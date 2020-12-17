https://ria.ru/20201217/sobytiya-1589765110.html

Названы главные события года в регионах России

Названы главные события года в регионах России

Российские регионы в 2020 году, как и весь мир, боролись с распространением коронавирусной инфекции. Власти регионов занимались строительством новых больниц и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:56

2020-12-17T17:56

2020-12-17T17:56

новый год—2021

последствия непогоды в приморье

загрязнение воды на камчатке

разлив дизельного топлива в норильске

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

олег николаев (политик)

валентин коновалов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588249490_0:165:2980:1841_1920x0_80_0_0_175911c89fea3178d02babd9d9004261.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российские регионы в 2020 году, как и весь мир, боролись с распространением коронавирусной инфекции. Власти регионов занимались строительством новых больниц и госпиталей, вводили ограничительные меры из-за распространения коронавируса и отменяли массовые мероприятия и форумы. В этом году традиционно произошла ротация в губернаторском корпусе, а также сменился руководитель профильного министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.Уходящий год запомнился и масштабными экологическими катастрофами - разливом топлива в Норильске и природной аномалией на Камчатке.Год под знаком коронаиврусаВ России первые пациенты с коронавирусом были выявлены в конце января в двух регионах - Тюменской области и Забайкальском крае. Оба оказались гражданами Китая, их госпитализировали в боксы инфекционных стационаров, у обоих заболевание протекало в легкой форме.В феврале российские власти эвакуировали из Китая граждан РФ, им нужно было пройти карантин, и первым российским регионом, организовавшим обсерватор для въезжающих, стала Тюменская область. Власти региона выделили для эвакуированных загородный центр под Тюменью, специально подготовленный медицинский персонал провел с ними все 14 дней.Постепенно новые случаи коронавируса стали выявлять в разных регионах, власти создавали оперативные штабы по контролю за распространением инфекции и ежедневно публиковали статистику. Дольше всех сдерживать проникновение коронавируса удалось руководству Республики Алтай, однако 16 апреля и там был выявлен первый случай заражения - так в России не осталось не затронутых коронавирусом регионов.Федеральный штаб контролировал ситуацию с коечным фондом в регионах, обеспечением больниц лекарствами и средствами индивидуальной защиты. К борьбе с инфекцией подключилось и Минобороны, военные начали строить в регионах многофункциональные медцентры, их получили Астраханская, Псковская, Мурманская, Калининградская, Воронежская, Омская области, Камчатка, Тува, Дагестан и другие. До конца года Минобороны передаст новый инфекционный корпус военного госпиталя в Сахалинской области, таким образом, всего за год военные возведут 30 медцентров.Главы регионов получили дополнительные полномочия для принятия решений о необходимых для борьбы с инфекцией мерах. Большинство ограничений первой вводила Москва, за ней - регионы: старшее поколение, а позже и всех остальных, перевели на самоизоляцию, закрывались точки общепита, спортзалы и бассейны, вводился масочный режим, школьники и студенты переводились на дистанционное обучение. Многие регионы ограничивали въезд на свою территорию или отправляли въезжающих в обсерваторы. К лету эти меры дали результат, заболеваемость стала снижаться, и руководители регионов по очереди начали смягчать ограничения. Возобновил работу бизнес, многие смогли вернуться на работу в офис, школьники сдали выпускные экзамены, заработали театры и кинотеатры.Из-за коронавируса в этом году в регионах были отменены или перенесены многие крупные международные форумы и мероприятия. Так, в феврале в Сочи был отменен Российский инвестиционный форум, в июне в Петербурге не прошел Петербургский международный экономический форум, позже был отменен и Восточный экономический форум во Владивостоке.Осенью кривая заболеваемости вновь поползла вверх, во многих регионах показатели превысили весенние цифры. Главам регионов пришлось решать новые проблемы: обеспечивать свободный коечный фонд, контролировать наличие медикаментов в больницах, распределять бесплатные лекарства амбулаторным пациентам и следить за наличием лекарств в коммерческих аптеках. К декабрю 2020 года в фокусе федеральных властей оказались два региона, ситуация в которых была названа наиболее сложной, - Санкт-Петербург и Калининградская область.Властям Петербурга пришлось принять ряд мер для сдерживания распространения инфекции. С 30 декабря по 10 января в Петербурге закроют для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк, работа ресторанов, кафе и баров будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Власти даже попросили туристов воздержаться от поездок в Петербург на новогодние каникулы. Власти Калининградской области также намерены ввести ряд ограничений на праздники, в частности, полностью закрыть рестораны и кафе с 31 декабря по 3 января.К середине декабря все регионы РФ уже получили партии вакцины "Спутник V", началась масштабная вакцинация.Болеющие губернаторуКоронавирус не обошел стороной и руководителей регионов – больше двух десятков руководителей субъектов лечились дома или оказались на больничной койке. В мае тест показал положительный результат у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главы Тувы Шолбана Кара-оола, главы Удмуртии Александра Бречалова. Летом COVID нашли у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и главы Калмыкии Бату Хасикова.В сентябре временно "вышли из строя" губернаторы Пермского края Дмитрий Махонин, Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре на больничный ушли губернатор Омской области Александр Бурков, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, главы Самарской области Дмитрий Азаров, Орловской области Андрей Клычков, Костромской области Сергей Ситников, Хакасии Валентин Коновалов, Кузбасса Сергей Цивилев, Иркутской области Игорь Кобзев, Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре коронавирус выявили у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, губернаторов Пензенской области Ивана Белозерцева, Камчатского края Владимира Солодова, Владимирской области Владимира Сипягина, а также у врио главы Дагестана Сергея Меликова. В декабре положительный тест сдал губернатор Амурской области Василий Орлов.Многие главы регионов уже сделали прививки от коронавируса. Вакцину "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, поставили губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Мурманской области Андрей Чибис, Сахалинской области Валерий Лимаренко, Курской области Роман Старовойт, Брянской области Александр Богомаз, а также врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Все губернаторы рассказывали, что перенесли вакцинацию легко.Глава Калининградской области Антон Алиханов в конце ноября стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор". Он рассказал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо.Развитие АрктикиТема развития Арктики в последние годы стала одной из ключевых в российской повестке. И если в прежние годы Арктику рассматривали как труднодоступную кладовую полезных ископаемых, то сегодня речь идет, прежде всего, о том, как сделать жизнь людей на этой территории комфортной и благополучной. В феврале 2019 года "ответственным" за Арктику стало министерство РФ по развитию Дальнего Востока, ему предстояло разработать систему поддержки и преференций в Арктике.В течение года велась работа над основными документами, определяющими вектор развития российской Арктики на ближайшие годы. В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". Согласно документу, главные интересы России в Арктике - обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ.Также речь идет о развитии Арктической зоны как стратегической ресурсной базы и ее рациональном использовании для ускорения экономического роста, о развитии Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации. Кроме того, в документе сделан акцент на охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.В июле был подписан еще один закон, определяющий развитие макрорегиона, - "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ". Документ определяет правовой режим, порядок ведения предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктике. В этом законе появилось понятие резидентов Арктической зоны – ими могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений которых составляет не менее 1 миллиона рублей. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.В июле Минвостокразвития разработало поправки в закон о дальневосточном гектаре, которые позволят с 2021 года брать участки размером до одного гектара в сухопутной части Арктической зоны России для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Участки будут предоставляться в трех регионах полностью – в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут, так как земля там выдается как на Дальнем Востоке.Благодаря подписанному пакету федеральных законов о системе преференций, российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных километров. Льготы предусмотрены для проектов, связанных с добычей нефти в новых нефтегазовых провинциях Восточной Арктики (север Красноярского края, Якутия, Чукотка), для углеводородных проектов, для проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Также преференции могут получить проекты, которые не связаны с добычей полезных ископаемых.В октябре была принята "Стратегия развития Арктической зоны РФ до 2035 года", которая определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Согласно документу, ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году приблизится к 82 годам. Коэффициент миграционного прироста населения Арктической зоны к 2035 году должен составить 2%, уровень безработицы - сократиться до 4,4%. Согласно документу, к 2035 году на новых предприятиях в Арктической зоне будет создано 200 тысяч рабочих мест. Изменится и средний уровень зарплат, в 2035 году он должен составить 212,1 тысячи рублей.Как отмечали эксперты, впервые в документе такого уровня главной целью развития Арктической зоны определено повышение качества жизни проживающих там людей и сформулирован ряд решений, которые направлены на социальное развитие регионов.Новый глава МинвостокразвитияВ начале ноября пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики оставил Александр Козлов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру на должность министра природных ресурсов и экологии. Новым главой Минвостокразвития стал Алексей Чекунков, предложенный премьер-министром и поддержанный Госдумой. Чекунков за годы профессиональной деятельности был ответственным за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда с капиталом 2 миллиарда долларов. С октября 2014 года Чекунков занимал должность гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), созданного для содействия притока инвестиций на Дальний Восток и в Арктику.За 6 лет работы в должности гендиректора ФРДВ он выполнил план "разгона" экономики ДФО - фонд активно занимался финансированием крупных промышленных и инфраструктурных проектов, разработкой высокотехнологичных сервисов, поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также развитием международного сотрудничества и модернизацией аэропортов.Под руководством Чекункова ФРДВ разработал систему цифрового учета всего оборота древесины на Дальнем Востоке лесвосток.рф, которая обеспечит государственный контроль за законностью использования лесных ресурсов и исключит коррупционную составляющую. В конце года система будет запущена в пилотном режиме в Забайкальском и Хабаровском краях.Чекунков пообещал защищать интересы Дальнего Востока и Арктики "как лев". Также он планирует заниматься улучшением городской среды в дальневосточных и арктических городах и развитием транспортной инфраструктуры, активизировать работу по привлечению инвестиций, реализации крупнейших проектов.Новый подход к управлению Северным КавказомВ начале года после оглашения новой структуры правительства РФ стало известно о том, что министерство по делам Северного Кавказа будет ликвидировано, развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перейдут в ведение Минэкономразвития. Экс-глава министерства Сергей Чеботарев занял пост заместителя министра экономического развития, а курировать Северный Кавказ в новом составе правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев.Объехав все регионы Северного Кавказа, он определил главные проблемы, слабые места и наметил пути развития, в том числе меры господдержки, которые могли бы сделать предприятия Северного Кавказа более рентабельными, вывести бизнес из тени. По мнению Трутнева, каждый из регионов имеет точки роста, однако необходимы действенные инструменты для того, чтобы помочь им развиваться, а механизм господдержки инвесторов на Северном Кавказе нужно разработать, исходя из их потребностей, кроме того, для защиты бизнеса от проверок необходимо создать систему сопровождения.После ликвидации Минкавказа был проведен масштабный аудит, который показал как успешно реализованные проекты, так и проблемные. Первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, курирующий социально-экономическое развитие Северного Кавказа, в интервью РИА Новости отмечал, что важнейшей задачей для развития Северного Кавказа является повышение эффективности государственного управления и обеспечение безопасности инвестиций и доверия регионального бизнеса и потенциальных внешних инвесторов к власти.За короткое время была разработана новая модель развития Северного Кавказа, внесены изменения в государственную программу СКФО на 2020-2022 годы, разработан проект госпрограммы СКФО на 2021-2023 годы.Что касается планов развития, то, по словам Бабича, со следующего года будут внедряться новые инструменты обеспечения инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой за счет средств федерального бюджета. Также министерство предложило распространить на территории СКФО льготный режим ведения предпринимательской деятельности в рамках закона "Об особых экономических зонах в РФ". Для инвестиций в реальный сектор экономики СКФО планируется создать максимально привлекательные условия. Северный Кавказ обладает богатейшим туристическим потенциалом, и на эту сферу также будет направлено внимание и, главное, значительные средства из разных источников.При этом в будущем предстоит оперативно решать проблемы, связанные с плохо развитой коммунальной инфраструктурой, нехваткой мест в школах, и многие другие, однако, по словам Бабича, Северный Кавказ без внимания не останется, и жизнь там будет меняться.Ротация губернаторовВ этом году традиционно сменились руководители ряда российских регионов. В январе в центре сразу нескольких скандалов оказался Михаил Игнатьев, который на тот момент руководил Чувашией. Сначала он обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.Через несколько дней в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором политик подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Поступок осудили в "Единой России", главу Чувашии исключили из партии. В конце января Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. Врио главы Чувашии стал депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев.Игнатьев пытался оспорить отставку и подал иск в Верховный суд РФ, но еще до начала рассмотрения дела в суде он скончался после продолжительной болезни. Суд прекратил производство в связи со смертью истца.В январе Максим Решетников перешел на работу в федеральное правительство, и врио губернатора Пермского края стал Дмитрий Махонин. В феврале в отставку по собственному желанию ушел губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, временно исполнять обязанности главы региона стал Владислав Шапша.В апреле Сергей Гапликов решил сложить с себя полномочия главы Коми на фоне истории со вспышкой коронавируса в городской больнице Эжвинского района. Коми в то время занимала четвертое место среди российских регионов по числу зараженных. Руководить регионом пришел бывший замглавы Минздрава Владимир Уйба.В тот же день в отставку подал и руководитель Архангельской области Игорь Орлов. Врио главы региона стал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, его самого в НАО сменил заместитель Юрий Бездудный. Одной из первых инициатив двух врио стала идея объединения двух регионов, что объяснялось экономической целесообразностью. Цыбульский и Бездудный даже подписали меморандум о намерениях, однако категорически против выступили жители НАО, и руководители регионов отказались от этой идеи.В апреле сменился губернатор Камчатки - вместо Владимира Илюхина, который занимал эту должность с 2011 года, временно исполняющим обязанности главы региона стал Владимир Солодов, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.В единый день голосования в сентябре прошли выборы глав 20 субъектов, из них двоих выбирали через голосование в региональных парламентах. Все врио глав регионов, которые приняли участие в выборах, выиграли их.В сентябре ушел в отставку белгородский губернатор Евгений Савченко - один из долгожителей российской региональной политики, он возглавлял регион с 1993 года. Он перешел в Совет Федерации в качестве представителя от исполнительной власти региона. В ноябре врио главы Белгородской области был назначен Вячеслав Гладков.В октябре в отставку ушел глава Дагестана Владимир Васильев, он был назначен советником главы государства. Временным руководителем региона президент утвердил сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова. В ноябре прошение об отставке подал глава Мордовии Владимир Волков, президент назначил врио руководителя региона Артема Здунова, который ранее работал премьер-министром Дагестана.Арест ФургалаДевятого июля Следственный комитет РФ заявил, что возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, кандидата от ЛДПР, возглавившего регион в 2018 году. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей и был задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.Фургал был задержан и отправлен в Москву, где на следующий день суд постановил заключить его под стражу. В СК заявили, что по делу, кроме Фургала, ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого, именно они указали на Фургала как на заказчика убийства бизнесмена Евгения Зори в начале 2000-х. Сам Фургал, по данным его адвоката, заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. Сейчас Фургал находится под арестом до 9 марта.На следующий день после ареста губернатора в Хабаровском крае начались несанкционированные акции в поддержку Фургала, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. По данным полиции, в первых митингах принимали участие до 12 тысяч человек.Ситуация в регионе стала предметом внимания курирующего Дальний Восток вице-премьера Трутнева. Он приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что система регионального управления продолжает работать после ареста главы региона. Трутнев тогда раскритиковал работу хабаровских властей, обратив внимание на отставание по показателям инвестклимата и поступающие ему от бизнеса жалобы на невыполнение чиновниками обязательств.Через 10 дней после ареста Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Выборы губернатора Хабаровского края, по информации ЦИК, состоятся в единый день голосования в 2021 году. Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с Фургалом на выборах губернатора, если того оправдают и он захочет в них участвовать.Разлив топлива в НорильскеУходящий год запомнился и масштабными экологическими катастрофами. Самая крупная из них произошла 29 мая в Норильске. На территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", входящего в группу "Норильского Никеля", из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть дизельного топлива утекла в местную реку Амбарную. Спустя несколько дней ЧП стало предметом внимания президента Путина, он возмутился и раскритиковал местные власти за то, что проинформировали о ЧП с опозданием, потребовал разобраться и оценить ущерб. Глава государства также поручил внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные катастрофы не повторялись.На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ, ведется расследование. Второе уголовное дело было возбуждено в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина по статье "Халатность", в конце июля он ушел в отставку, а в октябре был приговорен к полугоду исправительных работ.По данным Росприроднадзора, превышение предельно допустимых концентраций загрязнителей в реках, куда попало топливо, в первые дни составляло десятки тысяч раз от нормы. На место были направлены спасатели и специалисты по сбору нефтепродуктов – на воде и земле применяли боновые заграждения, сорбенты и прочие технологии."Норникель" основной причиной аварии посчитал потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами, однако в Ростехнадзоре заявили, что разлив произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации резервуара, признаков таяния мерзлоты под его фундаментом не обнаружено. Росприроднадзор в свою очередь высчитал ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" с методикой расчета не согласился и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Иск Росприроднадзора к "Норникелю" рассматривает Красноярский арбитражный суд.На восстановление экосистемы после аварии, по мнению комиссии Минприроды, потребуется 5-10 лет.Природная аномалия на КамчаткеВ конце сентября серферы на Камчатке обратили внимание на изменение цвета воды и появление желтой пены на Халактырском пляже. Спортсмены заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии на пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных.К разгадке причин этого явления подключились несколько научных институтов, специалисты Минприроды и других ведомств. Выдвигалось множество версий: утечка ракетного топлива с полигона во время учений, последствия деятельности ряда предприятий, природные катаклизм. Местные власти выдвинули версию о химическом загрязнении воды.Свою проверку начали следователи, были возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды", проверялись все предприятия и организации, которые могли быть причастны к экологической катастрофе.В начале октября вице-премьер Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения воды на Камчатке и отправил главу Росприроднадзора Светлану Радионову в регион, чтобы детально разобраться в произошедшем. Спустя две недели после начала расследования Росприроднадзор сообщил, что не обнаружил "критичных нарушений" на предприятиях Камчатки, а специалисты Федерального медико-биологического агентства заявили, что не видят связи между техногенным загрязнением и ухудшением состояния здоровья людей.Причиной загрязнения воды и гибели морских животных в Авачинском заливе был официально признан природный фактор, связанный с цветением разных видов водорослей, выделявших токсины, имеющие разное влияние на организм. Согласно выводам ученых, массовая гибель гидробионтов случилась в результате образования "массовых заморов" на морском дне из-за обеднения воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно, и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы. Таким образом, виновным в катастрофе признано природное явление.Как заявили местные власти, в будущем Камчатка может стать центром компетенций по изучению явлений в океане, это позволит подготовиться к возможному повторению ситуации с гибелью гидробионтов, что является нетривиальной ситуацией. В конце октября ученые отметили, что экосистема на Камчатке начала восстанавливаться, прекратилось аномальное цветение воды, образование пены. Под водой снова появились ежи, усоногие раки, морские звезды.Теперь ученым предстоит выяснить, что именно послужило причиной такого массового и гибельного цветения токсичных водорослей – возможно, это произошло из-за потепления климата. Роснедра уже провели работы по изучению возможных причин ухудшения экологической ситуации в районе Авачинского залива на Камчатке, в ходе которых не было выявлено влияния опасных геологических процессов на сложившуюся ситуацию.Опасное наследие Усолье-СибирскогоО небольшом городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, название которого мало кому в России было известно, узнала вся страна, когда 30 июля тогда еще врио губернатора Игорь Кобзев на совещании у Путина попросил помощи федеральных властей в ликвидации накопленного ущерба.Многие десятки лет в Усолье-Сибирском работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Оно обанкротилось и прекратило работу в 2010 году, не выполнив обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопились емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Специалисты предупредили, что если их не вскрыть и не перезатарить, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ.Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказывал в интервью РИА Новости, что из-за загрязненной территории "Усольехимпрома" в городе дети часто болеют острыми респираторными заболеваниями, также много случаев раковых заболеваний. При этом жизнь большинства горожан связана с химической промышленностью, и усольцы уже привыкли жить на загрязненной территории.Изучив ситуацию, президент России поручил составить план действий с привлечением сил Минобороны, которое выразило готовность работать на наиболее опасных участках, охрана промплощадки была поручена силам Росгвардии. При этом Росатом получил полномочия единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, поскольку корпорация располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения такого рода и такой сложности задач.Уже 3 августа Минобороны РФ направило специалистов радиационной химической и биологической защиты, а также спецтехнику для ликвидации угрозы загрязнения. Тогда же было подсчитано, что объем накопленных отходов на территории "Усольехимпрома" превышает 2 миллиона тонн.В середине августа правительство РФ заявило о том, что выделит 400 миллионов рублей на первый этап работ по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском. В сентябре специалисты Росатома приступили к вскрытию цистерн с химическими отходами на территории бывшего химкомбината, чтобы избежать выброса в воздух опасных веществ.Росприроднадзор в Иркутской области оценил вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в сумму около 1 миллиарда рублей. В конце октября военные завершили часть работ, обеспечив химическую безопасность вскрытия и перетаривания токсичных веществ из 17 аварийных емкостей, а также провели проливку водой более 36 тысяч тонн железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза при его демонтаже.В начале ноября правительство РФ утвердило дорожную карту по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском. По оценкам Росатома, стоимость работ по реабилитации промышленной площадки на 2021-2024 годы составляет около 48,5 миллиарда рублей. После рекультивации на этой территории планируется создать производственно-промышленный комплекс.В конце ноября на очередном совещании Путин заявил, что опасные объекты ликвидированы, и риск экологической катастрофы предотвращен. Однако работы будут продолжены, потребуется еще немало времени и средств для того, чтобы полностью очистить территорию.Ледяной дождь в ПриморьеСнежный циклон накрыл Приморье вечером 18 ноября, во Владивостоке прошел ледяной дождь, в крае ввели режим ЧС. В столице региона из-за обледенения повалило множество деревьев и столбов линий электропередачи, оборвало провода. По данным прокуратуры, в 73 населенных пунктах Приморья из-за аварий без коммунальных услуг оставались более 1 миллиона потребителей.Жители крупного района Владивостока около недели сидели без света, отопления и горячей воды. На острове Русском оборвало многие километры проводов ЛЭП, принадлежащих "Оборонэнерго", поселки там было обесточены больше недели. Утром 21 ноября остров оказался отрезан - движение по мосту на материк закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром на материк, но уехать на нем было очень сложно. К перевозке в итоге подключились десантные катера ТОФ. Промышленные альпинисты и спасатели начали вручную чистить ото льда ванты моста, движение по нему открыли 6 декабря.На время ЧС власти организовали раздачу воды и газовых баллонов, работали полевые кухни. В начале декабря аварии на сетях почти везде устранили, региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме, там еще отмечаются отдельные отключения света. Посетивший в декабре Владивосток Трутнев указал на запущенность сетевого хозяйства и неготовность ряда владельцев электросетей быстро реагировать на аварии. Проблемы надежности энергосетей будут рассмотрены на заседании правкомиссии под руководством премьера Мишустина.

https://ria.ru/20201217/kovid-1589659078.html

https://ria.ru/20201216/ogranicheniya-1589572366.html

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587573170.html

https://ria.ru/20201205/arktika-1587811056.html

https://ria.ru/20201021/ledokol-1580794185.html

https://ria.ru/20201120/arktika-1585448564.html

https://ria.ru/20201110/chekunkov-1583710076.html

https://ria.ru/20201106/energetika-1583339272.html

https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577707582.html

https://ria.ru/20200924/putin-gubernatory-1577710950.html

https://ria.ru/20201217/furgal-1589700143.html

https://ria.ru/20201207/norilsk-1588059694.html

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579446036.html

https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

https://ria.ru/20201130/likvidatsiya-1586911007.html

https://ria.ru/20201126/minoborony-1586529985.html

https://ria.ru/20201217/uscherb-1589624149.html

арктика

иркутская область

владивосток

артем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-17T17:56 true PT3M03S

Альпинисты МЧС вручную чистят мост на остров Русский от наледи Спасатели МЧЧ вручную очищают мост из Владивостока на остров Русский от наледи. В результате мощного циклона в регионе был объявлен режим ЧС, транспортное сообщение по мосту было приостановлено. 2020-12-17T17:56 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, загрязнение воды на камчатке, разлив дизельного топлива в норильске, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег николаев (политик), валентин коновалов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей фургал, светлана радионова, тихоокеанский флот вмф россии, арктика, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир путин, иркутская область, владивосток, артем, общество