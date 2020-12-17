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https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589655752.html
Правительство Армении опровергло сообщения об отставке Пашиняна
Правительство Армении опровергло сообщения об отставке Пашиняна
Пресс-служба правительства Армении опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ сообщения о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы собирается 31 декабря... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:30
2020-12-17T12:46
нагорный карабах
азербайджан
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Пресс-служба правительства Армении опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ сообщения о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы собирается 31 декабря объявить о своей отставке.Ранее онлайн-ресурс hraparak.am сообщил, что во властных кругах "ходят слухи, что Пашинян 31 декабря объявит о своей отставке и внеочередных выборах"."Мы всегда открыты для контактов со СМИ и призываем наших коллег связываться с нами перед публикацией информации и получать достоверную информацию", - сказал собеседник агентства.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html
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нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, армения, в мире

Правительство Армении опровергло сообщения об отставке Пашиняна

12:30 17.12.2020 (обновлено: 12:46 17.12.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Пресс-служба правительства Армении опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ сообщения о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы собирается 31 декабря объявить о своей отставке.
Ранее онлайн-ресурс hraparak.am сообщил, что во властных кругах "ходят слухи, что Пашинян 31 декабря объявит о своей отставке и внеочередных выборах".

"Слухи о том, что якобы в своем новогоднем обращении премьер-министр собирается объявить о своей отставке, не соответствуют действительности, более того, полностью являются дезинформацией. Призываем не поддаваться "новостям" некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами", - заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

"Мы всегда открыты для контактов со СМИ и призываем наших коллег связываться с нами перед публикацией информации и получать достоверную информацию", - сказал собеседник агентства.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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