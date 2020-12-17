https://ria.ru/20201217/pashinyan-1589655752.html

Правительство Армении опровергло сообщения об отставке Пашиняна

Правительство Армении опровергло сообщения об отставке Пашиняна

Пресс-служба правительства Армении опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ сообщения о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы собирается 31 декабря... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:30

2020-12-17T12:30

2020-12-17T12:46

нагорный карабах

азербайджан

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Пресс-служба правительства Армении опровергла РИА Новости появившиеся в СМИ сообщения о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы собирается 31 декабря объявить о своей отставке.Ранее онлайн-ресурс hraparak.am сообщил, что во властных кругах "ходят слухи, что Пашинян 31 декабря объявит о своей отставке и внеочередных выборах"."Мы всегда открыты для контактов со СМИ и призываем наших коллег связываться с нами перед публикацией информации и получать достоверную информацию", - сказал собеседник агентства.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html

https://ria.ru/20201214/pashinyan-1589084637.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, армения, в мире