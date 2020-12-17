https://ria.ru/20201217/karabakh-1589711827.html

Путин: статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем

Путин: статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем

Статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:13

2020-12-17T15:13

2020-12-17T15:28

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

нагорный карабах

владимир путин

нагорно-карабахская республика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин."Мы всегда, на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха", - сказал он."Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом", - добавил президент.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире