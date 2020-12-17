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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/karabakh-1589711827.html
Путин: статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем
Путин: статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем
Статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:13
2020-12-17T15:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
нагорный карабах
владимир путин
нагорно-карабахская республика
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин."Мы всегда, на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха", - сказал он."Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом", - добавил президент.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире

Путин: статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем

15:13 17.12.2020 (обновлено: 15:28 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"Мы всегда, на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха", - сказал он.
"Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом", - добавил президент.
Лачинский коридор под контролем российских миротворцев
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

Флаг российских миротворцев на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Согласована ширина коридора в пять километров.

Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

Российский миротворец на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Согласована ширина коридора в пять километров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Российский миротворец на одной из улиц Лачина.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Нагорный КарабахВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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