https://ria.ru/20201217/karabakh-1589710407.html

Путин разъяснил позицию России по Карабаху

Путин разъяснил позицию России по Карабаху

Позиция Москвы по Карабаху - урегулирование без кровопролития, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:10

2020-12-17T15:10

2020-12-17T15:41

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Позиция Москвы по Карабаху - урегулирование без кровопролития, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, сопредседателями где являются Россия, США и Франция", - сказал он.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/karabakh-1589591212.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире