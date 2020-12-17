https://ria.ru/20201217/chinovnik-1589766554.html

Жена инвалида рассказала, как чиновник "отправил" его к Путину

Жена инвалида рассказала, как чиновник "отправил" его к Путину

Жена Анатолия Терехова, пожаловавшегося президенту России Владимиру Путину на хамство чиновника в Ленинградской области, рассказала телеканалу "360", почему ее... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:59

2020-12-17T17:59

2020-12-17T22:39

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

александр дрозденко

владимир путин

ленинградская область

волосовский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589708602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_172621b6b6d89936335a6b6822054384.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жена Анатолия Терехова, пожаловавшегося президенту России Владимиру Путину на хамство чиновника в Ленинградской области, рассказала телеканалу "360", почему ее супруг решил обратиться к главе государства."Мой муж услышал, что Путин пообещал доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума, а ему сделали так, что все доплаты входят в прожиточный минимум. Он пошел с этим разбираться, на что один из чиновников, имя которого мы не знаем, сказал: "Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал", — заявила она.Ранее эту цитату зачитал на пресс-конференции и сам президент, отметив, что госслужащие бывают разные и "в семье не без урода". После обращения инвалида губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал проверку служебного поведения чиновника, оказавшегося сотрудником территориального отделения Пенсионного фонда.Женщина также подчеркнула, что вопрос о начислениях появился из-за размера пенсии ее мужа."Хорошо, что для инвалидов открыли рабочие места. Работает сторожем, хоть какая-то зарплата есть", — заключила она.После обращения к президенту власти Ленинградской области приняли решение обеспечить Анатолия Терехова новыми протезами. Также губернатор намерен проследить, чтобы администрация Волосовского района, жителем которого является Терехов, оборудовала парковки для инвалидов. В разговоре с РИА Новости жена инвалида отметила, что обрадовалась новым протезам для мужа, потому как "старые часто ломаются".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/zametki-1589761409.html

https://ria.ru/20201216/shtraf-1589471819.html

ленинградская область

волосовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, владимир путин, ленинградская область, волосовский район, общество