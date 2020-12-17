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Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами
Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину на... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:41
2020-12-17T15:45
александр дрозденко
ленинградская область
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину на чиновника ПФР в регионе, который в ответ на вопрос о повышении пенсии посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает обладминистрация.Путин, отвечая на большой ежегодной пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", сказал, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который пожаловался на местного чиновника.Как сообщали областные власти, этим чиновником оказался сотрудник территориального отделения Пенсионного фонда РФ. Дрозденко инициировал проверку служебного поведения этого сотрудника.Также губернатор проследит, чтобы администрация Волосовского района, жителем которого является Терехов, оборудовала парковки для инвалидов, добавляют власти.
https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html
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александр дрозденко, ленинградская область, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество

Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами

15:41 17.12.2020 (обновлено: 15:45 17.12.2020)
 
© Fotolia / KadmyИнвалидное кресло
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Fotolia / Kadmy
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину на чиновника ПФР в регионе, который в ответ на вопрос о повышении пенсии посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает обладминистрация.
Путин, отвечая на большой ежегодной пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", сказал, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который пожаловался на местного чиновника.
Как сообщали областные власти, этим чиновником оказался сотрудник территориального отделения Пенсионного фонда РФ. Дрозденко инициировал проверку служебного поведения этого сотрудника.
"Дрозденко также взял на контроль предоставление новых протезов через ФСС для Анатолия Терехова", - говорится в Telegram-канале региона.
Также губернатор проследит, чтобы администрация Волосовского района, жителем которого является Терехов, оборудовала парковки для инвалидов, добавляют власти.
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:42
ПФР разъяснил порядок назначения пенсий инвалидам
 
Александр ДрозденкоЛенинградская областьПенсионный фонд РФВладимир ПутинОбщество
 
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