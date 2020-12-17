https://ria.ru/20201217/protezy-1589720061.html

Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами

Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:41

2020-12-17T15:41

2020-12-17T15:45

александр дрозденко

ленинградская область

пенсионный фонд рф

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину на чиновника ПФР в регионе, который в ответ на вопрос о повышении пенсии посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает обладминистрация.Путин, отвечая на большой ежегодной пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", сказал, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который пожаловался на местного чиновника.Как сообщали областные власти, этим чиновником оказался сотрудник территориального отделения Пенсионного фонда РФ. Дрозденко инициировал проверку служебного поведения этого сотрудника.Также губернатор проследит, чтобы администрация Волосовского района, жителем которого является Терехов, оборудовала парковки для инвалидов, добавляют власти.

https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество