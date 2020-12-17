https://ria.ru/20201217/protezy-1589720061.html
Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами
Пожаловавшегося Путину инвалида обеспечат протезами
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину на... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:41
2020-12-17T15:41
2020-12-17T15:45
александр дрозденко
ленинградская область
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину на чиновника ПФР в регионе, который в ответ на вопрос о повышении пенсии посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает обладминистрация.Путин, отвечая на большой ежегодной пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", сказал, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который пожаловался на местного чиновника.Как сообщали областные власти, этим чиновником оказался сотрудник территориального отделения Пенсионного фонда РФ. Дрозденко инициировал проверку служебного поведения этого сотрудника.Также губернатор проследит, чтобы администрация Волосовского района, жителем которого является Терехов, оборудовала парковки для инвалидов, добавляют власти.
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александр дрозденко, ленинградская область, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
обеспечит предоставление новых протезов инвалиду, пожаловавшемуся президенту РФ Владимиру Путину
на чиновника ПФР
в регионе, который в ответ на вопрос о повышении пенсии посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает обладминистрация.
Путин, отвечая на большой ежегодной пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", сказал, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который пожаловался на местного чиновника.
Как сообщали областные власти, этим чиновником оказался сотрудник территориального отделения Пенсионного фонда РФ. Дрозденко инициировал проверку служебного поведения этого сотрудника.
"Дрозденко также взял на контроль предоставление новых протезов через ФСС для Анатолия Терехова", - говорится в Telegram-канале региона.
Также губернатор проследит, чтобы администрация Волосовского района, жителем которого является Терехов, оборудовала парковки для инвалидов, добавляют власти.