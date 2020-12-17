https://ria.ru/20201217/chinovnik-1589754914.html

"Вразумить чиновников". Жена рассказала, зачем инвалид пожаловался Путину

"Вразумить чиновников". Жена рассказала, зачем инвалид пожаловался Путину

Семья инвалида, пожаловавшегося президенту РФ Владимиру Путину на хамство чиновника ПФР в регионе, надеется, что эффект от прямого обращения к главе государства РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:22

2020-12-17T17:22

2020-12-17T17:22

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

пенсионный фонд рф

владимир путин

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Семья инвалида, пожаловавшегося президенту РФ Владимиру Путину на хамство чиновника ПФР в регионе, надеется, что эффект от прямого обращения к главе государства вразумит многих госслужащих.Путин, отвечая на большой ежегодной пресс-конференции на вопрос о том, почему чиновники в кабинетах "ведут себя отвратительно", сказал, что госслужащие бывают разные, и "в семье не без урода". Перед этим президент зачитал обращение от жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который пожаловался на местного чиновника.Как сообщали областные власти, этим чиновником оказался сотрудник территориального отделения Пенсионного фонда РФ, к которому Терехов обратился с вопросом о повышении пенсии. Губернатор региона Александр Дрозденко инициировал проверку служебного поведения этого сотрудника. Также он пообещал обеспечить Терехова новыми протезами.Собеседница агентства отметила, что семья обрадована перспективой получения новых протезов, поскольку в них действительно есть потребность. "Старые часто ломаются", - пояснила она.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/putin-1589681287.html

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пенсионный фонд рф, владимир путин, ленинградская область, общество