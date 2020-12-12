https://ria.ru/20201212/soglashenie-1588579610.html

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T02:33

2020-12-12T02:33

2020-12-12T02:33

справки

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Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже.Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. 23 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.Соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, в том числе посредством:– удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски и воздействия изменения климата;– повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействия развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, таким образом, который не ставит под угрозу производство продовольствия;– приведения финансовых потоков в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.Парижское соглашение определяет, что конкретные меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, причем их разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства.Соглашение закрепляет и оформляет поворот к новой, низкоуглеродной модели экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу "зеленых" технологий.Согласно документу, к 2020 году государства должны были пересмотреть свои национальные стратегии в сфере выбросов СО2 в сторону снижения.Обязательства стран-участниц Парижского соглашения планируется обновлять каждые пять лет, начиная с 2022 года.Парижское соглашение, в отличие от Киотского протокола, не предусматривает механизма квот. В Парижском соглашении отсутствуют санкции для стран, не справляющихся с выполнением национальных вкладов. Соглашением всего лишь утверждается создание стимулирующего механизма, который должен поощрять государства и хозяйствующие субъекты за успешное сокращение ими выбросов парниковых газов.Для реализации программ сдерживания глобального потепления развивающимся странам будет предоставлена финансовая поддержка.В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 189 его ратифицировали.США ратифицировали соглашение 3 сентября 2019 года. Однако 4 ноября 2019 года правительство Соединенных Штатов официально уведомило ООН о выходе из Соглашения. 4 ноября 2020 года США официально вышли из Парижского соглашения по климату.Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, во время избирательной кампании обещал немедленно вернуть страну к договоренности.В 2019 году в ходе конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) о намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах. Однако среди более чем 80 стран не было Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки