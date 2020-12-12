Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201212/soglashenie-1588579610.html
Парижское соглашение по климату
Парижское соглашение по климату
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T02:33
2020-12-12T02:33
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/36/1562373622_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3ff881b66407e4eb963c7e887e25c9cf.jpg
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже.Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. 23 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.Соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, в том числе посредством:– удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски и воздействия изменения климата;– повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействия развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, таким образом, который не ставит под угрозу производство продовольствия;– приведения финансовых потоков в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.Парижское соглашение определяет, что конкретные меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, причем их разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства.Соглашение закрепляет и оформляет поворот к новой, низкоуглеродной модели экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу "зеленых" технологий.Согласно документу, к 2020 году государства должны были пересмотреть свои национальные стратегии в сфере выбросов СО2 в сторону снижения.Обязательства стран-участниц Парижского соглашения планируется обновлять каждые пять лет, начиная с 2022 года.Парижское соглашение, в отличие от Киотского протокола, не предусматривает механизма квот. В Парижском соглашении отсутствуют санкции для стран, не справляющихся с выполнением национальных вкладов. Соглашением всего лишь утверждается создание стимулирующего механизма, который должен поощрять государства и хозяйствующие субъекты за успешное сокращение ими выбросов парниковых газов.Для реализации программ сдерживания глобального потепления развивающимся странам будет предоставлена финансовая поддержка.В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 189 его ратифицировали.США ратифицировали соглашение 3 сентября 2019 года. Однако 4 ноября 2019 года правительство Соединенных Штатов официально уведомило ООН о выходе из Соглашения. 4 ноября 2020 года США официально вышли из Парижского соглашения по климату.Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, во время избирательной кампании обещал немедленно вернуть страну к договоренности.В 2019 году в ходе конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) о намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах. Однако среди более чем 80 стран не было Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156237/36/1562373622_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_68fbe743b8db9f89179764d8fad6c101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки

Парижское соглашение по климату

02:33 12.12.2020
 
© AP Photo / Matt DunhamАкция протеста против изменеия климата в Лондоне
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже.
Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.
23 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.
Соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, в том числе посредством:
– удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски и воздействия изменения климата;
– повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействия развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, таким образом, который не ставит под угрозу производство продовольствия;
– приведения финансовых потоков в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.
Парижское соглашение определяет, что конкретные меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, причем их разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства.
Соглашение закрепляет и оформляет поворот к новой, низкоуглеродной модели экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу "зеленых" технологий.
Согласно документу, к 2020 году государства должны были пересмотреть свои национальные стратегии в сфере выбросов СО2 в сторону снижения.
Обязательства стран-участниц Парижского соглашения планируется обновлять каждые пять лет, начиная с 2022 года.
Парижское соглашение, в отличие от Киотского протокола, не предусматривает механизма квот. В Парижском соглашении отсутствуют санкции для стран, не справляющихся с выполнением национальных вкладов. Соглашением всего лишь утверждается создание стимулирующего механизма, который должен поощрять государства и хозяйствующие субъекты за успешное сокращение ими выбросов парниковых газов.
Для реализации программ сдерживания глобального потепления развивающимся странам будет предоставлена финансовая поддержка.
В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 189 его ратифицировали.
США ратифицировали соглашение 3 сентября 2019 года. Однако 4 ноября 2019 года правительство Соединенных Штатов официально уведомило ООН о выходе из Соглашения. 4 ноября 2020 года США официально вышли из Парижского соглашения по климату.
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, во время избирательной кампании обещал немедленно вернуть страну к договоренности.
В 2019 году в ходе конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) о намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах. Однако среди более чем 80 стран не было Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Справки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Дубовицкая ответила на слова Елены Воробей о "зашкварном "Аншлаге"
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Лента новостейМолния