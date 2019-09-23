Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

ГОРКИ, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату

В документе подчеркивается, что Россия "исходит из важности сохранения и увеличения поглощающей способности лесов и других экосистем, а также необходимости ее максимально возможного учета".

При этом указывается, что Москва считает неприемлемым использование соглашения как барьера для устойчивого социально-экономического развития стран.

Внедрение низкоуглеродных и зеленых технологий требует значительных инвестиций, так как в России не так много таких отраслей, напомнил глава кабмина.

"Поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", — добавил Медведев.

В то же время он отметил, Парижское соглашение — более гибкое, чем действовавший ранее Киотский протокол.

Так, каждая страна сама определяет свой вклад в процесс сокращения выбросов в атмосферу и должна раз в пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения.

Парижское соглашение по климату

Первое глобальное климатическое соглашение от 2015 года подписали 186 стран, в том числе Россия. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Стороны договорились:

— удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже двух градусов и прилагать усилия для ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски изменения климата; удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже двух градусов и прилагать усилия для ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски изменения климата; — повышать способность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействовать развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, который не ставит под угрозу производство продовольствия; повышать способность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействовать развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, который не ставит под угрозу производство продовольствия; — привести финансовые потоки в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата. привести финансовые потоки в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.

В тексте соглашения говорится, что меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов. Причем их разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства.