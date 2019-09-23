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РИА Новости

Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

13:58 23.09.2019 (обновлено: 15:31 23.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем рабочем кабинете
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем рабочем кабинете
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
В документе подчеркивается, что Россия "исходит из важности сохранения и увеличения поглощающей способности лесов и других экосистем, а также необходимости ее максимально возможного учета".
При этом указывается, что Москва считает неприемлемым использование соглашения как барьера для устойчивого социально-экономического развития стран.
Внедрение низкоуглеродных и зеленых технологий требует значительных инвестиций, так как в России не так много таких отраслей, напомнил глава кабмина.
"Поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", — добавил Медведев.
В то же время он отметил, Парижское соглашение — более гибкое, чем действовавший ранее Киотский протокол.
Так, каждая страна сама определяет свой вклад в процесс сокращения выбросов в атмосферу и должна раз в пять лет проверять, как идет работа по реализации целей соглашения.
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
29 июня, 10:13Саммит G20 в Осаке
Россия будет выполнять Парижское соглашение по климату в полном объеме

Парижское соглашение по климату

Первое глобальное климатическое соглашение от 2015 года подписали 186 стран, в том числе Россия. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Стороны договорились:
удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже двух градусов и прилагать усилия для ограничения роста температуры до 1,5°С, что значительно сократит риски изменения климата;
повышать способность адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и содействовать развитию при низком уровне выбросов парниковых газов, который не ставит под угрозу производство продовольствия;
привести финансовые потоки в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
4 декабря 2018, 12:57РИА Новости
В ООН считают, что Парижских соглашений по климату недостаточно
В тексте соглашения говорится, что меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов. Причем их разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства.
Кроме того, соглашение закрепляет поворот к новой низкоуглеродной модели экономического развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего, углеводородов) в пользу зеленых технологий.
Алексей Кокорин
5 июля, 15:31РИА Новости
Эксперт пояснил, зачем России ратификация Парижского соглашения по климату
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Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
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23 сентября, 14:05
vvab6
1720408
Ничего не понял. Президент США , Д. Трамп, в 2017 году вышел из Парижского соглашения и заявил, что "Америка прежде всего". Так же Д. Трамп заявлял, что глобальное потепление является мистификацией. И при всём этом США занимает 2-е место в мире по эмиссии СО2. А Нам оно зачем - это Парижское соглашение с его взносами?
23 сентября, 15:16
mmoroz524534
2801002
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