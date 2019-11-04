Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T23:56Z
https://ria.ru/20191104/1560569665.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_0:0:3566:2006_1036x0_80_0_0_91df154d85d741ac38d2965bb893f1ec.jpg
РИА Новости

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

23:41 04.11.2019 (обновлено: 23:56 04.11.2019)
607
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон
Вашингтон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату, говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
"Сегодня Соединенные Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, Соединенные Штаты направили официальное уведомление о своем выходе Организации Объединенных Наций. Выход вступит в силу год спустя после уведомления", - процитированы в документе его слова.
Помпео напомнил, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения в связи с "несправедливым экономическим бременем", возложенным на США.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали. США в августе 2017 года уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.
Флаг у Штаб-квартиры ООН
23 сентября, 23:29РИА Новости
Представитель России объявил в ООН о принятии Москвой Парижского соглашения
450075
Обсудить 1
Майк ПомпеоВыход США из соглашения по климатуклиматООНСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер Прилуки во время учений в акватории Черного моря
Британия продлила программу обучения украинских военных
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
Али Акбар Салехи
В Тегеране заявили о желании Вашингтона купить иранскую тяжелую воду
Задержанные пограничной службой РФ корабли ВМС Украины в Керчи
Политолог прокомментировал заявление Киева о задержанных кораблях
Президент США Дональд Трамп
Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка подала на него в суд
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" разъяснил суть нового иска к "Газпрому"
Туристы на смотровой площадке Ниагарского водопада
Шторм сдвинул к водопадам Ниагары судно, застрявшее на скалах 100 лет назад
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Король Испании Фелипе VI
Король Испании отметил вклад Каталонии в переходе от диктатуры к демократии
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке
Украина направила три ноты протеста России из-за гумконвоев в Донбассе
Вид на здание парламента в Лондоне
Правительство Британии заблокировало доклад о "российской угрозе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния