ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату, говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео

"Сегодня Соединенные Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, Соединенные Штаты направили официальное уведомление о своем выходе Организации Объединенных Наций. Выход вступит в силу год спустя после уведомления", - процитированы в документе его слова.

Помпео напомнил, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения в связи с "несправедливым экономическим бременем", возложенным на США.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.