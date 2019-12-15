Опубликован итоговый документ COP25

МАДРИД, 15 дек – РИА Новости. Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая проходит в Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая проходит в Мадриде под председательством Чили, приняли решение усилить свои амбиции в защите климата, говорится в итоговом документе.

Конференция, которая должна была завершиться еще в пятницу, была продлена из-за разногласий сторон и неспособности согласовать итоговый документ, и стала самой длительной из всех подобных конференций.

Документ под названием "Чили. Мадрид. Время действовать" призывает к "срочным и амбициозным глобальным действиям в области климата". В частности, в нем говорится о необходимости расширения амбиций всех сторон "в целях обеспечения максимально возможных усилий по смягчению последствий" изменения климата и адаптации, о "срочной необходимости" сдержать повышение температуры не выше двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, приложить усилия, чтобы не допустить этого повышения более чем на полтора градуса.

В документе также напоминается об обязательствах развитых стран выделять ежегодно 100 миллиардов долларов развивающимся странам, говорится о "срочной необходимости расширения оказания поддержки" развивающимся странам "в целях укрепления их национальных усилий по адаптации и смягчению последствий".

Документ также обращает внимание на разные усилия, которые предпринимают страны для сокращения выбросов парниковых газов к 2020 году.

Кроме того, стороны призвали международные организации, включая финансовые учреждения, продолжать оказывать поддержку в борьбе с климатическими изменениями и их последствиями, заявили о необходимости решения вопроса трудоустройства и создания качественных рабочих мест при переходе на более зеленую экономику.

"Мандат очевиден: страны должны представить более амбициозные NDC (определяемые на национальном уровне вклады в борьбу с изменением климата) в 2020 году, чем сейчас, потому что это требование науки и людей на улицах, делать больше и быстрее", - заявила и.о. министра экологического перехода Испании Тереса Рибера.

При этом странам так и не удалось согласовать главный пункт – механизмы реализации шестой статьи Парижского соглашения в части, касающейся создания международного рынка квот на выбросы. Это единственная статья, по которой страны не смогли согласовать свои позиции и на предыдущей конференции в польском городе Катовице в прошлом году. Новое обсуждение (шестой статьи) состоится на следующей конференции COP в Глазго.

Проведение конференции сопровождалось акциями протеста экоактивистов. В Мадриде несколько дней провела шведская школьница Грета Тунберг, которая, выступая на конференции, призывала политиков "перестать заниматься умными подсчетами и креативным пиаром" и приступить к решительным действиям. В митинге, который проходил по инициативе различных экологических движений 6 декабря, по данным организаторов, приняли участие полмиллиона человек, хотя власти заявили лишь о пятнадцати тысячах.

Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на 2 градуса Цельсия (лучше на полтора) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, на сегодняшний день такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на 3-4 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Цель в два градуса Цельсия потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.