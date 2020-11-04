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США официально выходят из Парижского соглашения по климату
США официально выходят из Парижского соглашения по климату
Соединенные Штаты официально выходят из Парижского соглашения по климату. Об этом намерении президент США Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Согласно... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:06
2020-11-04T00:06
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сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты официально выходят из Парижского соглашения по климату. Об этом намерении президент США Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Согласно процедурам, официальный выход из соглашения стал возможен только сейчас.США являются второй страной по количеству выбросов в мире и первым государством, покидающим климатическое соглашение, которое обязались выполнять 189 подписантов. Кандидат в президенты США Джо Байден обещал немедленно вернуть страну к договоренности, что не требует одобрения Конгресса. Сделать он это сможет только в случае инаугурации 20 января. Кто именно – Трамп или Байден – в итоге займет пост президента на ближайшие четыре года, пока неясно, подсчет голосов продолжается.Возвращение к Парижским соглашениям – не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Кандидат в президенты предлагает вложить&nbsp; эти значительные средства в развитие "зеленых" технологий и избавить энергетический сектор США от большей части выбросов к 2035 году. Байден вышел за пределы экологической платформы бывшего президента Барака Обамы и обещает обеспечить достижение Соединенными Штатами нулевых выбросов не позднее 2050 года.Авиатранспорт ответственен за приблизительно 2% глобальных выбросов, в связи с чем Байден собирается простимулировать создание новых экологически безопасных видов топлива для самолетов. Кандидат в президенты намерен также отказаться от трубопровода Keystone XL. Канада, тем временем, уже вложила в этот проект миллиарды долларов.В целом, Байден представил свой экологический план как часть программы по восстановлению после пандемии коронавируса. По его мнению, инвестиции в "зеленую" экономику создадут новые рабочие места и помогут США восстановиться после спада.Трамп же отрицает изменение климата как таковое. Отказ от Парижского соглашения он мотивировал тем, что оно было дорогостоящим и несправедливым для американцев. По его словам, остальные страны тоже не сильно-то заботятся об окружающей среде. "Китай выбрасывает в воздух настоящую грязь. Россия это делает, Индия это делает, все они", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.Поэтому в предвыборной программе нынешнего президента климатической повестки нет в принципе, а в разделе "энергетика и окружающая среда" представлен, скорее, не план, а список достижений за первый президентский срок. Штаб Трампа пишет об облегчении ведения бизнеса в США для нефтяных, газовых и угольных компаний и расширении морского бурения. Кампания президента положительно преподносит одобрение строительства трубопровода Keystone XL, по которому нефть будет транспортироваться из Канады в США.В списке также значится попытка Трампа отказаться от подписанного Обамой Clean Power Plan, который нацелен на сокращение к 2030 году выбросов энергетического сектора США на 32% по сравнению с уровнем 2005 года. Трамп намерен заменить его собственным Affordable Clean Energy Rule, согласно которому выбросы будут снижены на меньшую величину.Изменение подхода к климатической проблеме в США в случае победы Байдена, вероятно, скажется на глобальном отношении к ситуации. Когда борьба с климатическими изменениями не является приоритетом крупнейшей экономики мира, то и у остальных стран нет большого стимула отказываться от имеющихся прибылей от угольной и нефтяной промышленности и вкладывать деньги в пока еще малопонятную "зеленую" энергетику.
https://ria.ru/20201029/klimat-1582090709.html
https://ria.ru/20201022/epidemiya-1581002288.html
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оон, сша, в мире

США официально выходят из Парижского соглашения по климату

00:06 04.11.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты официально выходят из Парижского соглашения по климату. Об этом намерении президент США Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Согласно процедурам, официальный выход из соглашения стал возможен только сейчас.
США являются второй страной по количеству выбросов в мире и первым государством, покидающим климатическое соглашение, которое обязались выполнять 189 подписантов. Кандидат в президенты США Джо Байден обещал немедленно вернуть страну к договоренности, что не требует одобрения Конгресса. Сделать он это сможет только в случае инаугурации 20 января. Кто именно – Трамп или Байден – в итоге займет пост президента на ближайшие четыре года, пока неясно, подсчет голосов продолжается.
Возвращение к Парижским соглашениям – не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Кандидат в президенты предлагает вложить  эти значительные средства в развитие "зеленых" технологий и избавить энергетический сектор США от большей части выбросов к 2035 году. Байден вышел за пределы экологической платформы бывшего президента Барака Обамы и обещает обеспечить достижение Соединенными Штатами нулевых выбросов не позднее 2050 года.
Авиатранспорт ответственен за приблизительно 2% глобальных выбросов, в связи с чем Байден собирается простимулировать создание новых экологически безопасных видов топлива для самолетов. Кандидат в президенты намерен также отказаться от трубопровода Keystone XL. Канада, тем временем, уже вложила в этот проект миллиарды долларов.
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В целом, Байден представил свой экологический план как часть программы по восстановлению после пандемии коронавируса. По его мнению, инвестиции в "зеленую" экономику создадут новые рабочие места и помогут США восстановиться после спада.
Трамп же отрицает изменение климата как таковое. Отказ от Парижского соглашения он мотивировал тем, что оно было дорогостоящим и несправедливым для американцев. По его словам, остальные страны тоже не сильно-то заботятся об окружающей среде. "Китай выбрасывает в воздух настоящую грязь. Россия это делает, Индия это делает, все они", - сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.
Поэтому в предвыборной программе нынешнего президента климатической повестки нет в принципе, а в разделе "энергетика и окружающая среда" представлен, скорее, не план, а список достижений за первый президентский срок. Штаб Трампа пишет об облегчении ведения бизнеса в США для нефтяных, газовых и угольных компаний и расширении морского бурения. Кампания президента положительно преподносит одобрение строительства трубопровода Keystone XL, по которому нефть будет транспортироваться из Канады в США.
В списке также значится попытка Трампа отказаться от подписанного Обамой Clean Power Plan, который нацелен на сокращение к 2030 году выбросов энергетического сектора США на 32% по сравнению с уровнем 2005 года. Трамп намерен заменить его собственным Affordable Clean Energy Rule, согласно которому выбросы будут снижены на меньшую величину.
Изменение подхода к климатической проблеме в США в случае победы Байдена, вероятно, скажется на глобальном отношении к ситуации. Когда борьба с климатическими изменениями не является приоритетом крупнейшей экономики мира, то и у остальных стран нет большого стимула отказываться от имеющихся прибылей от угольной и нефтяной промышленности и вкладывать деньги в пока еще малопонятную "зеленую" энергетику.
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