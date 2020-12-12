https://ria.ru/20201212/memorial-1588884191.html

Власти обустроили у Ржевского мемориала необходимую инфраструктуру

Власти обустроили у Ржевского мемориала необходимую инфраструктуру

Власти Тверской области создали необходимую инфраструктуру около Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:05

2020-12-12T10:05

2020-12-12T10:05

тверская область

великая отечественная война (1941-1945)

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Власти Тверской области создали необходимую инфраструктуру около Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного правительства.В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка, до четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации, построен современный автозаправочный комплекс. Пресс-служба отмечает, что запланировано дальнейшее развитие территории, прилегающей к мемориалу. В проекте областного бюджета на 2021 год предусмотрены средства на работы по благоустройству. Кроме того, планируется развитие центра по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Разработан новый региональный туристический маршрут "Земля воинской славы", включающий дополнительно посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня этого года.

тверская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), тверская область, общество