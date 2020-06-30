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Символ общей памяти: открытие Ржевского мемориала Cоветскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:25
великая отечественная война (1941-1945)
александр лукашенко
владимир путин
ржев
фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573682059_0:0:3027:1703_1400x0_80_0_0_c8c0886ff58524050ed87afc9e11a1db.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), александр лукашенко, владимир путин, ржев, фото, фото

Символ общей памяти: открытие Ржевского мемориала Cоветскому солдату

19:26 30.06.2020 (обновлено: 22:25 30.06.2020)
5722
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом. Кадры торжественной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

При встрече президенты России и Белоруссии обнялись, пожали руки присутствовавшим ветеранам и кратко пообщались с ними.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
1 из 11

При встрече президенты России и Белоруссии обнялись, пожали руки присутствовавшим ветеранам и кратко пообщались с ними.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Следуя к памятнику, главы двух стран вели разговор.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
2 из 11

Следуя к памятнику, главы двух стран вели разговор.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Путин и Лукашенко возложили к памятнику букеты алых роз.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
3 из 11

Путин и Лукашенко возложили к памятнику букеты алых роз.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма", — сказал Путин на открытии мемориала.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
4 из 11

"Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма", — сказал Путин на открытии мемориала.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Российский президент поблагодарил поисковиков и призвал продолжать работы в Ржевском районе.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
5 из 11

Российский президент поблагодарил поисковиков и призвал продолжать работы в Ржевском районе.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", — подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
6 из 11

"Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", — подчеркнул президент.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
7 из 11

Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Монумент создан на основе фотографий участников Ржевской битвы.

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
8 из 11

Монумент создан на основе фотографий участников Ржевской битвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На создание памятника авторов вдохновило знаменитое "Я убит подо Ржевом..." Александра Твардовского.

Ветераны Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
9 из 11

На создание памятника авторов вдохновило знаменитое "Я убит подо Ржевом..." Александра Твардовского.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мемориал создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала
10 из 11

Мемориал создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ветераны на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Ветераны Великой отечественной войны (ВОВ) во время церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
11 из 11

Ветераны на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18812104
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Великая Отечественная война (1941-1945)Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРжевФото
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