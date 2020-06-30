Символ общей памяти: открытие Ржевского мемориала Cоветскому солдату

При встрече президенты России и Белоруссии обнялись, пожали руки присутствовавшим ветеранам и кратко пообщались с ними.
При встрече президенты России и Белоруссии обнялись, пожали руки присутствовавшим ветеранам и кратко пообщались с ними.
Следуя к памятнику, главы двух стран вели разговор.
Следуя к памятнику, главы двух стран вели разговор.
Путин и Лукашенко возложили к памятнику букеты алых роз.
Путин и Лукашенко возложили к памятнику букеты алых роз.
"Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма", — сказал Путин на открытии мемориала.
"Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма", — сказал Путин на открытии мемориала.
Российский президент поблагодарил поисковиков и призвал продолжать работы в Ржевском районе.
Российский президент поблагодарил поисковиков и призвал продолжать работы в Ржевском районе.
"Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", — подчеркнул президент.
"Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", — подчеркнул президент.
Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн.
Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн.
Монумент создан на основе фотографий участников Ржевской битвы.
Монумент создан на основе фотографий участников Ржевской битвы.
На создание памятника авторов вдохновило знаменитое "Я убит подо Ржевом..." Александра Твардовского.
На создание памятника авторов вдохновило знаменитое "Я убит подо Ржевом..." Александра Твардовского.
Мемориал создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.
Мемориал создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.
Ветераны на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
Ветераны на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.