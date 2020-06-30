Символ общей памяти: открытие Ржевского мемориала Cоветскому солдату

"Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма", — сказал Путин на открытии мемориала.