Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.
В эфире крымско-татарского телеканала ATR дипломат заявил, что в первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путем мирной реинтеграции.
"После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", — сказал Бессмертный.
Он добавил, что сначала Киеву необходимо отселить с полуострова всех, "кто лоялен". Он не уточнил, как украинские власти собираются это провернуть.
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"А дальше – заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", — добавил он.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, нынешний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи. Сам Роман Бессмертный ранее предлагал вернуть Крым через Белоруссию, задействовав проживающих в стране этнических украинцев.
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