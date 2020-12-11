https://ria.ru/20201211/krym-1588851878.html

Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой

Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой

Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:31

2020-12-11T20:31

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россия

роман бессмертный

республика крым

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. В эфире крымско-татарского телеканала ATR дипломат заявил, что в первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путем мирной реинтеграции. Он добавил, что сначала Киеву необходимо отселить с полуострова всех, "кто лоялен". Он не уточнил, как украинские власти собираются это провернуть."А дальше – заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", — добавил он. Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, нынешний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи. Сам Роман Бессмертный ранее предлагал вернуть Крым через Белоруссию, задействовав проживающих в стране этнических украинцев.

https://ria.ru/20201203/armiya-1587526019.html

https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html

россия

республика крым

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россия, роман бессмертный, республика крым, украина, в мире