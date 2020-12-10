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Названы страны Европы, ставшие лидерами по числу "туристических Оскаров"
Названы страны Европы, ставшие лидерами по числу "туристических Оскаров"
Португалия оказалась лидером среди стран ЕС по количеству "туристических Оскаров" (премии World Travel Awards 2020) в общемировом зачете, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:06
2020-12-10T13:06
2020-12-10T13:06
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Португалия оказалась лидером среди стран ЕС по количеству "туристических Оскаров" (премии World Travel Awards 2020) в общемировом зачете, сообщает ЕвроПульс. Регион Алгарве получил награду в номинации "Лучшее направление для пляжного отдыха в мире". Лиссабон оказался лучшим направлением для городского туризма выходного дня, а автономный регион Мадейра – лучшим островным направлением. Всего у Португалии 13 премий. Эта страна четвертый год подряд признается "Главным туристическим направлением" в Европе.Италия победила в общемировой номинации "Лучшее направление для кулинарного туризма". Всего ей досталось восемь наград, в основном в разных категориях, связанных с отелями.Россия также в числе лидеров. Москва получила премию, как "Лучшее туристское направление. Город", а Санкт-Петербург — как "Всемирное лидирующее культурное направление". Кроме того, еще три награды получил крымский курортный комплекс. Мадрид оказался лучшим местом в мире для проведения конференций и бизнес-встреч. Всего Испания завоевала три "туристических Оскара".
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