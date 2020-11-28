https://ria.ru/20201128/premiya-1586733224.html
Москва и Петербург победили в туристической премии World Travel Awards
Москва и Петербург победили в туристической премии World Travel Awards
Москва и Санкт-Петербург стали обладателями одной из самых престижных туристических премий — World Travel Awards. Гала-церемония награждения прошла в... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T11:40
2020-11-28T11:40
2020-11-28T12:45
туризм
сергей карякин
хибла герзмава
всемирная туристская организация
александр беглов
москва
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали обладателями одной из самых престижных туристических премий — World Travel Awards. Гала-церемония награждения прошла в онлайн-формате накануне вечером в российской столице.Петербург победил в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление", обойдя 14 популярных туристских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.Губернатор напомнил, что Петербург не раз был отмечен премией World Travel Awards."Мы ожидали победы и в этом году. Наш город живет богатой культурной жизнью. У нас находятся известные во всем мире музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли. Мы открываем новые туристические места и маршруты. Культурная и туристская география Петербурга расширяется", — сказал он.Все последние годы Петербург наращивал туристический поток, чему способствовало и введение электронных виз, добавил Беглов.Москва второй год подряд стала обладателем приза в главной номинации "Лучшее туристское направление. Город".Как сообщает пресс-служба Мостуризма, российская столица была представлена сразу в семи номинациях: "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка", "Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для спортивного туризма". Открытое голосование проходило на официальном сайте премии с 28 сентября до 25 октября. Жюри учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников. В этом году оценивались не только новые достижения номинантов, но и возможности для будущих путешествий.В результате в главной номинации Москва обошла такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро.Победителей поздравили авторитетные представители туристической отрасли и знаменитости, среди которых режиссер и актер Никита Михалков, оперная певица Хибла Герзмава, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, шахматист Сергей Карякин, директор европейского отделения Всемирной туристской организации Алессандра Прианте и другие.
https://ria.ru/20201128/turizm-1586714827.html
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сергей карякин, хибла герзмава, всемирная туристская организация, александр беглов, москва, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости.
Москва и Санкт-Петербург
стали обладателями одной из самых престижных туристических премий — World Travel Awards. Гала-церемония награждения прошла в онлайн-формате накануне вечером в российской столице.
Петербург победил в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление", обойдя 14 популярных туристских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова
.
Губернатор напомнил, что Петербург не раз был отмечен премией World Travel Awards.
"Мы ожидали победы и в этом году. Наш город живет богатой культурной жизнью. У нас находятся известные во всем мире музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли. Мы открываем новые туристические места и маршруты. Культурная и туристская география Петербурга расширяется", — сказал он.
Все последние годы Петербург наращивал туристический поток, чему способствовало и введение электронных виз, добавил Беглов.
"В прошлом году наш город посетили более десяти миллионов туристов со всего мира и из разных регионов России. В этом году мы были готовы принять еще больше гостей. Когда человечество справится с пандемией, мы ждем всех, кто хочет вновь оказаться на берегах Невы или впервые посетить наш город", — заключил он.
Москва
второй год подряд стала обладателем приза в главной номинации "Лучшее туристское направление. Город".
Как сообщает пресс-служба Мостуризма, российская столица была представлена сразу в семи номинациях: "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка", "Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для спортивного туризма".
Открытое голосование проходило на официальном сайте премии с 28 сентября до 25 октября. Жюри учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников. В этом году оценивались не только новые достижения номинантов, но и возможности для будущих путешествий.
В результате в главной номинации Москва обошла такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро.
"Онлайн-церемония прошла в формате телемостов из флагманского туристского информационного центра в парке "Зарядье" и зала "Центрального делового пространства". Зрители увидели видеоролики, представляющие Москву, Мальдивы, Санкт-Петербург и другие туристические дестинации", — говорится в сообщении.
Победителей поздравили авторитетные представители туристической отрасли и знаменитости, среди которых режиссер и актер Никита Михалков
, оперная певица Хибла Герзмава
, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, шахматист Сергей Карякин, директор европейского отделения Всемирной туристской организации
Алессандра Прианте и другие.