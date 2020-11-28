https://ria.ru/20201128/premiya-1586733224.html

Москва и Петербург победили в туристической премии World Travel Awards

Москва и Петербург победили в туристической премии World Travel Awards

Москва и Санкт-Петербург стали обладателями одной из самых престижных туристических премий — World Travel Awards. Гала-церемония награждения прошла в... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T11:40

2020-11-28T11:40

2020-11-28T12:45

туризм

сергей карякин

хибла герзмава

всемирная туристская организация

александр беглов

москва

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали обладателями одной из самых престижных туристических премий — World Travel Awards. Гала-церемония награждения прошла в онлайн-формате накануне вечером в российской столице.Петербург победил в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление", обойдя 14 популярных туристских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.Губернатор напомнил, что Петербург не раз был отмечен премией World Travel Awards."Мы ожидали победы и в этом году. Наш город живет богатой культурной жизнью. У нас находятся известные во всем мире музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли. Мы открываем новые туристические места и маршруты. Культурная и туристская география Петербурга расширяется", — сказал он.Все последние годы Петербург наращивал туристический поток, чему способствовало и введение электронных виз, добавил Беглов.Москва второй год подряд стала обладателем приза в главной номинации "Лучшее туристское направление. Город".Как сообщает пресс-служба Мостуризма, российская столица была представлена сразу в семи номинациях: "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка", "Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для спортивного туризма". Открытое голосование проходило на официальном сайте премии с 28 сентября до 25 октября. Жюри учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников. В этом году оценивались не только новые достижения номинантов, но и возможности для будущих путешествий.В результате в главной номинации Москва обошла такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро.Победителей поздравили авторитетные представители туристической отрасли и знаменитости, среди которых режиссер и актер Никита Михалков, оперная певица Хибла Герзмава, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, шахматист Сергей Карякин, директор европейского отделения Всемирной туристской организации Алессандра Прианте и другие.

https://ria.ru/20201128/turizm-1586714827.html

https://ria.ru/20200206/1564283018.html

https://ria.ru/20201120/peterburg-1585526324.html

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, хибла герзмава, всемирная туристская организация, александр беглов, москва, санкт-петербург, общество