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Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
Крымский туристический комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте в шестой раз получил премии в нескольких номинациях на конкурсе World Travel Awards, сообщила... РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T05:38
2020-11-28T16:01
туризм
ялта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Крымский туристический комплекс Mriya Resort &amp; SPA в Ялте в шестой раз получил премии в нескольких номинациях на конкурсе World Travel Awards, сообщила пресс-служба курортного комплекса.Международная премия в индустрии туризма и гостеприимства World Travel Awards в пятницу опубликовала итоги финала конкурса 2020 года.Крымскому курортному комплексу уже шесть лет подряд удается соревноваться наравне с мировыми курортами и известными сетями, отметили в пресс-службе."Уровень сервиса, социальная и экологическая ответственность, политика по отношению к сотрудникам, изменения и развитие инфраструктуры - некоторые критерии, по которым ежегодно оцениваются компании туриндустрии. Всего таких критериев более 100. В этом году к ним добавилось поведение компании в период пандемии и протокол безопасности", - приводит слова генерального директора Mriya Resort &amp; SPA Самвела Саруханяна пресс-служба.В 2015 году основатель премии Грэм Кук заявил, что World Travel Awards - вне политики, это и позволяет крымскому курорту ежегодно участвовать и выигрывать, принося мировую известность республике Крым, отмечено в сообщении.
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60
ялта, республика крым

Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards

05:38 28.11.2020 (обновлено: 16:01 28.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтель "Mriya Resort & Spa" в Ялте
Отель Mriya Resort & Spa в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Крымский туристический комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте в шестой раз получил премии в нескольких номинациях на конкурсе World Travel Awards, сообщила пресс-служба курортного комплекса.
Международная премия в индустрии туризма и гостеприимства World Travel Awards в пятницу опубликовала итоги финала конкурса 2020 года.
"В этом году курорт Mriya Resort & SPA победил сразу в трёх номинациях: ведущий мировой курорт, ведущий мировой премиальный курорт для отдыха с семьей, ведущий мировой оздоровительный курорт", - говорится в сообщении.
Крымскому курортному комплексу уже шесть лет подряд удается соревноваться наравне с мировыми курортами и известными сетями, отметили в пресс-службе.
"Уровень сервиса, социальная и экологическая ответственность, политика по отношению к сотрудникам, изменения и развитие инфраструктуры - некоторые критерии, по которым ежегодно оцениваются компании туриндустрии. Всего таких критериев более 100. В этом году к ним добавилось поведение компании в период пандемии и протокол безопасности", - приводит слова генерального директора Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна пресс-служба.
В 2015 году основатель премии Грэм Кук заявил, что World Travel Awards - вне политики, это и позволяет крымскому курорту ежегодно участвовать и выигрывать, принося мировую известность республике Крым, отмечено в сообщении.
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