https://ria.ru/20201128/turizm-1586714827.html

Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards

Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards

Крымский туристический комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте в шестой раз получил премии в нескольких номинациях на конкурсе World Travel Awards, сообщила... РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T05:38

2020-11-28T05:38

2020-11-28T16:01

туризм

ялта

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Крымский туристический комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте в шестой раз получил премии в нескольких номинациях на конкурсе World Travel Awards, сообщила пресс-служба курортного комплекса.Международная премия в индустрии туризма и гостеприимства World Travel Awards в пятницу опубликовала итоги финала конкурса 2020 года.Крымскому курортному комплексу уже шесть лет подряд удается соревноваться наравне с мировыми курортами и известными сетями, отметили в пресс-службе."Уровень сервиса, социальная и экологическая ответственность, политика по отношению к сотрудникам, изменения и развитие инфраструктуры - некоторые критерии, по которым ежегодно оцениваются компании туриндустрии. Всего таких критериев более 100. В этом году к ним добавилось поведение компании в период пандемии и протокол безопасности", - приводит слова генерального директора Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна пресс-служба.В 2015 году основатель премии Грэм Кук заявил, что World Travel Awards - вне политики, это и позволяет крымскому курорту ежегодно участвовать и выигрывать, принося мировую известность республике Крым, отмечено в сообщении.

https://ria.ru/20200724/1574862885.html

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, республика крым