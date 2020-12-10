https://ria.ru/20201210/parad-1588566647.html

В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе

В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе

Парад Победы проходит на площади Свободы в Баку, в нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, ожидается проход... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:12

2020-12-10T12:12

2020-12-10T16:11

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

баку

в мире

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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Парад Победы проходит на площади Свободы в Баку, в нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, ожидается проход турецких военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.Парад проходит на площади Свободы. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военнослужащих.На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201209/karabakh-1588460296.html

баку

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ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, баку, в мире