В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе
12:12 10.12.2020 (обновлено: 16:11 10.12.2020)
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВоеннослужащие азербайджанской армии перед военным парадом в Баку
БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Парад Победы проходит на площади Свободы в Баку, в нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, ожидается проход турецких военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Парад проходит на площади Свободы. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военнослужащих.
На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.