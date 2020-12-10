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В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе
В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе
Парад Победы проходит на площади Свободы в Баку, в нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, ожидается проход... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:12
2020-12-10T16:11
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
баку
в мире
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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Парад Победы проходит на площади Свободы в Баку, в нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, ожидается проход турецких военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.Парад проходит на площади Свободы. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военнослужащих.На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201209/karabakh-1588460296.html
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ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, баку, в мире

В Баку прошел парад в честь победы в Карабахе

12:12 10.12.2020 (обновлено: 16:11 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВоеннослужащие азербайджанской армии перед военным парадом в Баку
Военнослужащие азербайджанской армии перед военным парадом в Баку - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Парад Победы проходит на площади Свободы в Баку, в нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, ожидается проход турецких военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Парад проходит на площади Свободы. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких военнослужащих.
На параде присутствует президент Турции, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
Жители Гянджи радуются переходу Кельбаджарского района Азербайджану - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 17:11Ситуация в Нагорном Карабахе
Баку подписал договоры с турецкими компаниями по восстановлению Карабаха
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ильхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганБакуВ мире
 
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