Эрдоган заявил, что Макрон "не научился политике"
© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативы Парижа по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "не научился политике".
Ранее Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Вместе с тем выступивший на заседании нижней палаты глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха.
"Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это (НКР - ред.) - государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже (премьер Армении Никол) Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.