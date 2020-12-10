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Эрдоган заявил, что Макрон "не научился политике"
Эрдоган заявил, что Макрон "не научился политике"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативы Парижа по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил, что... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:21
2020-12-10T19:21
эммануэль макрон
жан-ив ле дриан
нагорно-карабахская республика
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
армения
в мире
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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативы Парижа по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "не научился политике".Ранее Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Вместе с тем выступивший на заседании нижней палаты глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха."Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это (НКР - ред.) - государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже (премьер Армении Никол) Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/makron-1587753159.html
https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583074930.html
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эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, нагорно-карабахская республика, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире

Эрдоган заявил, что Макрон "не научился политике"

19:21 10.12.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативы Парижа по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "не научился политике".
Ранее Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Вместе с тем выступивший на заседании нижней палаты глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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"Неправильный метод". Макрон дипломатично ушел от пикировки с Эрдоганом
"Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это (НКР - ред.) - государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже (премьер Армении Никол) Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 21:28
Ле Дриан призвал Эрдогана прекратить оскорбления в адрес Франции
 
Эммануэль МакронЖан-Ив Ле ДрианНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияВ мире
 
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