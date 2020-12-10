https://ria.ru/20201210/erdogan-1588665581.html

Эрдоган заявил, что Макрон "не научился политике"

Эрдоган заявил, что Макрон "не научился политике"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативы Парижа по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил, что... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:21

2020-12-10T19:21

2020-12-10T19:21

эммануэль макрон

жан-ив ле дриан

нагорно-карабахская республика

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

армения

в мире

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БАКУ, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативы Парижа по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "не научился политике".Ранее Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха. Вместе с тем выступивший на заседании нижней палаты глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха."Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это (НКР - ред.) - государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже (премьер Армении Никол) Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/makron-1587753159.html

https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583074930.html

нагорно-карабахская республика

франция

турция

армения

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эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, нагорно-карабахская республика, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире