https://ria.ru/20201209/predustanovka-1588406239.html

Госдума перенесла обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Госдума перенесла обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Госдума приняла закон, который откладывает на три месяца обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:40

2020-12-09T13:40

2020-12-09T14:30

россия

евразийский экономический союз

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, который откладывает на три месяца обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.Документ переносит с 1 января на 1 апреля 2021 года срок обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в России отдельные виды технически сложных товаров. При этом на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство России.Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в России или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.Закон также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. При этом правительство России будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года.Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV, сообщило 8 декабря Минцифры России.При подготовке перечня в министерство поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО. К предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирует "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" — Mail.Ru Group. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО — "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис госуслуг и платежная система "Мир".

https://ria.ru/20201208/po-1588279140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госдума рф, технологии