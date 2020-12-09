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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201209/karabakh-1588345826.html
Месяц мира в Карабахе: жизнь возвращается, но ясности о будущем пока нет
Месяц мира в Карабахе: жизнь возвращается, но ясности о будущем пока нет
Ровно месяц миновал со дня подписания трехстороннего заявления Россия-Армения-Азербайджан, положившего конец ожесточенным боям за спорные территории... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:26
2020-12-09T10:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 9 дек – РИА Новости. Ровно месяц миновал со дня подписания трехстороннего заявления Россия-Армения-Азербайджан, положившего конец ожесточенным боям за спорные территории Нагорно-Карабахской Республики. По заверению самих сторон конфликта, ключевые пункты данного соглашения выполняются: в регионе развернут миротворческий контингент РФ, режим прекращения огня полностью соблюдается. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в свои дома, а столица НКР Степанакерт и другие населенные пункты постепенно переходит к мирной жизни.Боевые действия в Нагорном Карабахе, принадлежность которого Армения и Азербайджан оспаривают с 1988 года, возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. Ночь на 10 ноября стала определяющей в истории нагорно-карабахского конфликта - тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.Болезненный мирВ Азербайджане данное соглашение встретили с ликованием и даже приняли решение провести в Баку военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. По задумке властей, он состоится 10 декабря. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих, а также продемонстрируют около 150 единиц военной техники. В качестве почетного гостя на параде будет присутствовать Тайип Эрдоган - президент Турции, открыто поддерживавшей Азербайджан на протяжении всех шести недель вооруженного противостояния в непризнанной республике.В Армении, в свою очередь, особых причин для празднования не видят. Многие в стране восприняли подписание трехстороннего заявления по Карабаху как капитуляцию и предательство со стороны премьера Никола Пашиняна и теперь активно призывают его уйти в отставку. В Ереване уже несколько недель не стихают протесты, сопровождающиеся массовыми задержаниями. А во вторник армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" объявила об истечении срока ультиматума Пашиняну и призвала сторонников начать акции неповиновения по всей стране. Требование к премьеру покинуть свой пост поддержал и католикос всех армян Гарегин II.Неоднозначно договоренность о прекращении огня была воспринята и в самой непризнанной республике. С одной стороны, ее жители положительно оценили прекращение кровопролития и размещение контингента российских миротворцев как гарантов поддержания мира и стабильности в регионе. С другой, подписание трехстороннего соглашения поставило в непростое положение жителей тех районов, которые впоследствии были переданы Азербайджану: Агдамского, Кельбаджарского и Латинского. Ежедневно в Степанакерт прибывают автобусы с сотнями беженцев, многие из которых либо изначально не имели здесь жилья, либо потеряли его в ходе продолжительных артобстрелов. Всего, как ожидают в мэрии, в ближайшие недели в город приедут почти 25 тысяч человек.Жизнь после войныНасколько остро здесь сегодня стоит проблема беженцев, хорошо понимают и в руководстве непризнанной республики. Как рассказал РИА Новости советник президента НКР Давид Бабаян, после войны в этом статусе оказались порядка 30-40 тысяч человек. Однако, успокоил он, повод для оптимизма есть: более половины вернувшихся в Степанакерт, по словам Бабаяна, все же имеют кров. Это при том, что значительная часть города подверглась разрушению - по различным данным, во время обстрелов тут было уничтожено до половины жилого фонда. Восстановление жилищ - дело затратное, и в этом вопросе руководство Карабаха во многом рассчитывает на поддержку России, добавил Бабаян.Не меньше пострадала и инфраструктура Степанакерта. В части районов по-прежнему нет электричества, в других - газа, водоснабжения и горячей воды. Во всем городе все так же функционируют лишь несколько банкоматов. Не работают большинство магазинов, кафе и ресторанов. На главном городском рынке открыты только несколько лавок. Серьезную проблему представляет и почти полное отсутствие связи: местные сим-карты выдают лишь небольшому проценту желающих, но и они не позволяют совершать междугородние звонки или пользоваться мобильным интернетом.Вместе с тем невозможно игнорировать, что спустя месяц после окончания войны столица НКР стала заметно более оживленной, чем во время недавних боевых действий. По улицам спокойно ходят люди, в том числе семьи с детьми, которые были эвакуированы с началом конфликта. На дорогах появляется все больше автомобилей - что важно, гражданских, а не военных. Постепенно расширяется ассортимент продуктов в магазинах. На прилавках пока не очень густо, но товары первой необходимости присутствуют: вода, сахар, крупы, масло, консервы. Кое-где в продаже появились алкоголь и сигареты, а с притоком иностранных журналистов в Степанакерте начало открываться все больше шашлычных.Реванша не будетКак долго будет сохраняться мир в Нагорном Карабахе в его нынешнем виде, пока неясно. Среди экспертов не утихают споры и по другому вопросу: каким в дальнейшем будет статус подконтрольной Армении части региона? И какой будет судьба проживающих там армян? Как отметил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Вадим Муханов, эти аспекты нагорно-карабахского урегулирования не были детально прописаны в заявлении лидеров трех стран, которое, по словам аналитика, "преследовало другую цель"."Население, которое покинуло районы своего проживания в сентябре-ноябре, частично находится перед дилеммой: возвращаться им или нет. Этот вопрос до сих пор не решен, потому что нет стопроцентных гарантий, что в случае возвращения армянского населения на те территории, которые находятся вдоль нынешней линии соприкосновения, оно будет в безопасности", - заявил Муханов.Что касается будущего статуса этих территорий, эксперт выразил мнение, что данный вопрос еще неопределенное время останется в подвешенном состоянии. В случае если Баку продолжит отстаивать свои территориальные притязания в регионе и попытается подчинить себе оставшуюся часть Карабаха, это может спровоцировать массовый исход беженцев и, как следствие, гуманитарную катастрофу, полагает собеседник. Реакция международного сообщества на такое развитие событий может быть жесткой, и такой сценарий непременно учитывается при обсуждении статуса Карабаха, уверен Муханов.Возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном в ближнесрочной перспективе политолог считает маловероятным. С одной стороны, отмечает он, Азербайджан устраивает то, что он получил по условиям трехстороннего соглашения, и в ближайшее время Баку сосредоточится на освоении этих новых территорий. В свою очередь, Армения сейчас не располагает достаточными ресурсами, чтобы заново ввязываться в вооруженный конфликт с соседней страной в надежде на реванш."В связке с поражением в Карабахе Армения получила мощнейший внутриполитический кризис, поэтому элита в Ереване будет в первую очередь заниматься решением этого кризиса, а потом уже будет обсуждать Карабах. Сейчас для Никола Пашиняна и его команды приоритетная цель – остаться у власти", - полагает Муханов.
https://ria.ru/20201203/babayan-1587400783.html
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Месяц мира в Карабахе: жизнь возвращается, но ясности о будущем пока нет

10:26 09.12.2020 (обновлено: 10:34 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПлоды хурмы в саду перед разрушенным домом в селе Талыш Тертерского района Азербайджана
Плоды хурмы в саду перед разрушенным домом в селе Талыш Тертерского района Азербайджана - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СТЕПАНАКЕРТ, 9 дек – РИА Новости. Ровно месяц миновал со дня подписания трехстороннего заявления Россия-Армения-Азербайджан, положившего конец ожесточенным боям за спорные территории Нагорно-Карабахской Республики. По заверению самих сторон конфликта, ключевые пункты данного соглашения выполняются: в регионе развернут миротворческий контингент РФ, режим прекращения огня полностью соблюдается. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в свои дома, а столица НКР Степанакерт и другие населенные пункты постепенно переходит к мирной жизни.
Боевые действия в Нагорном Карабахе, принадлежность которого Армения и Азербайджан оспаривают с 1988 года, возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. Ночь на 10 ноября стала определяющей в истории нагорно-карабахского конфликта - тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия

Болезненный мир

В Азербайджане данное соглашение встретили с ликованием и даже приняли решение провести в Баку военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. По задумке властей, он состоится 10 декабря. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих, а также продемонстрируют около 150 единиц военной техники. В качестве почетного гостя на параде будет присутствовать Тайип Эрдоган - президент Турции, открыто поддерживавшей Азербайджан на протяжении всех шести недель вооруженного противостояния в непризнанной республике.
В Армении, в свою очередь, особых причин для празднования не видят. Многие в стране восприняли подписание трехстороннего заявления по Карабаху как капитуляцию и предательство со стороны премьера Никола Пашиняна и теперь активно призывают его уйти в отставку. В Ереване уже несколько недель не стихают протесты, сопровождающиеся массовыми задержаниями. А во вторник армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" объявила об истечении срока ультиматума Пашиняну и призвала сторонников начать акции неповиновения по всей стране. Требование к премьеру покинуть свой пост поддержал и католикос всех армян Гарегин II.
Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 11:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Давид Бабаян: соглашение по Карабаху – это как Брестский мир, даже хуже
Неоднозначно договоренность о прекращении огня была воспринята и в самой непризнанной республике. С одной стороны, ее жители положительно оценили прекращение кровопролития и размещение контингента российских миротворцев как гарантов поддержания мира и стабильности в регионе. С другой, подписание трехстороннего соглашения поставило в непростое положение жителей тех районов, которые впоследствии были переданы Азербайджану: Агдамского, Кельбаджарского и Латинского. Ежедневно в Степанакерт прибывают автобусы с сотнями беженцев, многие из которых либо изначально не имели здесь жилья, либо потеряли его в ходе продолжительных артобстрелов. Всего, как ожидают в мэрии, в ближайшие недели в город приедут почти 25 тысяч человек.

Жизнь после войны

Насколько остро здесь сегодня стоит проблема беженцев, хорошо понимают и в руководстве непризнанной республики. Как рассказал РИА Новости советник президента НКР Давид Бабаян, после войны в этом статусе оказались порядка 30-40 тысяч человек. Однако, успокоил он, повод для оптимизма есть: более половины вернувшихся в Степанакерт, по словам Бабаяна, все же имеют кров. Это при том, что значительная часть города подверглась разрушению - по различным данным, во время обстрелов тут было уничтожено до половины жилого фонда. Восстановление жилищ - дело затратное, и в этом вопросе руководство Карабаха во многом рассчитывает на поддержку России, добавил Бабаян.
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Не меньше пострадала и инфраструктура Степанакерта. В части районов по-прежнему нет электричества, в других - газа, водоснабжения и горячей воды. Во всем городе все так же функционируют лишь несколько банкоматов. Не работают большинство магазинов, кафе и ресторанов. На главном городском рынке открыты только несколько лавок. Серьезную проблему представляет и почти полное отсутствие связи: местные сим-карты выдают лишь небольшому проценту желающих, но и они не позволяют совершать междугородние звонки или пользоваться мобильным интернетом.
Вместе с тем невозможно игнорировать, что спустя месяц после окончания войны столица НКР стала заметно более оживленной, чем во время недавних боевых действий. По улицам спокойно ходят люди, в том числе семьи с детьми, которые были эвакуированы с началом конфликта. На дорогах появляется все больше автомобилей - что важно, гражданских, а не военных. Постепенно расширяется ассортимент продуктов в магазинах. На прилавках пока не очень густо, но товары первой необходимости присутствуют: вода, сахар, крупы, масло, консервы. Кое-где в продаже появились алкоголь и сигареты, а с притоком иностранных журналистов в Степанакерте начало открываться все больше шашлычных.
Боеприпасы, найденные во время разминирования местности в районах Нагорного Карабаха и подготовленные к уничтожению - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 09:51Ситуация в Нагорном Карабахе
Степанакерт помнит о войне, но не хочет о ней думать

Реванша не будет

Как долго будет сохраняться мир в Нагорном Карабахе в его нынешнем виде, пока неясно. Среди экспертов не утихают споры и по другому вопросу: каким в дальнейшем будет статус подконтрольной Армении части региона? И какой будет судьба проживающих там армян? Как отметил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Вадим Муханов, эти аспекты нагорно-карабахского урегулирования не были детально прописаны в заявлении лидеров трех стран, которое, по словам аналитика, "преследовало другую цель".
"Население, которое покинуло районы своего проживания в сентябре-ноябре, частично находится перед дилеммой: возвращаться им или нет. Этот вопрос до сих пор не решен, потому что нет стопроцентных гарантий, что в случае возвращения армянского населения на те территории, которые находятся вдоль нынешней линии соприкосновения, оно будет в безопасности", - заявил Муханов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Физулинского и Джебраильского района - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Продали врагу". Что предлагали Пашиняну во время войны в Карабахе
Что касается будущего статуса этих территорий, эксперт выразил мнение, что данный вопрос еще неопределенное время останется в подвешенном состоянии. В случае если Баку продолжит отстаивать свои территориальные притязания в регионе и попытается подчинить себе оставшуюся часть Карабаха, это может спровоцировать массовый исход беженцев и, как следствие, гуманитарную катастрофу, полагает собеседник. Реакция международного сообщества на такое развитие событий может быть жесткой, и такой сценарий непременно учитывается при обсуждении статуса Карабаха, уверен Муханов.
Возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном в ближнесрочной перспективе политолог считает маловероятным. С одной стороны, отмечает он, Азербайджан устраивает то, что он получил по условиям трехстороннего соглашения, и в ближайшее время Баку сосредоточится на освоении этих новых территорий. В свою очередь, Армения сейчас не располагает достаточными ресурсами, чтобы заново ввязываться в вооруженный конфликт с соседней страной в надежде на реванш.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Физулинского и Джебраильского района - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Кому на самом деле выгодно "признание" Карабаха
"В связке с поражением в Карабахе Армения получила мощнейший внутриполитический кризис, поэтому элита в Ереване будет в первую очередь заниматься решением этого кризиса, а потом уже будет обсуждать Карабах. Сейчас для Никола Пашиняна и его команды приоритетная цель – остаться у власти", - полагает Муханов.
 
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