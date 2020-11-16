https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

Возвращение беженцев в Нагорный Карабах

Возвращение беженцев в Нагорный Карабах

После развертывания в Нагорном Карабахе миротворческой миссии республика привыкает к мирной жизни: беженцы возвращаются в свои дома, российские военные помогают РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:59

2020-11-16T11:59

2020-11-16T15:54

ситуация в нагорном карабахе

беженцы

нагорный карабах

степанакерт

фото

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После развертывания в Нагорном Карабахе миротворческой миссии республика привыкает к мирной жизни: беженцы возвращаются в свои дома, российские военные помогают восстанавливать инфраструктуру. Кадры из Степанакерта — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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