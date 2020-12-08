https://ria.ru/20201208/manul-1588107027.html

Манул: особенности "вечно недовольной" дикой кошки

Манул: особенности "вечно недовольной" дикой кошки

Манул — хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения. О его характере и образе жизни — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:10

2020-12-08T13:10

2020-12-08T13:10

дикие животные

кошки

животные

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Манул — хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения. О его характере и образе жизни — в материале РИА Новости.Описание и внешний вид манулаЗверь довольно мелкий для диких кошачьих — размером с домашнюю кошку. Длина тела достигает 50-62 см, хвост — 23-31 см, вес — от 2,5 до 4 кг, хотя из-за пышного меха манул выглядит довольно крупным и тяжелым. Уши расставлены широко, глаза желтые, морда приплюснута, из-за чего эту кошку называют животным с недовольной мордой.В мире известны три вида таких котов. Манул обыкновенный или же сибирский обитает на территории России: в Сибири, Красноярском крае, Забайкалье, Туве и на Алтае. Можно встретить его и в Монголии и Китае. Отличительная черта — преобладающий светло-серый окрас.Второй вид — манул среднеазиатский — чаще всего встречается в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, Туркмении, Таджикистане, Иране, Казахстане. Его главное отличие — более рыжая шкурка с красноватыми полосами.На Тибете, в Кашмире и Непале обитает третий вид — тибетский манул. Мех его по цвету более серый, темный. Зимой шубка зверька становится серебристой.История происхожденияКак отдельный вид кошачьих манул появился на Земле примерно 10-12 миллионов лет назад. Он — современник саблезубого тигра, которого смог пережить, не претерпев при этом особых эволюционных изменений. Но люди очень мало знают о мануле, который ведет скрытный образ жизни. Фелинологи выдвигают гипотезу, что персидские и ангорские кошки — прямые потомки зверя.Слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". Также животное имеет втрое название — "палласов кот". Оно дано в честь немецкого натуралиста П.С. Палласа, который был первым, кто описал дикого кота в 1776 году. Ученый нашел хищника на побережье Каспийского моря и дал название Otocolobus manul. Это латинское словосочетание переводится как "уродливое ухо" — из-за длинных бакенбард зверя, которые почти полностью прячут уши.Фотографии манулаЖивотное — редкий и скрытный хищник, поэтому каждый полученный снимок имеет большую ценность. Кадры в заповедниках в основном делаются с помощью автоматических фоторегистраторов — "фотоловушек", установленных сотрудниками.ХарактерЭтот дикий кот — самый медлительный и неповоротливый среди собратьев. Он не любит бегать и прыгать. Если все же приходится ускоряться, то зверь быстро устает. При этом манул — замечательный охотник. В этом ему помогает способность устраивать засады и оставаться неподвижным долгое время.При своей очаровательной внешности, манул суров и безжалостен. Живет он в одиночестве и не терпит присутствия других котов на своей территории. Он редко выходит на контакт с людьми, не приближается к человеческим поселениям.В природе манул ведет себя очень тихо: почти не подает голос и постоянно прячется в траве или среди камней.Уход и содержание"Палласов кот" — не домашний питомец. Держать манула в квартирах, домах или даже специальных вольерах нельзя. Он включен в Красные книги России, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая. В Российской Федерации он считается видом, находящимся под угрозой исчезновения.За последние годы манул в открытых степях был практически истреблен, и его ареал приобретает вид изолированных очагов. За отлов и торговлю животным из Красной книги России грозят принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет. При этом придется выплатить штраф до миллиона рублей.Обучение и дрессировкаОт мысли погладить такого кота лучше отказаться. Когти и зубы его могут нанести серьезные увечья. Даже родившиеся в зоопарке манулы могут быть агрессивными к человеку, так как животное всегда воспринимает людей как захватчиков его территории. Оно может снисходительно переносить присутствие человека, но когда его терпение лопнет — неизвестно.Здоровье и болезниЭтот зверь имеет самый слабый иммунитет среди своего семейства. Он обитает в холодном климате, где большинство бактерий не выживает, потому у него никогда не было надобности развивать хорошую иммунную защиту. В связи с этим манулы часто болеют в неволе, подхватывают токсоплазмоз. Он имеет огромное негативное влияние на группировки этих хищников в зоопарках, приводит к высокой смертности, снижает плодовитость и не дает нормально размножаться. О том, как болезнь влияет на популяцию манулов в природе, информации мало. Исследования на эту тему продолжаются.Образ жизни и питаниеДикий кот ведет оседлый образ жизни. Манул живет в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями, в старых норах сурков, лисиц, барсуков, а выходит их них преимущественно в сумерках и ранним утром, в том числе и поохотиться.Животное караулит свою добычу у камней и нор. Из неглубоких жилищ грызунов манул может доставать их прямо лапой. От когтей и челюстей зверька грызунам и птицам практически не спастись.Помогает манулу в охоте его камуфлирующий неброский окрас. Благодаря меху он незаметен для добычи, а в моменты опасности может не спасаться бегством, а сливаться с окружающей природой. Такое искусство маскировки очень мешает ученым наблюдать за манулами в природе.РазмножениеМанул-самец заводит отношения с самками раз в год. Свидание обязательно сопровождается брачным соперничеством среди особей мужского пола и заканчивается кровавой бойней.После такой брачной ночи самка манула дает потомство через 60 дней. Рождает в среднем от двух до шести слепых и беспомощных котят. Уже в 3-4 месяца малыши могут самостоятельно охотиться, а в 10 — становятся взрослыми особями и уходят жить отдельно на собственную территорию.

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https://ria.ru/20201014/zapovednik-1579689309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, кошки, животные