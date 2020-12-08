https://ria.ru/20201208/manul-1588107027.html
Манул: особенности "вечно недовольной" дикой кошки
Манул: особенности "вечно недовольной" дикой кошки
Манул — хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения. О его характере и образе жизни — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:10
2020-12-08T13:10
2020-12-08T13:10
дикие животные
кошки
животные
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Манул — хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения. О его характере и образе жизни — в материале РИА Новости.Описание и внешний вид манулаЗверь довольно мелкий для диких кошачьих — размером с домашнюю кошку. Длина тела достигает 50-62 см, хвост — 23-31 см, вес — от 2,5 до 4 кг, хотя из-за пышного меха манул выглядит довольно крупным и тяжелым. Уши расставлены широко, глаза желтые, морда приплюснута, из-за чего эту кошку называют животным с недовольной мордой.В мире известны три вида таких котов. Манул обыкновенный или же сибирский обитает на территории России: в Сибири, Красноярском крае, Забайкалье, Туве и на Алтае. Можно встретить его и в Монголии и Китае. Отличительная черта — преобладающий светло-серый окрас.Второй вид — манул среднеазиатский — чаще всего встречается в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, Туркмении, Таджикистане, Иране, Казахстане. Его главное отличие — более рыжая шкурка с красноватыми полосами.На Тибете, в Кашмире и Непале обитает третий вид — тибетский манул. Мех его по цвету более серый, темный. Зимой шубка зверька становится серебристой.История происхожденияКак отдельный вид кошачьих манул появился на Земле примерно 10-12 миллионов лет назад. Он — современник саблезубого тигра, которого смог пережить, не претерпев при этом особых эволюционных изменений. Но люди очень мало знают о мануле, который ведет скрытный образ жизни. Фелинологи выдвигают гипотезу, что персидские и ангорские кошки — прямые потомки зверя.Слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". Также животное имеет втрое название — "палласов кот". Оно дано в честь немецкого натуралиста П.С. Палласа, который был первым, кто описал дикого кота в 1776 году. Ученый нашел хищника на побережье Каспийского моря и дал название Otocolobus manul. Это латинское словосочетание переводится как "уродливое ухо" — из-за длинных бакенбард зверя, которые почти полностью прячут уши.Фотографии манулаЖивотное — редкий и скрытный хищник, поэтому каждый полученный снимок имеет большую ценность. Кадры в заповедниках в основном делаются с помощью автоматических фоторегистраторов — "фотоловушек", установленных сотрудниками.ХарактерЭтот дикий кот — самый медлительный и неповоротливый среди собратьев. Он не любит бегать и прыгать. Если все же приходится ускоряться, то зверь быстро устает. При этом манул — замечательный охотник. В этом ему помогает способность устраивать засады и оставаться неподвижным долгое время.При своей очаровательной внешности, манул суров и безжалостен. Живет он в одиночестве и не терпит присутствия других котов на своей территории. Он редко выходит на контакт с людьми, не приближается к человеческим поселениям.В природе манул ведет себя очень тихо: почти не подает голос и постоянно прячется в траве или среди камней.Уход и содержание"Палласов кот" — не домашний питомец. Держать манула в квартирах, домах или даже специальных вольерах нельзя. Он включен в Красные книги России, Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая. В Российской Федерации он считается видом, находящимся под угрозой исчезновения.За последние годы манул в открытых степях был практически истреблен, и его ареал приобретает вид изолированных очагов. За отлов и торговлю животным из Красной книги России грозят принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет. При этом придется выплатить штраф до миллиона рублей.Обучение и дрессировкаОт мысли погладить такого кота лучше отказаться. Когти и зубы его могут нанести серьезные увечья. Даже родившиеся в зоопарке манулы могут быть агрессивными к человеку, так как животное всегда воспринимает людей как захватчиков его территории. Оно может снисходительно переносить присутствие человека, но когда его терпение лопнет — неизвестно.Здоровье и болезниЭтот зверь имеет самый слабый иммунитет среди своего семейства. Он обитает в холодном климате, где большинство бактерий не выживает, потому у него никогда не было надобности развивать хорошую иммунную защиту. В связи с этим манулы часто болеют в неволе, подхватывают токсоплазмоз. Он имеет огромное негативное влияние на группировки этих хищников в зоопарках, приводит к высокой смертности, снижает плодовитость и не дает нормально размножаться. О том, как болезнь влияет на популяцию манулов в природе, информации мало. Исследования на эту тему продолжаются.Образ жизни и питаниеДикий кот ведет оседлый образ жизни. Манул живет в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями, в старых норах сурков, лисиц, барсуков, а выходит их них преимущественно в сумерках и ранним утром, в том числе и поохотиться.Животное караулит свою добычу у камней и нор. Из неглубоких жилищ грызунов манул может доставать их прямо лапой. От когтей и челюстей зверька грызунам и птицам практически не спастись.Помогает манулу в охоте его камуфлирующий неброский окрас. Благодаря меху он незаметен для добычи, а в моменты опасности может не спасаться бегством, а сливаться с окружающей природой. Такое искусство маскировки очень мешает ученым наблюдать за манулами в природе.РазмножениеМанул-самец заводит отношения с самками раз в год. Свидание обязательно сопровождается брачным соперничеством среди особей мужского пола и заканчивается кровавой бойней.После такой брачной ночи самка манула дает потомство через 60 дней. Рождает в среднем от двух до шести слепых и беспомощных котят. Уже в 3-4 месяца малыши могут самостоятельно охотиться, а в 10 — становятся взрослыми особями и уходят жить отдельно на собственную территорию.
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https://ria.ru/20201030/zoopark-1582117948.html
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дикие животные, кошки, животные
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Манул — хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения. О его характере и образе жизни — в материале РИА Новости.
Описание и внешний вид манула
Зверь довольно мелкий для диких кошачьих — размером с домашнюю кошку. Длина тела достигает 50-62 см, хвост — 23-31 см, вес — от 2,5 до 4 кг, хотя из-за пышного меха манул выглядит довольно крупным и тяжелым. Уши расставлены широко, глаза желтые, морда приплюснута, из-за чего эту кошку называют животным с недовольной мордой.
— Мех зверька считается самым пушистым и густым среди кошачьих. По некоторым данным, на спине манула на одном квадратном сантиметре растет до 9 тысяч волосков. В длину они достигают 7 сантиметров, — рассказали в пресс-службе государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский".
В мире известны три вида таких котов. Манул обыкновенный или же сибирский обитает на территории России: в Сибири, Красноярском крае
, Забайкалье, Туве и на Алтае. Можно встретить его и в Монголии
и Китае
. Отличительная черта — преобладающий светло-серый окрас.
Второй вид — манул среднеазиатский — чаще всего встречается в Афганистане
, Узбекистане
, Пакистане
, Туркмении
, Таджикистане
, Иране
, Казахстане
. Его главное отличие — более рыжая шкурка с красноватыми полосами.
На Тибете
, в Кашмире
и Непале
обитает третий вид — тибетский манул. Мех его по цвету более серый, темный. Зимой шубка зверька становится серебристой.
История происхождения
Как отдельный вид кошачьих манул появился на Земле
примерно 10-12 миллионов лет назад. Он — современник саблезубого тигра, которого смог пережить, не претерпев при этом особых эволюционных изменений. Но люди очень мало знают о мануле, который ведет скрытный образ жизни. Фелинологи выдвигают гипотезу, что персидские и ангорские кошки — прямые потомки зверя.
Слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". Также животное имеет втрое название — "палласов кот". Оно дано в честь немецкого натуралиста П.С. Палласа, который был первым, кто описал дикого кота в 1776 году. Ученый нашел хищника на побережье Каспийского моря
и дал название Otocolobus manul. Это латинское словосочетание переводится как "уродливое ухо" — из-за длинных бакенбард зверя, которые почти полностью прячут уши.
Фотографии манула
Животное — редкий и скрытный хищник, поэтому каждый полученный снимок имеет большую ценность. Кадры в заповедниках в основном делаются с помощью автоматических фоторегистраторов — "фотоловушек", установленных сотрудниками.
Краснокнижное чудо: детеныши манула в Новосибирском зоопарке
1 из 10
Потомство принесли три самки манулов, живущие в Новосибирском зоопарке.
2 из 10
У одной родились три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь.
3 из 10
Детеныши ненадолго выходят из укрытия, но пока стараются скорее спрятаться в домиках или за мамами.
4 из 10
Однако с каждым днем котята будут действовать все решительней.
5 из 10
Шансов увидеть малышей станет больше.
6 из 10
Манул — редкий хищник, занесенный в международную и российскую Красные книги.
7 из 10
В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года.
8 из 10
Котят распределяют по зоологическим паркам мира.
9 из 10
Потомки новосибирских манулов живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
10 из 10
Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке.
1 из 10
Потомство принесли три самки манулов, живущие в Новосибирском зоопарке.
2 из 10
У одной родились три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь.
3 из 10
Детеныши ненадолго выходят из укрытия, но пока стараются скорее спрятаться в домиках или за мамами.
4 из 10
Однако с каждым днем котята будут действовать все решительней.
5 из 10
Шансов увидеть малышей станет больше.
6 из 10
Манул — редкий хищник, занесенный в международную и российскую Красные книги.
7 из 10
В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года.
8 из 10
Котят распределяют по зоологическим паркам мира.
9 из 10
Потомки новосибирских манулов живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
10 из 10
Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке.
Характер
Этот дикий кот — самый медлительный и неповоротливый среди собратьев. Он не любит бегать и прыгать. Если все же приходится ускоряться, то зверь быстро устает. При этом манул — замечательный охотник. В этом ему помогает способность устраивать засады и оставаться неподвижным долгое время.
При своей очаровательной внешности, манул суров и безжалостен. Живет он в одиночестве и не терпит присутствия других котов на своей территории. Он редко выходит на контакт с людьми, не приближается к человеческим поселениям.
В природе манул ведет себя очень тихо: почти не подает голос и постоянно прячется в траве или среди камней.
Уход и содержание
"Палласов кот" — не домашний питомец. Держать манула в квартирах, домах или даже специальных вольерах нельзя. Он включен в Красные книги России, Казахстана, Киргизии
, Монголии и Китая. В Российской Федерации
он считается видом, находящимся под угрозой исчезновения.
За последние годы манул в открытых степях был практически истреблен, и его ареал приобретает вид изолированных очагов. За отлов и торговлю животным из Красной книги России грозят принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет. При этом придется выплатить штраф до миллиона рублей.
Обучение и дрессировка
— Это единственный дикий кот, который по размеру схож с домашним. При этом он является единственным представителем кошачьих, которого невозможно приручить, — отметили в пресс-службе заповедника.
От мысли погладить такого кота лучше отказаться. Когти и зубы его могут нанести серьезные увечья. Даже родившиеся в зоопарке манулы могут быть агрессивными к человеку, так как животное всегда воспринимает людей как захватчиков его территории. Оно может снисходительно переносить присутствие человека, но когда его терпение лопнет — неизвестно.
Здоровье и болезни
Этот зверь имеет самый слабый иммунитет среди своего семейства. Он обитает в холодном климате, где большинство бактерий не выживает, потому у него никогда не было надобности развивать хорошую иммунную защиту. В связи с этим манулы часто болеют в неволе, подхватывают токсоплазмоз. Он имеет огромное негативное влияние на группировки этих хищников в зоопарках, приводит к высокой смертности, снижает плодовитость и не дает нормально размножаться. О том, как болезнь влияет на популяцию манулов в природе, информации мало. Исследования на эту тему продолжаются.
Образ жизни и питание
Дикий кот ведет оседлый образ жизни. Манул живет в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями, в старых норах сурков, лисиц, барсуков, а выходит их них преимущественно в сумерках и ранним утром, в том числе и поохотиться.
— Питается манул в основном пищухами и грызунами: песчанками, полевками, сусликами, хомячками, а также куропатками и кекликами. Иногда ловит молодых сурков, зайцев-толаев, а также мелких птиц, гнездящихся или кормящихся на земле, — пояснили представители заповедника.
Животное караулит свою добычу у камней и нор. Из неглубоких жилищ грызунов манул может доставать их прямо лапой. От когтей и челюстей зверька грызунам и птицам практически не спастись.
Помогает манулу в охоте его камуфлирующий неброский окрас. Благодаря меху он незаметен для добычи, а в моменты опасности может не спасаться бегством, а сливаться с окружающей природой. Такое искусство маскировки очень мешает ученым наблюдать за манулами в природе.
Размножение
Манул-самец заводит отношения с самками раз в год. Свидание обязательно сопровождается брачным соперничеством среди особей мужского пола и заканчивается кровавой бойней.
После такой брачной ночи самка манула дает потомство через 60 дней. Рождает в среднем от двух до шести слепых и беспомощных котят. Уже в 3-4 месяца малыши могут самостоятельно охотиться, а в 10 — становятся взрослыми особями и уходят жить отдельно на собственную территорию.