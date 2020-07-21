Краснокнижное чудо: детеныши манула в Новосибирском зоопарке

Потомство принесли три самки манулов, живущие в Новосибирском зоопарке.
Потомство принесли три самки манулов, живущие в Новосибирском зоопарке.
У одной родились три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь.
У одной родились три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь.
Детеныши ненадолго выходят из укрытия, но пока стараются скорее спрятаться в домиках или за мамами.
Детеныши ненадолго выходят из укрытия, но пока стараются скорее спрятаться в домиках или за мамами.
Однако с каждым днем котята будут действовать все решительней.
Однако с каждым днем котята будут действовать все решительней.
Шансов увидеть малышей станет больше.
Манул — редкий хищник, занесенный в международную и российскую Красные книги.
Манул — редкий хищник, занесенный в международную и российскую Красные книги.
В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года.
В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года.
Котят распределяют по зоологическим паркам мира.
Котят распределяют по зоологическим паркам мира.
Потомки новосибирских манулов живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
Потомки новосибирских манулов живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.