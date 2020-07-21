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Краснокнижное чудо: детеныши манула в Новосибирском зоопарке
В Новосибирском зоопарке появились на свет 16 детенышей манула. Крошечные симпатяги — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:57
новосибирский зоопарк
фото
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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353
60
новосибирский зоопарк, фото, фото

Краснокнижное чудо: детеныши манула в Новосибирском зоопарке

13:00 21.07.2020 (обновлено: 13:57 21.07.2020)
3014
В Новосибирском зоопарке появились на свет 16 детенышей манула. Крошечные симпатяги — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Потомство принесли три самки манулов, живущие в Новосибирском зоопарке.

Детеныши краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке
1 из 10

Потомство принесли три самки манулов, живущие в Новосибирском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У одной родились три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь.

Самка манула с детенышем в Новосибирском зоопарке
2 из 10

У одной родились три котенка, у другой — пять, у третьей — восемь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Детеныши ненадолго выходят из укрытия, но пока стараются скорее спрятаться в домиках или за мамами.

Самка манула с детенышем в Новосибирском зоопарке
3 из 10

Детеныши ненадолго выходят из укрытия, но пока стараются скорее спрятаться в домиках или за мамами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Однако с каждым днем котята будут действовать все решительней.

В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
4 из 10

Однако с каждым днем котята будут действовать все решительней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Шансов увидеть малышей станет больше.

Детеныши краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке
5 из 10

Шансов увидеть малышей станет больше.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Манул — редкий хищник, занесенный в международную и российскую Красные книги.

Самка манула с детенышем в Новосибирском зоопарке
6 из 10

Манул — редкий хищник, занесенный в международную и российскую Красные книги.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года.

Детеныш краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке
7 из 10

В зоопарке Новосибирска манулы размножаются с 1995 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Котят распределяют по зоологическим паркам мира.

Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке
8 из 10

Котят распределяют по зоологическим паркам мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Потомки новосибирских манулов живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.

Детеныш краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке
9 из 10

Потомки новосибирских манулов живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке.
Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке
10 из 10
Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
25941030
Обсудить 1
Новосибирский зоопаркФото
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