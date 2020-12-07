https://ria.ru/20201207/vznos-1588020127.html

Россия сделает дополнительный взнос в МККК, работающий в Карабахе

Россия сделает дополнительный взнос в МККК, работающий в Карабахе

Руководство России приняло решение выделить дополнительный единовременный взнос в бюджет Международного комитета Красного креста (МККК), который работает в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:16

2020-12-07T14:16

2020-12-07T23:55

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

международный комитет красного креста (мккк)

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585208695_0:143:3071:1871_1920x0_80_0_0_9c6ceed9e55489ff41916af118b5fb22.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Руководство России приняло решение выделить дополнительный единовременный взнос в бюджет Международного комитета Красного креста (МККК), который работает в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что МККК уже многие годы работает в регионе - в Ереване, Баку и непосредственно в Степанакерте.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), москва, азербайджан, армения, в мире