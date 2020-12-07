https://ria.ru/20201207/privychki-1587947124.html

Названы самые пьющие и курящие регионы России

Названы самые пьющие и курящие регионы России

В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T05:48

2020-12-07T05:48

2020-12-07T05:48

россия

республика бурятия

риа рейтинг

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

здоровье

москва

тамбовская область

амурская область

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.Эти регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в образ жизни местных жителей. Для них характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.Лидеры по здоровому образу жизниВ пятерку регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам, входят Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область.Подчеркивается, что вредные привычки не распространены в республиках Северного Кавказа в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета местных жителей. Что касается Тамбовской области, то здесь наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков.В первую десятку рейтинга также попали Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край.Ситуация в столицахОбе российские столицы показали прогресс по сравнению с прошлым годом. Так, Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — с 70 на 63 место. Курение остается самой распространенной вредной привычкой в Москве. Однако за минувший год в городе наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков. При этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкогольной продукции.В целом эксперты пришли к выводу, что пропаганда здорового образа жизни в России дает свои плоды. В частности, потребление табака за год сократилось в 48 регионах страны.Критерии исследованияРейтинг составляли на основе шести критериев, среди которых потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, количество преступлений, которые связаны с наркотическими средствами и их аналогами.

https://ria.ru/20201207/vrednye-privychki-1587939088.html

https://ria.ru/20201204/alkogol-1587595761.html

https://ria.ru/20201119/kurenie-1585274154.html

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582936677.html

россия

республика бурятия

москва

тамбовская область

амурская область

смоленская область

республика хакасия

магаданская область

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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