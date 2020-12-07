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Названы самые пьющие и курящие регионы России
Названы самые пьющие и курящие регионы России
В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T05:48
2020-12-07T05:48
россия
республика бурятия
риа рейтинг
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
здоровье
москва
тамбовская область
амурская область
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.Эти регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в образ жизни местных жителей. Для них характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.Лидеры по здоровому образу жизниВ пятерку регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам, входят Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область.Подчеркивается, что вредные привычки не распространены в республиках Северного Кавказа в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета местных жителей. Что касается Тамбовской области, то здесь наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков.В первую десятку рейтинга также попали Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край.Ситуация в столицахОбе российские столицы показали прогресс по сравнению с прошлым годом. Так, Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — с 70 на 63 место. Курение остается самой распространенной вредной привычкой в Москве. Однако за минувший год в городе наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков. При этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкогольной продукции.В целом эксперты пришли к выводу, что пропаганда здорового образа жизни в России дает свои плоды. В частности, потребление табака за год сократилось в 48 регионах страны.Критерии исследованияРейтинг составляли на основе шести критериев, среди которых потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, количество преступлений, которые связаны с наркотическими средствами и их аналогами.
https://ria.ru/20201207/vrednye-privychki-1587939088.html
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республика бурятия
москва
тамбовская область
амурская область
смоленская область
республика хакасия
магаданская область
сахалинская область
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россия, республика бурятия, риа рейтинг, республика дагестан, чеченская республика (чечня), здоровье, москва, тамбовская область, амурская область, смоленская область, республика хакасия, магаданская область, сахалинская область, общество

Названы самые пьющие и курящие регионы России

05:48 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая приверженность вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Эти регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в образ жизни местных жителей. Для них характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или нарушений, связанных с употреблением наркотических средств.
Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек

Лидеры по здоровому образу жизни

В пятерку регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам, входят Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область.
Подчеркивается, что вредные привычки не распространены в республиках Северного Кавказа в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета местных жителей. Что касается Тамбовской области, то здесь наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков.
В первую десятку рейтинга также попали Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край.
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Ситуация в столицах

Обе российские столицы показали прогресс по сравнению с прошлым годом. Так, Москва поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Санкт-Петербург — с 70 на 63 место.
Курение остается самой распространенной вредной привычкой в Москве. Однако за минувший год в городе наблюдается небольшое снижение потребления табачных изделий. В Петербурге наиболее острой проблемой остается распространение наркотиков. При этом сохраняется тенденция по сокращению потребления алкогольной продукции.
В целом эксперты пришли к выводу, что пропаганда здорового образа жизни в России дает свои плоды. В частности, потребление табака за год сократилось в 48 регионах страны.
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Критерии исследования

Рейтинг составляли на основе шести критериев, среди которых потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, количество преступлений, которые связаны с наркотическими средствами и их аналогами.
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РоссияРеспублика БурятияРИА РейтингРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)ЗдоровьеМоскваТамбовская областьАмурская областьСмоленская областьРеспублика ХакасияМагаданская областьСахалинская областьОбщество
 
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