https://ria.ru/20201207/navalnyy-1588056255.html

Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и COVID-19

Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и COVID-19

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщили РИА Новости в кабмине ФРГ. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:33

2020-12-07T16:33

2020-12-07T17:35

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госпитализация алексея навального

алексей навальный

ангела меркель

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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщили РИА Новости в кабмине ФРГ.Среди тем, которые они обсудили, — инцидент с Алексеем Навальным, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, урегулирование конфликта на востоке Украины, а также борьба с пандемией коронавируса.Так, Путин и Меркель выразили готовность сотрудничать в рамках Минской группы ОБСЕ и продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников глав России, ФРГ, Франции и Украины.Помимо этого, президент проинформировал канцлерин о предпринятых усилиях для прекращения боевых действий в Карабахе, а также рассказал о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора". Что касается ситуации с Навальным, то подробностей этой части разговора источник не сообщил.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite.Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х годов имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, стало известно в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.В октябре ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам аналогичны "Новичку". Через несколько дней Евросоюз ввел санкции против шести россиян (в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина) и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".В начале ноября Россия объявила об ответных санкциях.

https://ria.ru/20201206/karabakh-1587868404.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578394709.html

https://ria.ru/20201127/novichok-1586635528.html

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