Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и COVID-19
16:33 07.12.2020 (обновлено: 17:35 07.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщили РИА Новости в кабмине ФРГ.
Среди тем, которые они обсудили, — инцидент с Алексеем Навальным, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, урегулирование конфликта на востоке Украины, а также борьба с пандемией коронавируса.
"В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности по вопросам вакцин", — добавил собеседник агентства.
Что касается ситуации с Навальным, то подробностей этой части разговора источник не сообщил.
Инцидент с Алексеем Навальным
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Российские медики выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite.
Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва запросила более детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.
При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х годов имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, стало известно в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.
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В октябре ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам аналогичны "Новичку". Через несколько дней Евросоюз ввел санкции против шести россиян (в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина) и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".
В начале ноября Россия объявила об ответных санкциях.