https://ria.ru/20201207/feklistov-1587642574.html

Биография Александра Феклистова

Биография Александра Феклистова

Российский актер, режиссер и сценарист Александр Васильевич Феклистов родился 7 декабря 1955 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье военного. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:32

2020-12-07T04:32

2020-12-07T04:32

александр феклистов

ленинград

справки

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Российский актер, режиссер и сценарист Александр Васильевич Феклистов родился 7 декабря 1955 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье военного. В юности занимался в театральной студии Вячеслава Спесивцева.В 1975-1977 годах учился на факультете дефектологии Московского педагогического института. В 1982 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Ефремова.В 1982-1988 годах и в 1995-2001 годах он был артистом МХТ имени А.П. Чехова. Играл в спектаклях "Господа Головлевы" Салтыкова-Щедрина (Петенька), "Обвал" по роману Михаила Джавахишвили (Ниника), "Чокнутая" Александра Гельмана (Петренко), "Бал при свечах" Михаила Булгакова (Бездомный), "Колея", "Любовь в Крыму" Славомира Мрожека (Захедринский), "Женитьба" Николая Гоголя (Анучкин), "Сон в летнюю ночь" Уильяма Шекспира (Пигва) и др. Также в 2008 году в этом театре он исполнил роль Самуэля Пиквика в "Пиквикском клубе" Чарльза Диккенса. В Театре-студии "Человек", куда актер перешел в 1988 году, сыграл в "Эмигрантах" Мрожека (Икс Икс), в "Ожидании Годо" Сэмюэля Беккета (Владимир), "Войцеке" Георга Бюхнера (Доктор).Феклистов был одним из организаторов Пятой студии МХАТ, где играл Арбенина в драме Михаила Лермонтова "Маскарад".В начале 1990-х годов работал в Театре имени К.С. Станиславского, в котором был занят в спектаклях "Женитьба" Гоголя (Кочкарев), "Дон Кихот" Михаила Булгакова (Санчо Панса).Феклистов играл в спектаклях театрального агентства "Богис": "Не могу представить, что будет завтра" Теннеси Уильямса и "Башмачкин" по повести Гоголя "Шинель" (Башмачкин), "N (Нижинский)" Алексея Бурыкина (Игрек). За роль в последним из них он был удостоен премии "Хрустальная Турандот", а роль Башмачкина в одноименном моноспектакле была отмечена премией "Золотая маска".Феклистов также играл в постановках "Ботинки на толстой подошве" Театрального агентства "Арт-партнер XXI", "Золото" Йосефа Бар-Йофе и "Великолепный мужчина" Танкреда Дорста продюсерского центра "Аметист", "Слуги и снег" Айрис Мердок в театре "Сатирикон", "Ивонна, принцесса Бургундская" Витольда Гомбровича в Театре Наций и др.Актер был занят в постановках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова "Гамлет" (Клавдий) и "Двенадцатая ночь" (Сэр Тоби Белч), "Буря" (Калибан) Уильяма Шекспира, "Борис Годунов" Александра Пушкина (Борис Годунов), "Три сестры" (Вершинин) Антона Чехова.В Театре имени А.С. Пушкина Феклистов играл в спектаклях "Трое на качелях" Луиджи Лунари и "Черный принц, или Праздник любви" Айрис Мердок.В текущем репертуаре театра он занят в постановках "Мера за меру" Уильяма Шекспира (Лючио) и "Рыцарь пламенеющего пестика" Фрэнсиса Бомонта (Бакалейщик), поставленных Декланом Доннелланом. Феклистов также играет в спектаклях: "Все тут" в Московском театре "Школа современной пьесы "Искуситель" в Современном театре антрепризы, "Black & Simpson" в театре "Практика", "Медведь" в "Центре современной драматургии и режиссуры", последняя из них является совместной постановкой с Чеховским фестивалем. В кино Феклистов дебютировал в фильме "Кто сильнее его" (1983). Свою первую главную роль он сыграл в фильме "Отряд" (1984). Актер снимался в таких картинах, как "Батальоны просят огня" (1985), "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" (1985), "Плюмбум, или Опасная игра" (1986), "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" (1989), "Прорва" (1992), "Зависть богов" (2000), "В августе 44-го" (2001), "Лавина" (2001), "Обитаемый остров" (2006), сериалах "Петербургские тайны" (1994-1998), "День рождения Буржуя" (1999, 2001), "Пятый угол" (2001), "Заколдованный участок" (2006), "Пелагия и белый бульдог" (2009) и др.В 2000-х годах Феклистов сыграл главные роли в сериалах "Полный вперед!" (2004), "Прощальное эхо" (2004), "Танкер Танго" (2006), "Танец горностая" (2008), "Сваты" (2010-2013), "Классные мужики" (2010), "Дневник доктора Зайцевой" (2011), "Бомбила-3" (2013), "Родственнички" (2016) и др. Среди его киноработ последних лет — роли в драме "NO-ONE" (2018), сериалах "Оптимисты" (2017), "Птичка певчая" (2017), "Абриколь" (2019), "Любовницы (2019), короткометражном фильме "Хочу домой" (2020).Всего на счету Феклистова свыше 120 ролей. Как режиссер, сценарист он выступил в сериале "Чехов и К", снятом к 100-летию МХАТ по рассказам Чехова. Феклистов принимал участие в ряде документальных проектов: "Разбитая жизнь. Валентин Катаев" (2002), "Маленькая победоносная война" (2003), "Погибли за Францию" (2003), "Десант в Антарктиде" (2006), "Преступление Бориса Пастернака " (2011), "Сохрани мою речь навсегда" (2015) и др. В 2020 году он снял документальный фильм "Испытание воли" (режиссер - дочь Ася Феклистова). Александр Феклистов является вице-президентом Фонда Чеховского фестиваля.В 1991-1998 годах он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.Творчество актера было отмечено премиями "Хрустальная Турандот" (1993), Золотая маска" (1994), Премией имени И. М. Смоктуновского (1995), "Чайка" (1998, 2003).Александр Феклистов женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр феклистов, ленинград, справки