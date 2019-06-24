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РИА Новости
Культура

Чеховский фестиваль представит саундраму "Медведь" по водевилю Чехова

10:16
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© Фото : театр "Центр драматургии и режиссуры"/ Александр КуровСпектакль "Медведь"
Спектакль Медведь
© Фото : театр "Центр драматургии и режиссуры"/ Александр Куров
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Международный театральный фестиваль имени Чехова представит в понедельник мировую премьеру – спектакль по известному водевилю Антона Чехова "Медведь" в постановке режиссера Владимира Панкова в его любимом жанре саундрама, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Медведь" - совместная постановка Чеховского фестиваля и Центра драматургии и режиссуры по главе с художественным руководителем Владимиром Панковым. Это их вторая совместная работа по Чехову – до этого была "Свадьба".

Драма плюс опера

"Мы захотели поэкспериментировать и соединить как бы два театра в одном - драматический и оперу, - сказал РИА Новости Панков накануне премьеры. - Это было непросто: важен был баланс между сценами, переход драмы в оперу или оперетту. Как они пересекаются между собой, это одновременно интересно и сложно. Природа водевиля здесь тоже сохраняется: смех и слезы - все это очень рядом. Мы хотели сделать буффонаду, такой "водевиль на похоронах" - я думаю, что Антон Павлович сам бы порадовался этой затее и повеселился".
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По словам Панкова, для спектакля композиторы Артем Ким и Сергей Родюков написали целую оперу, в которую вплетены два старинных романса.
"Это непростой был процесс. Композитор записывал импровизации на репетициях, затем ночью делал аранжировку, а на утро приносил уже готовую партитуру, с которой мы начинали работать. Но у нас была потрясающая команда исполнителей: талантливые музыканты, два прекрасных драматических артиста Елена Яковлева и Александр Феклистов и два оперных - Надежда Майер и Петр Маркин.
Режиссер отметил, что на первых репетициях драматические артисты "боялись" музыки и оперного пения (арии исполняются в спектакле на итальянском, французском и немецком языках), терялись, а на второй и третьей – уже запели…

"Я люблю преодолевать"

Елена Яковлева призналась, что для нее эта работа была новым опытом, несмотря на то что это не первая ее встреча с режиссером Панковым.
"Здесь Владимир решил объединить драму и оперу. Существование рядом с оперными артистами заставляло меня играть как-то иначе, более пафосно что ли, более высоким стилем, как в старом театре – опера это диктовала. Но хотелось соединить органику современного театра с таким оперно-возвышенным, хотелось найти золотую середину", - сказала актриса.
Она отметила, что, кроме того, надо было просто учиться носить платья, учиться ходить, пользоваться веером и петь рядом с оперными артистами.
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"Это все надо было осваивать. Мне и интересна эта работа, потому что здесь много трудностей, а я очень люблю все преодолевать. Что касается моего пения, то я вот поправлюсь – мы все немного прихворнули, пока усиленно репетировали – и так спою, что обязательно скажут, что романс Яковлевой "Мимоза" выполнен на высоком уровне", - пошутила Яковлева.

"Это был интересный опыт"

Партнер Яковлевой Александр Феклистов тоже не был замечен раньше как исполнитель романсов в водевиле и не выступал в таком ярком характерном амплуа.
"С одной стороны, - для меня это было обычно, а с другой – нет. Я просто в такой структуре никогда не работал. Было сложно, потому что мы с режиссером про разные вещи говорили, я представлял одно, а он – другое, я из МХАТа, а он из ГИТИСа, да и форма постановки очень необычная. Не совпадали вначале в смыслах, оттенках, темпоритме, но мы старались, что-то подбирали – Володя слушал меня, я – Володю, и так приходило взаимопонимание. Это был интересный опыт для меня", - подчеркнул Феклистов.

История любви

Феклистов и Яковлева – исполнители двух главных героев чеховского водевиля, рассказывающего историю внезапно вспыхнувшего романа между людьми совсем незнакомыми, они разыгрывают то ненависть, то любовь.
"Спектакль об удивительной женской психологии, противоречивой и одновременно прекрасной. Когда она говорит "нет" – это не значит "нет". Когда говорит "да" – это не значит "да". В тонкостях психологии Антон Павлович Чехов - ас", - сказал Панков.
По словам режиссера, следующая его работа будет посвящена духовной музыке в соединении с литературой Николая Лескова.
Спектакль " Медведь" пройдет с 24 по 26 июня на сцене "Центра драматургии и режиссуры" на Соколе.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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