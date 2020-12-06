В Степанакерт прибыла новая группа специалистов МЧС России
"Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии", - говорится в сообщении.
"Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшему населению Нагорного Карабаха. Сегодня доставлены 4 тонны мебели. Кроме того, из ранее доставленного МЧС России гуманитарного груза уже распределено по населенным пунктам более 65 тонн", - добавляется в сообщении.
Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.
Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.
В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.
В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.
Согласована ширина коридора в пять километров.
Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.
Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.
Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.
Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.
Российский миротворец на одной из улиц Лачина.
Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.
Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.
С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.
С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.
Лачинский район передали азербайджанской стороне по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Это последний из тех районов, которые должен был получить Баку.
В то же время Лачинский коридор перешел под контроль российских миротворцев.
Согласована ширина коридора в пять километров.
Лачинский коридор связывает Нагорный Карабах с Арменией.
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев и движение автомобилей.
Военнослужащие ведут круглосуточный мониторинг обстановки.
Российский миротворец на одной из улиц Лачина.
Миротворцы следят за тем, как соблюдается режим прекращения огня.
С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение более 26 тысяч беженцев.