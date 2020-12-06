https://ria.ru/20201206/stepanakert-1587928675.html

В Степанакерт прибыла новая группа специалистов МЧС России

В Степанакерт прибыла новая группа специалистов МЧС России

Новая группа специалистов МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T20:19

2020-12-06T20:19

2020-12-06T20:19

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новая группа специалистов МЧС России прибыла в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии, сообщает ведомство.Отмечается, что в дополнительную группу входят кинологи, пиротехники и горноспасатели центра "Лидер", связисты Рузского ЦОПУ, а также специалисты Ногинского спасательного центра и психологи. Кроме того, в Степанакерт доставлены три пассажирских автобуса, техника и оборудование.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире