https://ria.ru/20201205/karabakh-1587841814.html

В Карабахе выступили за расширение миротворческой миссии

В Карабахе выступили за расширение миротворческой миссии

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян считает, что расширение российской миротворческой миссии в Карабахе... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T19:29

2020-12-05T19:29

2020-12-05T19:29

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

михаил погосян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587097617_0:295:3115:2047_1400x0_80_0_0_310de7a7ef1a2129fb147fa60e6cece1.jpg

ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян считает, что расширение российской миротворческой миссии в Карабахе исходит из интересов безопасности региона."Российский миротворческий контингент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) выполняет существенную миссию с точки зрения обеспечения мира и стабильности, и в дальнейшем расширение его личного состава только исходит из интересов обеспечения безопасности региона", - сказал Погосян РИА Новости.Он отметил, что власти Карабаха в этом вопросе придерживаются очень четкой позиции. "Физическая безопасность народа Арцаха и перспективы развития напрямую связаны с присутствием миротворцев. Присутствие миротворческих войск мы рассматриваем в долгосрочной перспективе", - сказал Погосян.По его словам, опубликованное ранее со ссылкой на него заявление о том, что "НКР пока не видит необходимости в расширении миротворческой миссии РФ в регионе", стало следствием неверного толкования его слов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587701978.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, михаил погосян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире