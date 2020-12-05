https://ria.ru/20201205/armeniya-1587795151.html

Президент Армении обратился к силовикам

Президент Армении обратился к силовикам

Президент Армении Армен Саркисян предостерег правоохранительные органы от применения насилия и несоразмерной силы при обеспечении правопорядка. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:04

2020-12-05T12:04

2020-12-05T17:13

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ЕРЕВАН, 5 дек — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян предостерег правоохранительные органы от применения насилия и несоразмерной силы при обеспечении правопорядка.Пятого декабря оппозиционные политические силы, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, запланировали митинг на площади Свободы в Ереване.В обращении в субботу Саркисян отметил, что страна находится в глубоком кризисе. "Это нужно констатировать без условностей, без самообмана и в то же время без отчаяния. Мы должны полностью осознавать и принять наличие этого кризиса и сделать все возможное, чтобы его преодолеть. Независимо от занимаемой должности, политических убеждений и взглядов, личных симпатий и антипатий мы должны думать о будущем нашего государства, страны и народа", — заявил он.По словам армянского президента, "каждый из нас имеет право высказать свое мнение, недовольство и потребовать от властей объяснений за огромные человеческие и территориальные потери, нанесенные нам в результате войны". "Обращаюсь ко всем: каждое ваше действие должно быть правомерным, соответствовать закону. Также обращаюсь к представителям правоохранительных органов. Обеспечение правопорядка важно. В то же время помните, что перед вами на улицах Еревана стоит наш соотечественник, один из нас, женщина, мужчина, молодой или пожилой. Среди них есть люди, которые несколько дней назад защищали родину, каждого из нас, вас", — отметил Саркисян.Как добавил президент страны, "любое насилие, непропорциональное применение сил и средств недопустимо и неприемлемо". "В ваших действиях вы должны проявлять ответственность, высокие человеческие, профессиональные качества", — заявил он, обращаясь к правоохранителям.Саркисян отметил, что страна нуждается в переломных решениях. "Эти решения должны применяться в рамках национального согласия. Мы должны суметь восстановить атмосферу терпимости, взаимного уважения, объединить позитивные качества нашего народа, превратить их в коллективную силу, которая станет залогом нашего дальнейшего успеха. Именно на это и направлена деятельность института президента", — говорится в обращении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html

https://ria.ru/20201203/erevan-1587562972.html

https://ria.ru/20201202/armeniya-1587431802.html

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