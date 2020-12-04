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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201204/makron-1587692614.html
Эрдоган призвал избавиться "от бремени" Макрона
Эрдоган призвал избавиться "от бремени" Макрона
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, а ее президент Эммануэль... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:28
2020-12-04T16:54
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
эммануэль макрон
нагорный карабах
ильхам алиев
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, а ее президент Эммануэль Макрон является проблемой для страны."Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее", - сказал Эрдоган журналистам.Он также поддержал инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, предложившего ранее Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них в связи с тем, что сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
https://ria.ru/20201122/erdogan-1585783111.html
https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583074930.html
нагорный карабах
франция
турция
азербайджан
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никол пашинян, обсе, эммануэль макрон, нагорный карабах, ильхам алиев, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Эрдоган призвал избавиться "от бремени" Макрона

15:28 04.12.2020 (обновлено: 16:54 04.12.2020)
 
© AP Photo / Pool / Maxim ShipenkovПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Pool / Maxim Shipenkov
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, а ее президент Эммануэль Макрон является проблемой для страны.
"Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее", - сказал Эрдоган журналистам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 15:54
Глава МИД Франции назвал высказывания Эрдогана клеветническими
Он также поддержал инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, предложившего ранее Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них в связи с тем, что сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 21:28
Ле Дриан призвал Эрдогана прекратить оскорбления в адрес Франции
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕЭммануэль МакронНагорный КарабахИльхам АлиевФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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