https://ria.ru/20201204/makron-1587692614.html

Эрдоган призвал избавиться "от бремени" Макрона

Эрдоган призвал избавиться "от бремени" Макрона

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, а ее президент Эммануэль... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:28

2020-12-04T15:28

2020-12-04T16:54

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

эммануэль макрон

нагорный карабах

ильхам алиев

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, а ее президент Эммануэль Макрон является проблемой для страны."Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее", - сказал Эрдоган журналистам.Он также поддержал инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, предложившего ранее Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них в связи с тем, что сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.

https://ria.ru/20201122/erdogan-1585783111.html

https://ria.ru/20201104/frantsiya-1583074930.html

нагорный карабах

франция

турция

азербайджан

армения

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