Эрдоган призвал избавиться "от бремени" Макрона
15:28 04.12.2020 (обновлено: 16:54 04.12.2020)
© AP Photo / Pool / Maxim ShipenkovПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Pool / Maxim Shipenkov
АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, а ее президент Эммануэль Макрон является проблемой для страны.
"Франция лишилась всякого доверия в качестве посредника по Нагорному Карабаху. Франция с Макроном переживает очень опасный период. Я хочу, чтобы она избавилась от бремени Макрона как можно скорее", - сказал Эрдоган журналистам.
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Он также поддержал инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, предложившего ранее Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав "второе государство" для них в связи с тем, что сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорного Карабаха.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.