https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провале операции в Карабахе

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провале операции в Карабахе

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в провале операции во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:46

2020-12-04T23:46

2020-12-05T04:44

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

роберт кочарян

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в провале операции во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.По его словам, на начальном этапе боевых действий не удалось удержать на юге фронт протяженностью 14 километров и в дальнейшем создать новые рубежи."Причина в том, что мы пытались провести военную операцию, которую многие считали сомнительной и о которой с вдохновением рассказывал премьер-министр. Операция была проведена по прямому указанию премьер-министра и стала самым большим провалом армянских сил в войне. В результате этой операции был разгромлен действующий на юге армейский корпус и степанакертский полк", - сказал Кочарян в интервью армянскому "5-му каналу".По его словам, после этого у карабахской стороны не было достаточных боеспособных подразделений для создания новых рубежей."Люди говорили, что надо выстроить новые рубежи. Надо было всего лишь выдержать неделю–десять дней. Но выбрали путь, который привел к тому, что был сломан хребет войск в этом направлении", - сказал Кочарян.Он считает, что Пашинян был обязан остановить войну на четвертый день боевых действий, когда ему в генштабе заявили о такой необходимости, даже если это предполагало территориальные уступки."Тогда азербайджанцы продвинулись всего на три-четыре километра и у нас было около 500 погибших. Но война была остановлена на 44-й день, после тысяч погибших, свыше 10 тысяч раненных, территориальных потерь, при наихудшем сценарии без каких-либо перспектив по обсуждению статуса (Карабаха - ред.)", - сказал бывший президент.Он считает, что если бы народу сообщили о тяжелой ситуации, то "люди бы одобрили" шаги по прекращению войны."При мне война бы не началась, так как не было бы дипломатических глупостей, которые сделали ее неизбежной, и никогда бы (президент Азербайджана Ильхам) Алиев не посмел бы начать войну. Они увидели, с кем имеют дело в Армении", - добавил Кочарян.По его словам, если бы военные действия и начались, то армянская сторона не потерпела бы поражения, так как "не было бы грубых ошибок, предопределивших исход войны"."Мы могли бы не проиграть и в этой войне. Войну проиграл не наш народ, ее проиграли премьер-министр, правительство, политическая команда", - отметил Кочарян.По словам бывшего президента, обстановка в Армении напоминает ему ситуацию в Азербайджане во времена президентства Абульфаза Эльчибея в 1992 -1993 годах. "Для нас Эльчибей был просто подарком, и мы опасались, что вместо него придет человек с организационными способностями", - сказал Кочарян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html

https://ria.ru/20201130/napast-1586997497.html

https://ria.ru/20201130/boeviki-1586989251.html

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, роберт кочарян, баку, азербайджан, армения, в мире