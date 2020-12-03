Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201203/peterburg-1587466332.html
Эксперты считают, что туристы не поедут в Петербург на Новый год
Эксперты считают, что туристы не поедут в Петербург на Новый год
Новые ограничения в Санкт-Петербурге, введенные на новогодние праздники из-за пандемии, значительно сократят турпоток, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:06
2020-12-03T11:06
туризм
коронавирус в россии
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569086312_0:98:3293:1950_1400x0_80_0_0_0982efa703cdcdadd107384867f47fd1.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые ограничения в Санкт-Петербурге, введенные на новогодние праздники из-за пандемии, значительно сократят турпоток, сообщает АТОР. Туроператоры рассказали о том, как запреты скажутся на гостях города. В частности, бары, рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. С 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и концертные площадки. На этот же срок запрещается перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.По словам Сергея Ромашкина, генерального директора туроператора, специализирующегося на поездках по России, путешественники и так не торопились бронировать новогодние туры в Петербург.Теперь из-за новых ограничений по темпам снижения спроса на новогодние праздники Санкт-Петербург догонит прежнего лидера этого "анти-рейтинга" Москву. "Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90 процентов. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. Останутся туристы, которые все же отправятся в Петербург на праздники, чтобы просто ходить по городу. Но абсолютное большинство аннулирует туры", – считает Сергей Ромашкин."Безусловно, это не самый позитивный сценарий для туристической отрасли накануне высокого новогоднего сезона. Самое жесткое для путешественников в этих ограничениях — это неработающие рестораны с 30 по 3 января, — подтверждают в пресс-службе национального туроператора. — Предвидим, что туристы будут переносить даты поездок на вторую половину зимних каникул. Если конечно отели не решат вопрос с доставкой в номера, особенно в новогоднюю ночь, и если это устроит самих путешественников".У еще одной компании Петербург стабильно входил в пятерку самых популярных направлений продаж по акции с кешбэком. "Город на Неве традиционно пользовался спросом на новогодние каникулы, в последнее время в связи с падением загрузки отели северной столицы предлагали привлекательные тарифы с заездами на новогодние каникулы", – рассказывают в пресс-службе туроператора."По нашему опыту туристы, которые уже приобрели авиа-туры на невозвратных тарифах, не будут от них отказываться. Однако введенные ограничения сразу приостановят новые бронирования, — считают в компании. — Повышенным спросом в этом году пользовался отдых в санаториях и отелях Ленинградской области. Очевидно, что многие туристы предпочтут переориентироваться на объекты размещения в области и аренду частных коттеджей, расположенных за КАД, в том числе на местных горнолыжных курортах".Другие игроки рынка также рассказали, что в попытке привлечь туристов отельеры Санкт-Петербурга снижали цены до 40 процентов. Но и это не поможет в новых условиях жестких ограничений.Эксперты советуют, желающим отдохнуть в Ленобласти на новогодние праздники озаботиться поиском размещения уже сейчас. Как в Московской, там большинство востребованных объектов на новогодние праздники уже распроданы.
https://ria.ru/20201107/seliger-1582262809.html
https://ria.ru/20201203/borovsk-1584057750.html
https://ria.ru/20201202/stolitsa-1587024394.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569086312_281:0:3010:2047_1400x0_80_0_0_6eca83fc5f92a3ad5aa994b2dfa6728c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ленинградская область

Эксперты считают, что туристы не поедут в Петербург на Новый год

11:06 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые ограничения в Санкт-Петербурге, введенные на новогодние праздники из-за пандемии, значительно сократят турпоток, сообщает АТОР.
Туроператоры рассказали о том, как запреты скажутся на гостях города. В частности, бары, рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. С 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и концертные площадки. На этот же срок запрещается перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.
По словам Сергея Ромашкина, генерального директора туроператора, специализирующегося на поездках по России, путешественники и так не торопились бронировать новогодние туры в Петербург.
"Многие ждали декабря, когда ситуация с новогодними праздниками станет более понятной. Активность мы заметили только в последние дни в связи с окончанием периода бронирования туров по акции с кешбэком", – говорит эксперт.
Теперь из-за новых ограничений по темпам снижения спроса на новогодние праздники Санкт-Петербург догонит прежнего лидера этого "анти-рейтинга" Москву. "Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90 процентов. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. Останутся туристы, которые все же отправятся в Петербург на праздники, чтобы просто ходить по городу. Но абсолютное большинство аннулирует туры", – считает Сергей Ромашкин.
Нило-Столобенская пустынь, вид с озера - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 08:00Туризм
Вернуться к истокам: зачем ехать на озеро Селигер
"Безусловно, это не самый позитивный сценарий для туристической отрасли накануне высокого новогоднего сезона. Самое жесткое для путешественников в этих ограничениях — это неработающие рестораны с 30 по 3 января, — подтверждают в пресс-службе национального туроператора. — Предвидим, что туристы будут переносить даты поездок на вторую половину зимних каникул. Если конечно отели не решат вопрос с доставкой в номера, особенно в новогоднюю ночь, и если это устроит самих путешественников".
У еще одной компании Петербург стабильно входил в пятерку самых популярных направлений продаж по акции с кешбэком. "Город на Неве традиционно пользовался спросом на новогодние каникулы, в последнее время в связи с падением загрузки отели северной столицы предлагали привлекательные тарифы с заездами на новогодние каникулы", – рассказывают в пресс-службе туроператора.
Памятник Циолковскому на Советской улице - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 08:00Туризм
Картины на домах и Циолковский в валенках: что посмотреть в Боровске
"По нашему опыту туристы, которые уже приобрели авиа-туры на невозвратных тарифах, не будут от них отказываться. Однако введенные ограничения сразу приостановят новые бронирования, — считают в компании. — Повышенным спросом в этом году пользовался отдых в санаториях и отелях Ленинградской области. Очевидно, что многие туристы предпочтут переориентироваться на объекты размещения в области и аренду частных коттеджей, расположенных за КАД, в том числе на местных горнолыжных курортах".
Другие игроки рынка также рассказали, что в попытке привлечь туристов отельеры Санкт-Петербурга снижали цены до 40 процентов. Но и это не поможет в новых условиях жестких ограничений.
Эксперты советуют, желающим отдохнуть в Ленобласти на новогодние праздники озаботиться поиском размещения уже сейчас. Как в Московской, там большинство востребованных объектов на новогодние праздники уже распроданы.
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 08:00Туризм
Столицы победили. Москва и Петербург получили "туристический Оскар"
 
ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЛенинградская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния