https://ria.ru/20201203/peterburg-1587466332.html

Эксперты считают, что туристы не поедут в Петербург на Новый год

Эксперты считают, что туристы не поедут в Петербург на Новый год

Новые ограничения в Санкт-Петербурге, введенные на новогодние праздники из-за пандемии, значительно сократят турпоток, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:06

2020-12-03T11:06

2020-12-03T11:06

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые ограничения в Санкт-Петербурге, введенные на новогодние праздники из-за пандемии, значительно сократят турпоток, сообщает АТОР. Туроператоры рассказали о том, как запреты скажутся на гостях города. В частности, бары, рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. С 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и концертные площадки. На этот же срок запрещается перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.По словам Сергея Ромашкина, генерального директора туроператора, специализирующегося на поездках по России, путешественники и так не торопились бронировать новогодние туры в Петербург.Теперь из-за новых ограничений по темпам снижения спроса на новогодние праздники Санкт-Петербург догонит прежнего лидера этого "анти-рейтинга" Москву. "Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90 процентов. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. Останутся туристы, которые все же отправятся в Петербург на праздники, чтобы просто ходить по городу. Но абсолютное большинство аннулирует туры", – считает Сергей Ромашкин."Безусловно, это не самый позитивный сценарий для туристической отрасли накануне высокого новогоднего сезона. Самое жесткое для путешественников в этих ограничениях — это неработающие рестораны с 30 по 3 января, — подтверждают в пресс-службе национального туроператора. — Предвидим, что туристы будут переносить даты поездок на вторую половину зимних каникул. Если конечно отели не решат вопрос с доставкой в номера, особенно в новогоднюю ночь, и если это устроит самих путешественников".У еще одной компании Петербург стабильно входил в пятерку самых популярных направлений продаж по акции с кешбэком. "Город на Неве традиционно пользовался спросом на новогодние каникулы, в последнее время в связи с падением загрузки отели северной столицы предлагали привлекательные тарифы с заездами на новогодние каникулы", – рассказывают в пресс-службе туроператора."По нашему опыту туристы, которые уже приобрели авиа-туры на невозвратных тарифах, не будут от них отказываться. Однако введенные ограничения сразу приостановят новые бронирования, — считают в компании. — Повышенным спросом в этом году пользовался отдых в санаториях и отелях Ленинградской области. Очевидно, что многие туристы предпочтут переориентироваться на объекты размещения в области и аренду частных коттеджей, расположенных за КАД, в том числе на местных горнолыжных курортах".Другие игроки рынка также рассказали, что в попытке привлечь туристов отельеры Санкт-Петербурга снижали цены до 40 процентов. Но и это не поможет в новых условиях жестких ограничений.Эксперты советуют, желающим отдохнуть в Ленобласти на новогодние праздники озаботиться поиском размещения уже сейчас. Как в Московской, там большинство востребованных объектов на новогодние праздники уже распроданы.

https://ria.ru/20201107/seliger-1582262809.html

https://ria.ru/20201203/borovsk-1584057750.html

https://ria.ru/20201202/stolitsa-1587024394.html

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коронавирус в россии, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ленинградская область