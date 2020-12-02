https://ria.ru/20201202/peterburg-1587379103.html

В Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу

В Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу

Бары, рестораны и кафе Петербурга не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:51

2020-12-02T16:51

2020-12-02T17:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Бары, рестораны и кафе Петербурга не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Работать будут только места, готовящие еду на вынос и для доставки, производственные столовые, а также заведения на вокзалах, в аэропорту и на заправках. Кроме того, 25—29 декабря и 4—10 января предприятия общепита не смогут принимать клиентов с 19.00 до 6.00.Также с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и концертные площадки. На тот же срок вводится запрет на проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", а также перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.За сутки в Санкт-Петербурге зарегистрированы 3684 случая COVID-19. Больше только в Москве (5191), однако Петербург лидирует по количеству смертей — от осложнений инфекции умерли 82 пациента.Прежние ограничения предусматривали ограниченную заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов. Однако в ряде случаев организаторы не смогли обеспечить соблюдение мер. Так, резонанс вызвал концерт Басты в Ледовом дворце, на котором, судя по опубликованным в соцсетях видео, посетители не соблюдали безопасную дистанцию. После разбирательств Роспотребнадзор вынес протокол о приостановлении деятельности площадки и передал материалы дела в суд. В пресс-службе артиста уверяют, что представитель местного комитета был на концерте и не выявил ни одного нарушения, ему объявили выговор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/shnurov-1587309989.html

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