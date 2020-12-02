В Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу
16:51 02.12.2020 (обновлено: 17:28 02.12.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевПосетители в ресторане “Корюшка” на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Бары, рестораны и кафе Петербурга не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Работать будут только места, готовящие еду на вынос и для доставки, производственные столовые, а также заведения на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
Кроме того, 25—29 декабря и 4—10 января предприятия общепита не смогут принимать клиентов с 19.00 до 6.00.
Также с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и концертные площадки.
На тот же срок вводится запрет на проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", а также перевозка пассажиров автобусами на экскурсии.
За сутки в Санкт-Петербурге зарегистрированы 3684 случая COVID-19. Больше только в Москве (5191), однако Петербург лидирует по количеству смертей — от осложнений инфекции умерли 82 пациента.
Прежние ограничения предусматривали ограниченную заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов. Однако в ряде случаев организаторы не смогли обеспечить соблюдение мер. Так, резонанс вызвал концерт Басты в Ледовом дворце, на котором, судя по опубликованным в соцсетях видео, посетители не соблюдали безопасную дистанцию. После разбирательств Роспотребнадзор вынес протокол о приостановлении деятельности площадки и передал материалы дела в суд. В пресс-службе артиста уверяют, что представитель местного комитета был на концерте и не выявил ни одного нарушения, ему объявили выговор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.