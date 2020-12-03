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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/erdogan-1587471804.html
Эрдоган примет участие в военном параде в Баку, сообщил источник
Эрдоган примет участие в военном параде в Баку, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Баку для участия в запланированном на 10 декабря военном параде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:24
2020-12-03T12:38
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
армения
турция
реджеп тайип эрдоган
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Баку для участия в запланированном на 10 декабря военном параде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку."Президент Турции прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря", - сообщил собеседник агентства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201201/karabakh-1587103335.html
нагорный карабах
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баку
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нагорный карабах, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, в мире

Эрдоган примет участие в военном параде в Баку, сообщил источник

11:24 03.12.2020 (обновлено: 12:38 03.12.2020)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Turkish Presidency
Читать ria.ru в
БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Баку для участия в запланированном на 10 декабря военном параде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку.
"Президент Турции прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря", - сообщил собеседник агентства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Блокпост российских миротворцев на дороге Степанакерт - Шуша - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 10:44Ситуация в Нагорном Карабахе
Россия и Турция подписали соглашение о центре мониторинга в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАрменияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБакуАзербайджанВ мире
 
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