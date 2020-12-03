Эрдоган примет участие в военном параде в Баку, сообщил источник
11:24 03.12.2020 (обновлено: 12:38 03.12.2020)
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Баку для участия в запланированном на 10 декабря военном параде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку.
"Президент Турции прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря", - сообщил собеседник агентства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.