https://ria.ru/20201203/erdogan-1587471804.html

Эрдоган примет участие в военном параде в Баку, сообщил источник

Эрдоган примет участие в военном параде в Баку, сообщил источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Баку для участия в запланированном на 10 декабря военном параде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:24

2020-12-03T11:24

2020-12-03T12:38

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

армения

турция

реджеп тайип эрдоган

баку

азербайджан

в мире

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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Баку для участия в запланированном на 10 декабря военном параде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку."Президент Турции прибудет в Баку для участия в военном параде. Парад планируется на 10 декабря", - сообщил собеседник агентства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201201/karabakh-1587103335.html

нагорный карабах

армения

турция

баку

азербайджан

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нагорный карабах, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, в мире