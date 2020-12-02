https://ria.ru/20201202/katera-1587263546.html

Катера ТОФ начали перевозить пассажиров с отрезанного острова Русский

Катера ТОФ начали перевозить пассажиров с отрезанного острова Русский

Десантный катер проекта 21820 "Иван Карцов" Тихоокеанского флота будет выполнять по три рейса в день на остров Русский во Владивостоке, отрезанный после... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:45

2020-12-02T02:45

2020-12-02T10:24

последствия непогоды в приморье

тихоокеанский флот вмф россии

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юрий трутнев

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Десантный катер проекта 21820 "Иван Карцов" Тихоокеанского флота будет выполнять по три рейса в день на остров Русский во Владивостоке, отрезанный после закрытия моста из-за обледенения вант, еще три катера ТОФ начали перевозить машины, сообщили журналистам в мэрии.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели.Во вторник пресс-служба флота сообщила, что по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева выделено четыре десантных катера для перевозки пассажиров на Русский. Накануне катер "Иван Карцов" совершил один пробный рейс на Русский, где забрал пассажиров.Как следует из расписания, предоставленного журналистам в мэрии, катер "Иван Карцов" выполняет четыре рейса с поселка Поспелово на острове на материк начиная с 7.00 местного времени (00.00 мск), и три рейса из Владивостока на Русский. Также катер ТОФ будет выполнять один рейс в день на остров Попова.В расписании указано, что катер автомобили не перевозит.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201202/elektrosnabzhenie-1587262778.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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последствия непогоды в приморье, тихоокеанский флот вмф россии, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия