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Катера ТОФ начали перевозить пассажиров с отрезанного острова Русский
Катера ТОФ начали перевозить пассажиров с отрезанного острова Русский
Десантный катер проекта 21820 "Иван Карцов" Тихоокеанского флота будет выполнять по три рейса в день на остров Русский во Владивостоке, отрезанный после... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:45
2020-12-02T10:24
последствия непогоды в приморье
тихоокеанский флот вмф россии
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий трутнев
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Десантный катер проекта 21820 "Иван Карцов" Тихоокеанского флота будет выполнять по три рейса в день на остров Русский во Владивостоке, отрезанный после закрытия моста из-за обледенения вант, еще три катера ТОФ начали перевозить машины, сообщили журналистам в мэрии.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели.Во вторник пресс-служба флота сообщила, что по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева выделено четыре десантных катера для перевозки пассажиров на Русский. Накануне катер "Иван Карцов" совершил один пробный рейс на Русский, где забрал пассажиров.Как следует из расписания, предоставленного журналистам в мэрии, катер "Иван Карцов" выполняет четыре рейса с поселка Поспелово на острове на материк начиная с 7.00 местного времени (00.00 мск), и три рейса из Владивостока на Русский. Также катер ТОФ будет выполнять один рейс в день на остров Попова.В расписании указано, что катер автомобили не перевозит.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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последствия непогоды в приморье, тихоокеанский флот вмф россии, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

Катера ТОФ начали перевозить пассажиров с отрезанного острова Русский

02:45 02.12.2020 (обновлено: 10:24 02.12.2020)
 
© Фото : Администрация ВладивостокаДесантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский
Десантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Администрация Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Десантный катер проекта 21820 "Иван Карцов" Тихоокеанского флота будет выполнять по три рейса в день на остров Русский во Владивостоке, отрезанный после закрытия моста из-за обледенения вант, еще три катера ТОФ начали перевозить машины, сообщили журналистам в мэрии.
Паром Босфор Восточный идет в направлении острова Русский - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
02:21
Остров Русский полностью подключили к электроснабжению
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Открытие моста много раз переносили, в последний раз сообщалось, что при хорошей погоде очистку планируется завершить до конца текущей недели.
Во вторник пресс-служба флота сообщила, что по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева выделено четыре десантных катера для перевозки пассажиров на Русский. Накануне катер "Иван Карцов" совершил один пробный рейс на Русский, где забрал пассажиров.
"С 9.00 баржи ТОФ ходят с Маяка (Владивосток) до Канала на Русском. Перевозят автомобили. Будут отправляться по мере наполнения. Планируется, что каждые 30 минут", - сообщили в мэрии, добавив, что перевозка бесплатная.
Как следует из расписания, предоставленного журналистам в мэрии, катер "Иван Карцов" выполняет четыре рейса с поселка Поспелово на острове на материк начиная с 7.00 местного времени (00.00 мск), и три рейса из Владивостока на Русский. Также катер ТОФ будет выполнять один рейс в день на остров Попова.
В расписании указано, что катер автомобили не перевозит.
Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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Последствия непогоды в ПриморьеТихоокеанский флот ВМФ РоссииДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юрий ТрутневРусский (остров)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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