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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html
Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
Очередную гуманитарную помощь доставили из России в Нагорный Карабах, до наступления холодов местные жители получат теплые одеяла и стройматериалы для... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:27
2020-12-02T12:28
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Очередную гуманитарную помощь доставили из России в Нагорный Карабах, до наступления холодов местные жители получат теплые одеяла и стройматериалы для восстановления своих домов, сообщает МЧС РФ.Добавляется, что в населенный пункт Мартуни доставили порядка 8 тонн стройматериалов. Груз состоит из 6,5 тонн металлического профиля и более 1,2 тонны деревянного бруса. Отмечается, что материалы распределят между местными жителями, которые восстанавливают свои дома."Российские спасатели оказывают всестороннюю помощь организациям, учреждениям, в том числе и учебным заведениям. Так, сотрудники МЧС России провели открытые уроки безопасности в восстановленной общеобразовательной школе имени Оника Григоряна в селе Иванян Аскеранского района", - говорится в сообщении.Также, по данным МЧС РФ, спасатели рассказали о правилах соблюдения мер пожарной безопасности, правилах использования газового оборудования и действиях в случае пожара. Медицинский специалист сводного отряда МЧС провел урок по оказанию первой помощи.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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россия, никол пашинян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире

Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов

07:27 02.12.2020 (обновлено: 12:28 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь доставлена из России в Нагорный Карабах
Гуманитарная помощь доставлена из России в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Очередную гуманитарную помощь доставили из России в Нагорный Карабах, до наступления холодов местные жители получат теплые одеяла и стройматериалы для восстановления своих домов, сообщает МЧС РФ.
"МЧС РФ доставлена очередная гуманитарная помощь из России для пострадавшего населения Нагорного Карабаха. В составе груза - более 3 тысяч теплых одеял. В настоящее время груз направлен в пункт выдачи гумпомощи в городе Степанакерт и в ближайшее время будет передан жителям города", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в населенный пункт Мартуни доставили порядка 8 тонн стройматериалов. Груз состоит из 6,5 тонн металлического профиля и более 1,2 тонны деревянного бруса. Отмечается, что материалы распределят между местными жителями, которые восстанавливают свои дома.
"Российские спасатели оказывают всестороннюю помощь организациям, учреждениям, в том числе и учебным заведениям. Так, сотрудники МЧС России провели открытые уроки безопасности в восстановленной общеобразовательной школе имени Оника Григоряна в селе Иванян Аскеранского района", - говорится в сообщении.
Российская военнослужащая закрепляет тент на каркасном модуле на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
05:15Ситуация в Нагорном Карабахе
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Также, по данным МЧС РФ, спасатели рассказали о правилах соблюдения мер пожарной безопасности, правилах использования газового оборудования и действиях в случае пожара. Медицинский специалист сводного отряда МЧС провел урок по оказанию первой помощи.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
"Мы готовы оказать помощь": полевой госпиталь в Степанакерте
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

Российские военнослужащие устанавливают каркасный модуль на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
1 из 12

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

Российские военнослужащие проводят монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
2 из 12

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

Российские военнослужащие выгружают оборудование на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
3 из 12

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

Российские военнослужащие на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
4 из 12

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

Российская военнослужащая закрепляет тент на каркасном модуле на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
5 из 12

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

Российский военнослужащий проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
6 из 12

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

Российская военнослужащая проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
7 из 12

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

Российские военнослужащие на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
8 из 12

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Российский военнослужащий проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
9 из 12

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

Российский военнослужащий выгружает оборудование на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
10 из 12

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

Российский военнослужащий на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
11 из 12

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

Российский военнослужащий на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
12 из 12

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ильхам АлиевВладимир ПутинМоскваБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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