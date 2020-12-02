https://ria.ru/20201202/gumpomosch-1587269541.html

Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов

Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов

Очередную гуманитарную помощь доставили из России в Нагорный Карабах, до наступления холодов местные жители получат теплые одеяла и стройматериалы для... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:27

2020-12-02T07:27

2020-12-02T12:28

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ильхам алиев

владимир путин

москва

баку

азербайджан

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Очередную гуманитарную помощь доставили из России в Нагорный Карабах, до наступления холодов местные жители получат теплые одеяла и стройматериалы для восстановления своих домов, сообщает МЧС РФ.Добавляется, что в населенный пункт Мартуни доставили порядка 8 тонн стройматериалов. Груз состоит из 6,5 тонн металлического профиля и более 1,2 тонны деревянного бруса. Отмечается, что материалы распределят между местными жителями, которые восстанавливают свои дома."Российские спасатели оказывают всестороннюю помощь организациям, учреждениям, в том числе и учебным заведениям. Так, сотрудники МЧС России провели открытые уроки безопасности в восстановленной общеобразовательной школе имени Оника Григоряна в селе Иванян Аскеранского района", - говорится в сообщении.Также, по данным МЧС РФ, спасатели рассказали о правилах соблюдения мер пожарной безопасности, правилах использования газового оборудования и действиях в случае пожара. Медицинский специалист сводного отряда МЧС провел урок по оказанию первой помощи.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201202/karabakh-1587266725.html

россия

москва

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире