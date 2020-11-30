https://ria.ru/20201130/gospital-1586921686.html

"Мы готовы оказать помощь": полевой госпиталь в Степанакерте

"Мы готовы оказать помощь": полевой госпиталь в Степанакерте

Российские военные развернули в Нагорном Карабахе в полевой госпиталь, оборудованный всем необходимым для экстренной помощи людям. Кадры из Степанакерта — в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:38

2020-11-30T15:38

2020-11-30T15:38

ситуация в нагорном карабахе

степанакерт

фото

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Российские военные развернули в Нагорном Карабахе в полевой госпиталь, оборудованный всем необходимым для экстренной помощи людям. Кадры из Степанакерта — в фотоленте Ria.ru.

степанакерт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

степанакерт, фото, фото