"Мы готовы оказать помощь": полевой госпиталь в Степанакерте
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.
Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.
Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.
Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.
Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.
Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.
"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.
"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.
Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.
Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.
Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.
Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.
Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.
Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.
Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.
Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.
Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.
В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.
Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.
Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.
Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.
Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.