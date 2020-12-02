Случаи покушений и убийств российских дипработников в мире
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автомобиль российского посольства во вторник подорвался в Афганистане на самодельном взрывном устройстве, сообщила представитель МИД РФ Марии Захаровой.
Ниже приводится справочная информация о случаях покушений и убийств российских дипработников в мире в 2006-2020 годах.
2020
1 декабря автомобиль посольства РФ подорвался в Кабуле (Афганистан) на самодельном взрывном устройстве, сотрудники получили легкую контузию. Инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане. Никому из сотрудников посольства госпитализация не понадобилась, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии.
2019
28 мая в Косово в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края был задержан и жестоко избит сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
В ночь на 22 марта в Афинах (Греция) двое неизвестных, проезжавших на мотоцикле, бросили гранату в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства РФ. При инциденте никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб.
2016
19 декабря в Анкаре (Турция) на открытии выставки было совершено вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова. Преступник выстрелил в него из пистолета. Дипломат получил смертельное ранение и впоследствии скончался. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировало произошедшее как теракт.
28 октября посольство России в Дамаске (Сирия) обстреляли из подконтрольного антиправительственным силам района Джобар. Террористы выпустили два минометных снаряда по зданию. Одна из мин разорвалась недалеко от главного входа в офисное здание, вторая сдетонировала за внешней оградой. Никто не пострадал.
2014
14 марта в Оттаве было совершено нападение на сотрудника российского посольства в Канаде. Инцидент произошел в столичном районе Сэнди Хилл в многоквартирном доме, в котором проживают сотрудники иностранных ведомств. Пострадавший 44-летний гражданин РФ был обнаружен в вестибюле здания с ножевым ранением в спину и резаными ранами на руках. Полиция предъявила обвинение "в нападении при отягчающих обстоятельствах" военнослужащему армии Канады 32-летнему Кевину Мартину. Между сотрудником российского дипведомства и канадцем произошла ссора. Оба употребляли алкоголь, затем собеседник россиянина выхватил нож и стал им наносить удары, из-за чего россиянин был вынужден выбежать из квартиры.
28 января в столице Судана городе Хартум было совершено нападение на генерального консула России в Судане и его супругу. Нападение совершил выходец из Центральноафриканской республики (ЦАР). Пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями, их состояние было расценено как стабильное. По мнению полиции, мотивом преступления послужило полученное злоумышленником известие об убийстве французскими военнослужащими в ЦАР его брата. Хотя в Центральноафриканской республике нет российских военных, мужчина хотел отомстить за брата, убив любого представителя западной цивилизации. В феврале нападавший был приговорен к трем годам заключения.
2013
11 октября рядом со зданием Международного бизнес-центра в столице Панамы было совершено нападение на вице-консула России в Панаме Евгения Манилова. На дипломата напал с ножом гражданин Украины Алексей Лисовенко и нанес ему проникающее ранение. Лисовенко обвинили в покушении на убийство.
7 октября стало известно, что было совершено нападение на сотрудника посольства РФ в Нидерландах Дмитрия Бородина. В квартиру советника-посланника посольства Бородина в Гааге ворвались вооруженные лица в камуфляжной форме и под надуманным предлогом о якобы плохом его обращении с детьми жестоко избили, заковали в наручники и отвели в полицейский участок, где продержали почти до утра, после чего отпустили без всяких извинений и объяснений. Российская сторона направила Нидерландам резкую ноту протеста. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позднее заявил, что наказывать полицейских, избивших Бородина, не будут.
Вечером 2 октября неизвестные обстреляли российское посольство в Триполи и попытались проникнуть на его территорию. Произошедшее оказалось акцией протеста, которая последовала после сообщений об убийстве офицера ВВС ливийской армии, в котором подозревают гражданку России. В ходе инцидента погибли двое из числа нападавших, еще двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы охранников посольства на территории дипломатической миссии.
9 сентября первый секретарь посольства РФ в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении серьезные огнестрельные ранения, скончалась в больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и уроженца и жителя Грозного Юсупа Майр-Алиевича Лакаева, который освободился из мест лишения свободы в 2011 году.
2011
29 ноября были нанесены многочисленные травмы главе дипмиссии России в Катаре Владимиру Титоренко и двум сопровождавшим его сотрудникам посольства в аэропорту Дохи (Катар). Несмотря на разрешение МИД Катара на провоз диппочты в соответствии с Венской конвенцией, представители служб безопасности аэропорта, таможни и полиции настаивали на просвечивании дипломатической почты через рентгеновский аппарат. Они попытались отобрать почту, применяя грубую физическую силу. После этого инцидента посол был отозван.
1 июля произошло нападение на сотрудника посольства России в Македонии, когда он пешком возвращался с работы домой. Недалеко от своего места жительства российский дипломат был задет расположенным со стороны водителя боковым зеркалом автомашины, которая на высокой скорости двигалась во встречном направлении. Двое находившихся в автомобиле неизвестных вышли и без объяснений сбили дипломата с ног и жестоко избивали его в течение нескольких минут. После появления на месте происшествия свидетелей преступники сели в машину и скрылись. Россиянин был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. У него были диагностированы многочисленные ушибы.
2006
В ночь на 29 октября четверо сотрудников российского дипломатического представительства в Македонии подверглись нападению со стороны хулиганов. Инцидент произошел в баре, где на дипломатов набросилась с кулаками группа хулиганов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Избиение дипломатов пресек оказавшийся поблизости полицейский наряд. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, российские граждане получили легкие телесные повреждения - ушибы и ссадины.
3 июня в Багдаде группа неизвестных обстреляла бронированный автомобиль российской дипломатической миссии при подъезде к посольству РФ. Четверо из находившихся в машине сотрудников были захвачены в заложники, один погиб на месте. 27 июня МИД РФ официально сообщил о гибели захваченных в заложники дипломатов. 23 мая 2010 года Иракский суд приговорил к смертной казни осужденного члена террористической группировки "Аль-Каида"* за похищение и убийство сотрудников посольства России в Багдаде.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
*Террористическая организация, запрещенная в России