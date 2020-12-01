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"Русские сделали это": построена мировая тоталитарная держава
"Русские сделали это": построена мировая тоталитарная держава
МИА "Россия сегодня" нашло ответ на вопрос, за что нас будут наказывать в ближайшие четыре года Соединенные Штаты Америки. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:00
2020-12-01T09:01
россия
джо байден
сша
авторы
мнение - авторы
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МИА "Россия сегодня" нашло ответ на вопрос, за что нас будут наказывать в ближайшие четыре года Соединенные Штаты Америки.Этот ответ — не прямой, но довольно доходчивый. Специалистами агентства было проведено исследование (под кодовым названием "Осьминог 3") публикаций десятки ведущих американских СМИ за полгода, в которых упоминалась наша страна. Итог: теперь понятен контекст, в котором мы с вами существуем для американской медиасферы (а значит, и для американской политики). И роль, которую мы там выполняем.А значит, примерно понятно и отношение к нам, и предстоящие действия в отношении России.Веселая новость: американские СМИ нас помнят, любят, вспоминают — даже интенсивней, чем в 2016-м, когда, казалось бы, "русская истерия" была на пике (прирост упоминаний на четверть).Новость погрустней: за прошедший примерно год с предыдущего обзора (сердечно рекомендуем ознакомиться с материалом осени 2019-го) ни черта не изменилось.Из 1227 релевантных публикаций про Россию с 1 августа по 15 ноября сего года — публикаций позитивных насчитано около нуля. Публикаций, которые можно расценить как нейтральные ("нет, русские не запустили токсичный хештег о победе Трампа"; "нет, русские не повлияли на результат выборов"; "русские отрицают свое вмешательство в выборы"), — 46 штук, или четыре процента от общего числа.Остальные 96 процентов — это даже не повторение, а тупорылое вколачивание в целевую аудиторию одной и той же мантры: русские вмешиваются в выборы, русские взламывают ваше сознание в соцсетях, русские топят за Трампа, русские распространяют фейки. Вколачивание это было настолько уныло и беспросветно, что тут даже нечего осмысливать: где-то в кабинетах или на удаленке сидели какие-то, ничем в действительности не интересующиеся в своей массе, журналисты и редакторы, которые с периодичностью пять раз в сутки (как, например, в CNN — 570 публикаций за 106 дней) раскрывали рот, чтобы сообщить:Это не имело и не имеет, конечно, никакого отношения к России. Это элемент внутренней медиажизни США — страны крайне слабо эрудированных масс и при этом непрерывного электорального цикла. Страны, где задачей медиапушек, лупящих по внутренним врагам, является непрестанное засыпание аудитории одними и теми же суггестивными мантрами, мантрами-внушениями, призывающими прийти на ближайших выборах и проголосовать за кого надо (это, если вдруг вы подзабыли, называется демократией). Две тысячи двадцатый год принес в эту бодрую демократию только одно нововведение: соцплатформы-гиганты Facebook и Twitter начали цензурировать подконтрольное им медиапространство в пользу кандидата от демократов Джо Байдена. То есть:Фактически мы наблюдали построение тоталитарной державы информационного XXI века, которое закончилось буквально на наших глазах. Державы, где держатели медиапространства одновременно продвигают фантомы (вроде того же русского вмешательства, которого, как констатировал 5 ноября глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс, просто не было) и банят возражения, а после волшебного прироста поддержки демократов на 14 миллионов голосов банят голоса сомневающихся и продвигают — в ритме тех же мантр-внушений — тезис "нет, никаких подтасовок не было, Трамп врет, трамписты тоже врут". ...Что тут стоит отметить.Мы, разумеется, никак не в состоянии повлиять на дальнейшие действия администрации США. Во-первых, потому, что в Америке нет и не было никакого "пророссийского лобби" (причем в особенности его никогда не было среди республиканцев: самым "пророссийским" политическим деятелем США в действительности была маргинальная кандидат в президенты от Демпартии Тулси Габбард, которая почему-то не призывала нас карать, за что и была обозвана "русским активом").А во-вторых — и в-главных — мы должны помнить одну простую вещь: вот уже около десятилетия элита США (политическая, медийная, какая угодная) ни черта не знает о России. Никакие американские политики не ездят в нашу токсичную страну, никто из них не видел Москвы, Питера, Екатеринбурга, Сибири и Камчатки; никто из них не встречался ни с какими русскими, кроме российских дипломатов во время очередной сессии заготовленных взаимных панчей в ООН; вся информация о России доставляется им глубоко патологическими кадрами из числа транснациональных политлесбиянок и унылыми оппозиционерами, раз за разом чудесно выживающими после смертельных отравлений Путина. Но и это, конечно же, находится на периферии их внимания: все главные враги сосредоточены ныне внутри их собственной нации, и именно их они борют в первую очередь.Хорошая новость тут вот в чем.По всем изложенным выше причинам нам не стоит думать, будто к нашей стране будут применены какие-то особо изощренные методы противодействия и наказания.Для того чтобы применять к какой бы то ни было стране меткие и точечные действия, нужно знать ее. Кто пытался убить босса верхнего уровня в какой-нибудь стрелялке, тот знает: без долгого изучения это невозможно.Так вот: США не только не очень в состоянии бахнуть России в больное место (почти во все, во что можно было выстрелить, уже выстрелено много лет назад). Все хуже: они не в состоянии даже по-настоящему сосредоточиться на задаче причинения ущерба нашей стране. По одной простой причине: на данный момент там победила медийно-политическая олигархия, которая рассматривает в качестве своих главных врагов внутренних оппонентов. А это значит, что на фоне необходимости давить:— религиозных консерваторов с их неприятием "нового равенства", то есть безоговорочно привилегированного положения девиантных меньшинств;— белых мужчин за их представления о собственной полноценности и оправданности их образа жизни;— традиционную энергетику в пользу "зеленой", — заведомо фантомная российская угроза будет рассматриваться в качестве маргинальной. И побеждаться шумными, но неэффективными методами. Это не значит, что макропроектам России вроде "Северного потока — 2" ничто не угрожает. Но нет оснований полагать, что угроза становится сильней. Нас, конечно, не любят (может быть, даже ненавидят — чего еще ждать единственной стране планеты, которая способна в случае чего уничтожить мирового гегемона за полчаса). Но тоталитарное устройство государства, "вождистское" оно или "демократическое", тем и отличается от нормального государственного устройства, что главных врагов оно всегда ищет и находит внутри себя. Так что нам остается только набраться терпения.И запастись попкорном. Ну или семечками.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы

"Русские сделали это": построена мировая тоталитарная держава

09:00 01.12.2020 (обновлено: 09:01 01.12.2020)
 
© REUTERS / Andrew KellyМужчина с флагом США на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Мужчина с флагом США на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© REUTERS / Andrew Kelly
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Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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МИА "Россия сегодня" нашло ответ на вопрос, за что нас будут наказывать в ближайшие четыре года Соединенные Штаты Америки.
Этот ответ — не прямой, но довольно доходчивый. Специалистами агентства было проведено исследование (под кодовым названием "Осьминог 3") публикаций десятки ведущих американских СМИ за полгода, в которых упоминалась наша страна.
Итог: теперь понятен контекст, в котором мы с вами существуем для американской медиасферы (а значит, и для американской политики). И роль, которую мы там выполняем.
А значит, примерно понятно и отношение к нам, и предстоящие действия в отношении России.
Веселая новость: американские СМИ нас помнят, любят, вспоминают — даже интенсивней, чем в 2016-м, когда, казалось бы, "русская истерия" была на пике (прирост упоминаний на четверть).
Новость погрустней: за прошедший примерно год с предыдущего обзора (сердечно рекомендуем ознакомиться с материалом осени 2019-го) ни черта не изменилось.
Из 1227 релевантных публикаций про Россию с 1 августа по 15 ноября сего года — публикаций позитивных насчитано около нуля. Публикаций, которые можно расценить как нейтральные ("нет, русские не запустили токсичный хештег о победе Трампа"; "нет, русские не повлияли на результат выборов"; "русские отрицают свое вмешательство в выборы"), — 46 штук, или четыре процента от общего числа.
Остальные 96 процентов — это даже не повторение, а тупорылое вколачивание в целевую аудиторию одной и той же мантры: русские вмешиваются в выборы, русские взламывают ваше сознание в соцсетях, русские топят за Трампа, русские распространяют фейки.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США. 2016 год - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 18:12Сказано в эфире
Что стоит за словами Габриэля о невмешательстве России в выборы в США? В Германии заявили о невмешательстве России в выборы в США в 2016 году. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта отметил, что немцы начинают признавать необоснованность обвинений Соединенных Штатов, в том числе и в собственный адрес.
Вколачивание это было настолько уныло и беспросветно, что тут даже нечего осмысливать: где-то в кабинетах или на удаленке сидели какие-то, ничем в действительности не интересующиеся в своей массе, журналисты и редакторы, которые с периодичностью пять раз в сутки (как, например, в CNN — 570 публикаций за 106 дней) раскрывали рот, чтобы сообщить:
  • Путин мечтает поддержать своего бро Трампа и вмешаться в наши выборы,
  • Россия продолжает попытки взломать наши выборы,
  • Российские тролли воздействуют на аудиторию,
  • Соцсети недостаточно контролируют деятельность русских хакеров и троллей,
  • Голосуя за Трампа, ты голосуешь по указке темного лорда Путина.
Это не имело и не имеет, конечно, никакого отношения к России. Это элемент внутренней медиажизни США — страны крайне слабо эрудированных масс и при этом непрерывного электорального цикла. Страны, где задачей медиапушек, лупящих по внутренним врагам, является непрестанное засыпание аудитории одними и теми же суггестивными мантрами, мантрами-внушениями, призывающими прийти на ближайших выборах и проголосовать за кого надо (это, если вдруг вы подзабыли, называется демократией).
Две тысячи двадцатый год принес в эту бодрую демократию только одно нововведение: соцплатформы-гиганты Facebook и Twitter начали цензурировать подконтрольное им медиапространство в пользу кандидата от демократов Джо Байдена.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 21:02Выборы президента США — 2020
Глав Twitter и Facebook вызовут в сенат США из-за скандала с Байденом
То есть:
  • затыкать проявления коллективного сознания, глорифицирующие Трампа как "борца с мафией извращенцев" (см. запрет Qanon), — при полном попустительстве зеркальной конспирологии, демонизирующей Трампа как марионетку Путина и покровителя белых расистов,
  • затыкать самого Трампа каждый раз, как он высказывал что-нибудь, расцененное как неправда "независимыми экспертами, привлеченными соцсетью" (мне удалось найти данные на 19 октября: Трамп был заткнут 65 раз, а ведь настоящая жесть с почти тотальным затыканием Трампа была еще впереди),
  • затыкать расследования даже самых мейнстримных СМИ, посвященные тому, как резвились Байден и его семья на Украине (тут Twitter и Facebook выступили вместе и весьма результативно — о приключениях Байдена-младшего, описанных New York Post, большинство избирателей-демократов так и не узнали).
Фактически мы наблюдали построение тоталитарной державы информационного XXI века, которое закончилось буквально на наших глазах. Державы, где держатели медиапространства одновременно продвигают фантомы (вроде того же русского вмешательства, которого, как констатировал 5 ноября глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс, просто не было) и банят возражения, а после волшебного прироста поддержки демократов на 14 миллионов голосов банят голоса сомневающихся и продвигают — в ритме тех же мантр-внушений — тезис "нет, никаких подтасовок не было, Трамп врет, трамписты тоже врут".
...Что тут стоит отметить.
Мы, разумеется, никак не в состоянии повлиять на дальнейшие действия администрации США. Во-первых, потому, что в Америке нет и не было никакого "пророссийского лобби" (причем в особенности его никогда не было среди республиканцев: самым "пророссийским" политическим деятелем США в действительности была маргинальная кандидат в президенты от Демпартии Тулси Габбард, которая почему-то не призывала нас карать, за что и была обозвана "русским активом").
А во-вторых — и в-главных — мы должны помнить одну простую вещь: вот уже около десятилетия элита США (политическая, медийная, какая угодная) ни черта не знает о России. Никакие американские политики не ездят в нашу токсичную страну, никто из них не видел Москвы, Питера, Екатеринбурга, Сибири и Камчатки; никто из них не встречался ни с какими русскими, кроме российских дипломатов во время очередной сессии заготовленных взаимных панчей в ООН; вся информация о России доставляется им глубоко патологическими кадрами из числа транснациональных политлесбиянок и унылыми оппозиционерами, раз за разом чудесно выживающими после смертельных отравлений Путина. Но и это, конечно же, находится на периферии их внимания: все главные враги сосредоточены ныне внутри их собственной нации, и именно их они борют в первую очередь.
Хорошая новость тут вот в чем.
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 04:21
Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
По всем изложенным выше причинам нам не стоит думать, будто к нашей стране будут применены какие-то особо изощренные методы противодействия и наказания.
Для того чтобы применять к какой бы то ни было стране меткие и точечные действия, нужно знать ее. Кто пытался убить босса верхнего уровня в какой-нибудь стрелялке, тот знает: без долгого изучения это невозможно.
Так вот: США не только не очень в состоянии бахнуть России в больное место (почти во все, во что можно было выстрелить, уже выстрелено много лет назад). Все хуже: они не в состоянии даже по-настоящему сосредоточиться на задаче причинения ущерба нашей стране.
По одной простой причине: на данный момент там победила медийно-политическая олигархия, которая рассматривает в качестве своих главных врагов внутренних оппонентов.
А это значит, что на фоне необходимости давить:
— религиозных консерваторов с их неприятием "нового равенства", то есть безоговорочно привилегированного положения девиантных меньшинств;
— белых мужчин за их представления о собственной полноценности и оправданности их образа жизни;
— традиционную энергетику в пользу "зеленой", —
заведомо фантомная российская угроза будет рассматриваться в качестве маргинальной. И побеждаться шумными, но неэффективными методами.
Это не значит, что макропроектам России вроде "Северного потока — 2" ничто не угрожает. Но нет оснований полагать, что угроза становится сильней.
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Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"
Нас, конечно, не любят (может быть, даже ненавидят — чего еще ждать единственной стране планеты, которая способна в случае чего уничтожить мирового гегемона за полчаса).
Но тоталитарное устройство государства, "вождистское" оно или "демократическое", тем и отличается от нормального государственного устройства, что главных врагов оно всегда ищет и находит внутри себя.
Так что нам остается только набраться терпения.
И запастись попкорном. Ну или семечками.
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