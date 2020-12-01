Исследование выявило отношение американских СМИ к России во время выборов
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство (96%) сообщений ведущих американских СМИ о нашей стране в контексте президентских выборов в США 2020 года носило негативный характер. За четырехлетие, прошедшее с победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, доля таких материалов практически не изменилась, увеличившись на один процентный пункт, свидетельствуют данные исследования, которое провели специалисты медиагруппы "Россия сегодня".
Они проанализировали более 1200 статей и репортажей за период с 1 августа по 15 ноября 2020 года в Топ-10 печатных, онлайновых, ТВ- и радио-ресурсов Соединенных Штатов, сравнили их тональность с 900 сюжетами на эту же тему периода предыдущей американкой президентской кампании, которые выходили в эфир и публиковались с 1 августа по 9 ноября 2016-го. Релевантными (значимыми) считались материалы, в которых слово "Россия" упоминалось более двух раз.
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Согласно результатом мониторинга, наибольшее число новостных и аналитических сообщений на тему "российского вмешательства" в американские выборы в этом году появилось на CNN (570), в газетах The New York Times (148) и The Washington Post (113) и на телеканале Fox News (103). Четыре года назад группа лидеров выглядела почти так же: CNN (373), WP (113), NYT (77) и телеканал NBC (72). Обращает на себя внимание, что, несмотря на полное отсутствие серьезной доказательной базы этих обвинений, в 2020-м CNN и The New York Times почти удвоили их количество.
В кампанию 2016 года основным антироссийским темами американских СМИ были обвинения в хакерских атаках (427 материалов) и связях с командой Трампа (183), а также новости о расследовании "российского вмешательства" (125). В нынешнем году лейтмотивами стали расследование "российское вмешательства" (365), фейки и пропаганда в соцсетях (340) и обвинения в хакерских атаках (165). Иными словами, за четырехлетие антироссийский нарратив не претерпел существенных изменений. Даже после того, как расследование спецпрокурора Мюллера не выявило никаких доказательств сговора команды Трампа с Москвой, эта тема в списке главных всего лишь опустилась с 3-го на 5-е место.
Инерция шельмования России в американских СМИ оказалась столь велика, что они продолжали множить фейки в "руке Кремля" даже после того, как 5 ноября глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс сообщил, что ведомство не выявило никаких свидетельств иностранного влияния на голосование в ходе президентских выборов. Та же The Washington Post запоздало констатировала, что, вопреки всем страшилкам, никакого "российского вмешательства" в американские выборы так и не случилось, уже после окончания мониторинга, 21 ноября.
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