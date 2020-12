Исследование выявило отношение американских СМИ к России во время выборов

https://ria.ru/20201201/vybory-1587068737.html

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство (96%) сообщений ведущих американских СМИ о нашей стране в контексте президентских выборов в США 2020 года носило негативный характер. За четырехлетие, прошедшее с победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, доля таких материалов практически не изменилась, увеличившись на один процентный пункт, свидетельствуют данные исследования, которое провели специалисты медиагруппы "Россия сегодня".Они проанализировали более 1200 статей и репортажей за период с 1 августа по 15 ноября 2020 года в Топ-10 печатных, онлайновых, ТВ- и радио-ресурсов Соединенных Штатов, сравнили их тональность с 900 сюжетами на эту же тему периода предыдущей американкой президентской кампании, которые выходили в эфир и публиковались с 1 августа по 9 ноября 2016-го. Релевантными (значимыми) считались материалы, в которых слово "Россия" упоминалось более двух раз. Согласно результатом мониторинга, наибольшее число новостных и аналитических сообщений на тему "российского вмешательства" в американские выборы в этом году появилось на CNN (570), в газетах The New York Times (148) и The Washington Post (113) и на телеканале Fox News (103). Четыре года назад группа лидеров выглядела почти так же: CNN (373), WP (113), NYT (77) и телеканал NBC (72). Обращает на себя внимание, что, несмотря на полное отсутствие серьезной доказательной базы этих обвинений, в 2020-м CNN и The New York Times почти удвоили их количество.В кампанию 2016 года основным антироссийским темами американских СМИ были обвинения в хакерских атаках (427 материалов) и связях с командой Трампа (183), а также новости о расследовании "российского вмешательства" (125). В нынешнем году лейтмотивами стали расследование "российское вмешательства" (365), фейки и пропаганда в соцсетях (340) и обвинения в хакерских атаках (165). Иными словами, за четырехлетие антироссийский нарратив не претерпел существенных изменений. Даже после того, как расследование спецпрокурора Мюллера не выявило никаких доказательств сговора команды Трампа с Москвой, эта тема в списке главных всего лишь опустилась с 3-го на 5-е место.Инерция шельмования России в американских СМИ оказалась столь велика, что они продолжали множить фейки в "руке Кремля" даже после того, как 5 ноября глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс сообщил, что ведомство не выявило никаких свидетельств иностранного влияния на голосование в ходе президентских выборов. Та же The Washington Post запоздало констатировала, что, вопреки всем страшилкам, никакого "российского вмешательства" в американские выборы так и не случилось, уже после окончания мониторинга, 21 ноября.

