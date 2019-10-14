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РИА Новости

Стало известно, за что Россию не любят в мире

14:00 14.10.2019 (обновлено: 14:58 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
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МИА "Россия сегодня" впервые ответило на два вопроса: действительно ли коллективный Запад нас не любит — или это миф нашей пропаганды? И если это не миф — то за что же нас не любят?
Были изучены публикации ведущих СМИ всех стран G7 за полгода, посвященные нашей стране, — всего 82 тысячи. Затем их разделили на позитивные, нейтральные и негативные.
В "позитив" попали любые похвалы, включая "в России ездят удобные поезда", "русский балет прекрасно выступил в Париже", "в японском посольстве в Москве весело встретили Масленицу" и "в Германии открылась российская сеть пиццерий, это вкусно". В "нейтральность" попали сообщения без каких-либо оценок — вроде "Путин встретился с Абэ", "Россия предлагает новый формат переговоров по денуклеаризации Кореи" и "в России начал свою работу бизнес-форум". В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
Итог: в среднем по "Большой семерке" 50% статей — резко негативные. Позитив составляет два процента.
Остальные сообщения нейтральны — это либо информационные тексты типа "поехал — встретился", либо "с одной стороны, Россия делает плохо, а с другой — хорошо".
Страны-рекордсмены:
— больше всех о России писали британские СМИ (25 тысяч публикаций);
— меньше всех — канадские (менее четырех тысяч. Впрочем, и сама Канада по населению мала);
— позитивнее всех — итальянские медиа (целых 13% положительных публикаций, то есть всего вдвое меньше, чем отрицательных);
— негативнее всех — СМИ США (таких публикаций целых 90%), позитивных — 0,2%;
— нейтральнее всех — Франция (70% статей).
А теперь к сути.
Что в России хорошего? В принципе, этого можно было бы вообще не учитывать: ну что такое два процента публикаций. Тем более что без итальянских СМИ позитива не набралось бы и процента.
Здание Европейского парламента в Брюсселе
10 октября, 14:54РИА Новости
Европарламент призвал соцсети к борьбе с "опасной российской пропагандой"
Но тем не менее: хорошего в нас отдельные спортсмены, балет — театр и исторические достопримечательности. Иными словами — "хорошая Россия" в представлении медиа передовых стран застряла примерно в 120-летнем винтаже. Где-то там, где Чехов, Русские сезоны, золотые маковки и народные промыслы для туристов. Этим же Россия, кстати, была хороша и в 90-е.
Все остальное в нас плохо.

Но вот что показательно: большая часть этого "плохо" для нас в общем-то звучит комплиментом. Ибо это "плохо" — описание многочисленных темных искусств, в которых мы с вами опережаем мир.

В первую очередь мы, конечно, вмешиваемся в жизнь других держав — и делаем это с чудовищной эффективностью. Мы избрали Трампа в Америке, мы устроили Brexit в Великобритании. Мы пододвинули к власти правых и популистов в Италии, Германии и Австрии. В Канаде мы, правда, ничего не сделали — но это не препятствие: самой топовой "русской" темой полугодия в местных СМИ стала возможность вмешательства России в их выборы, предстоящие в этом октябре.
Коллективы русских троллей бороздят соцсети, восстанавливая всех друг против друга (особенно американских негров против белых и трампистов против демократов), вынуждая хозяев вводить цензуру. Ядовитая русская пропаганда RT и Sputnik сеет фейки или как минимум предвзято преподносит события, "продвигая пророссийские взгляды". Русские шпионы травят Скрипалей и случайных жертв, рыжие русские шпионки втираются в доверие к влиятельным лицам. Секретные подразделения ГРУ планируют перевороты по всей Восточной Европе.
Типичный заголовок: "Выборы в Европе: спецслужбы будут наблюдать за российским вмешательством" (Zeit).
Во вторую очередь мы наращиваем свою агрессивную военную мощь. Это стабильно тема номер два. Мы угрожаем Скандинавии, угрожаем Великобритании и США. Мы снабжаем оружием недемократические режимы по всему глобусу. Мы заставили Америку выйти из ДРСМД, а прибалтов и поляков — нарастить свои натовские контингенты у наших границ. Украину мы гибридно завоевываем, а в Венесуэле, Сирии и даже в Африке не даем победить демократии.
Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии
9 октября, 08:38Сказано в эфире
"Теряют адекватность". Политолог о новых "страшилках" США про РоссиюУ России есть специальное секретное подразделение для дестабилизации ситуации в Европе, пишут американские СМИ. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik назвал это мифологическим мышлением.
Типичные заголовки: "Гиперзвуковая ядерная ракета Путина может за секунды уничтожить Лондон", "Российское ядерное оружие в Венесуэле?" (Daily Express).
В третью очередь российская власть душит свободу в самой России, жестоко преследуя протестующих, деятелей культуры и секс-меньшинства, а также присваивая звание иностранных агентов иностранным агентам. Типичные заголовки: "Критиковавший Путина журналист погиб в загадочном ДТП" (Mail Online), "Я пережил путинский ГУЛАГ" (Bild), "Разгул полицейской жестокости на митинге в столице" (Les Echos).
И только в четвертую очередь мы нищаем, коррумпируемся, спиваемся и убиваем ("Россия: отец месяцами держал своего десятилетнего сына на цепи").
С отдельной программой выступают СМИ Японии. Там наше основное злодейство — непередача Курил ("Россия, перестань вести себя упрямо!", "Недопустимо опровергать факт незаконной оккупации").
...Что тут стоит отметить.
Первое. Если убрать ужас перед российской злой мощью — то Россия-2019 в западных СМИ ничем не будет отличаться от России-1999 (несмотря на гигантские перемены к лучшему, случившиеся в реальной жизни страны).

То есть можно, конечно, сделать так, чтобы о нас писали мало — как мало пишут сегодня, например, о сравнимых с Россией по населению Бангладеш или Филиппинах. Для этого нужно просто стать ближе к Бангладеш в экономическом, социальном, научном и военном развитии. У этой республики нет ни угрожающей военной мощи, ни своей глобальной медиасети, ни вездесущей внешней разведки.

Но вот в чем вся штука: позитивного образа Бангладеш в западных СМИ, как ни странно, все равно нет. Темы, с которыми эта страна прорывается на страницы ведущих мировых изданий, — нищета, коррупция, проституция и протесты. То есть примерно то же, что писали о нас двадцать лет назад, когда мы были на историческом дне.
Второе. Легко видеть, что образ России-2019 базируется в основном не на каких-либо наших очевидных действиях, а на аналитических докладах (о возможном вмешательстве), экспертных прогнозах (о будущих угрозах) и хитровычурных утечках (о тайных диверсиях). Иными словами, хотя Россия-2019 и охватила мир кознями, но они невидимы. И чтобы их вывести на свет — в западных странах действует целое сословие медиамракоборцев, извлекающих эти русские козни на свет.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
2 октября, 20:14Сказано в эфире
"Запад боится Россию". Политолог о словах Меркель про санкцииГоворить о снятии санкций с России на фоне подписания "формулы Штайнмайера" рано, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал позицию Запада.
Да, вам не показалось. Россия в западных медиа окончательно оформилась как старый добрый дьявол. И он именно таков, каким был в предыдущие тысячелетия: одновременно сам в аду и пытается затащить в ад всех добрых жителей планеты. Вроде бы там, в русской преисподней, все плохо и страшно (а значит, по определению не может быть и эффективно, ведь рынок несвободный и либерализма нет). Но при этом русская преисподняя незримо и тайно стоит за всякой рознью, и за обострившимися проблемами, и за победами неправильных политиков в самом свободном мире. Если кто забыл — то и нашествие мигрантов на Европу устроили мы.
А это уже интересный симптом. Мы уже писали, что цунами имени Греты Тунберг, смывшее передовые страны, имеет все черты архаичного истерического культа: тут и угроза скорого рагнарека, и разделение всех людей на сознательных агнцев и несознательных козлищ по простейшему критерию "отношения к Грете", и даже дева (в старинном, буквальном смысле) в центре явления.
Теперь прибавим к этому культу столь же иррациональный по сути образ Темной России, проникающей всюду со своими искушениями и инфицирующей добрых людей популизмом, нетерпимостью и гомофобией. Когда на днях в Миннеаполисе протестующие против президента США несли плакат "Трамп — русский!", они имели в виду всего лишь, что Трамп — чистое, беспримесное зло.
Получается, что в разгар информационного века передовыми информационными обществами нашей планеты движет отнюдь не рациональный анализ реальных фактов. Нет, вместо него успешно действуют простенькие архетипические образы: какие-то непорочные девственницы, какие-то гэндальфы и дамблдоры, разгадывающие тайные замыслы Врага, и, собственно, сам Враг (это мы).
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
9 августа, 14:26Акценты
Россия не вмешивается, тогда мы идем к вам. Запад призывает к протестамЗапад, который давно обвиняет Россию во вмешательстве в свои дела, так и не смог найти никаких доказательств. Но зато решил сам активнее вмешиваться в российские дела – незаконные митинги не оставили в стороне Вашингтон и Берлин.
Если называть вещи своими именами — то это говорит лишь об одном. "Картина мира" в странах, которые мы по привычке считаем передовыми, пишется сейчас по канонам тысячелетней давности. И если эти каноны не очень налезают на реальность — то это не проблема. Реальность, почти идентичную натуральной, сегодня можно просто сконструировать из полутора экспертных мнений и четырех докладов.
А практически это означает одно из двух. Либо элиты передовых западных стран сами живут в реальности, а своим народам скармливают старый добрый миф с орками и эльфами. В этом случае они строят для своих народов довольно мрачную антиутопию.
Либо элиты передовых западных стран сами живут в ретранслируемом ими мифе. Тогда недолго им осталось и дальше считать себя передовыми — потому что реальность всегда бьет миф.
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BildSputnikГлавное разведывательное управление РФЕвропаРоссияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Поэтому я и люблю читать зарубежную прессу - там мы всех побеждаем!
14 октября, 14:46
laskab1
58690001
Анлгличанка гадит, как обычно, ничего нового за века. А вообще им надо почаще на себя в зеркало смотреть, на свою кривую рожу.
14 октября, 14:51
Светлана Васильчева
9240002
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