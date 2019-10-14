Стало известно, за что Россию не любят в мире

МИА "Россия сегодня" впервые ответило на два вопроса: действительно ли коллективный Запад нас не любит — или это миф нашей пропаганды? И если это не миф — то за что же нас не любят?

Были изучены публикации ведущих СМИ всех стран G7 за полгода, посвященные нашей стране, — всего 82 тысячи. Затем их разделили на позитивные, нейтральные и негативные.

В "позитив" попали любые похвалы, включая "в России ездят удобные поезда", "русский балет прекрасно выступил в Париже", "в японском посольстве в Москве весело встретили Масленицу" и "в Германии открылась российская сеть пиццерий, это вкусно". В "нейтральность" попали сообщения без каких-либо оценок — вроде "Путин встретился с Абэ", "Россия предлагает новый формат переговоров по денуклеаризации Кореи" и "в России начал свою работу бизнес-форум". В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.

Итог: в среднем по "Большой семерке" 50% статей — резко негативные. Позитив составляет два процента.

Остальные сообщения нейтральны — это либо информационные тексты типа "поехал — встретился", либо "с одной стороны, Россия делает плохо, а с другой — хорошо".

Страны-рекордсмены:

— больше всех о России писали британские СМИ (25 тысяч публикаций);

— меньше всех — канадские (менее четырех тысяч. Впрочем, и сама Канада по населению мала);

— позитивнее всех — итальянские медиа (целых 13% положительных публикаций, то есть всего вдвое меньше, чем отрицательных);

— негативнее всех — СМИ США (таких публикаций целых 90%), позитивных — 0,2%;

— нейтральнее всех — Франция (70% статей).

А теперь к сути.

Что в России хорошего? В принципе, этого можно было бы вообще не учитывать: ну что такое два процента публикаций. Тем более что без итальянских СМИ позитива не набралось бы и процента.

Но тем не менее: хорошего в нас отдельные спортсмены, балет — театр и исторические достопримечательности. Иными словами — "хорошая Россия" в представлении медиа передовых стран застряла примерно в 120-летнем винтаже. Где-то там, где Чехов, Русские сезоны, золотые маковки и народные промыслы для туристов. Этим же Россия, кстати, была хороша и в 90-е.

Все остальное в нас плохо.

Но вот что показательно: большая часть этого "плохо" для нас в общем-то звучит комплиментом. Ибо это "плохо" — описание многочисленных темных искусств, в которых мы с вами опережаем мир.

В первую очередь мы, конечно, вмешиваемся в жизнь других держав — и делаем это с чудовищной эффективностью. Мы избрали Трампа в Америке, мы устроили Brexit в Великобритании. Мы пододвинули к власти правых и популистов в Италии, Германии и Австрии. В Канаде мы, правда, ничего не сделали — но это не препятствие: самой топовой "русской" темой полугодия в местных СМИ стала возможность вмешательства России в их выборы, предстоящие в этом октябре.

Коллективы русских троллей бороздят соцсети, восстанавливая всех друг против друга (особенно американских негров против белых и трампистов против демократов), вынуждая хозяев вводить цензуру. Ядовитая русская пропаганда RT и Sputnik сеет фейки или как минимум предвзято преподносит события, "продвигая пророссийские взгляды". Русские шпионы травят Скрипалей и случайных жертв, рыжие русские шпионки втираются в доверие к влиятельным лицам. Секретные подразделения ГРУ планируют перевороты по всей Восточной Европе.

Типичный заголовок: "Выборы в Европе: спецслужбы будут наблюдать за российским вмешательством" (Zeit).

Во вторую очередь мы наращиваем свою агрессивную военную мощь. Это стабильно тема номер два. Мы угрожаем Скандинавии, угрожаем Великобритании и США. Мы снабжаем оружием недемократические режимы по всему глобусу. Мы заставили Америку выйти из ДРСМД, а прибалтов и поляков — нарастить свои натовские контингенты у наших границ. Украину мы гибридно завоевываем, а в Венесуэле, Сирии и даже в Африке не даем победить демократии.

Типичные заголовки: "Гиперзвуковая ядерная ракета Путина может за секунды уничтожить Лондон", "Российское ядерное оружие в Венесуэле?" (Daily Express).

В третью очередь российская власть душит свободу в самой России, жестоко преследуя протестующих, деятелей культуры и секс-меньшинства, а также присваивая звание иностранных агентов иностранным агентам. Типичные заголовки: "Критиковавший Путина журналист погиб в загадочном ДТП" (Mail Online), "Я пережил путинский ГУЛАГ" (Bild), "Разгул полицейской жестокости на митинге в столице" (Les Echos).

И только в четвертую очередь мы нищаем, коррумпируемся, спиваемся и убиваем ("Россия: отец месяцами держал своего десятилетнего сына на цепи").

С отдельной программой выступают СМИ Японии. Там наше основное злодейство — непередача Курил ("Россия, перестань вести себя упрямо!", "Недопустимо опровергать факт незаконной оккупации").

...Что тут стоит отметить.

Первое. Если убрать ужас перед российской злой мощью — то Россия-2019 в западных СМИ ничем не будет отличаться от России-1999 (несмотря на гигантские перемены к лучшему, случившиеся в реальной жизни страны).

То есть можно, конечно, сделать так, чтобы о нас писали мало — как мало пишут сегодня, например, о сравнимых с Россией по населению Бангладеш или Филиппинах. Для этого нужно просто стать ближе к Бангладеш в экономическом, социальном, научном и военном развитии. У этой республики нет ни угрожающей военной мощи, ни своей глобальной медиасети, ни вездесущей внешней разведки.

Но вот в чем вся штука: позитивного образа Бангладеш в западных СМИ, как ни странно, все равно нет. Темы, с которыми эта страна прорывается на страницы ведущих мировых изданий, — нищета, коррупция, проституция и протесты. То есть примерно то же, что писали о нас двадцать лет назад, когда мы были на историческом дне.

Второе. Легко видеть, что образ России-2019 базируется в основном не на каких-либо наших очевидных действиях, а на аналитических докладах (о возможном вмешательстве), экспертных прогнозах (о будущих угрозах) и хитровычурных утечках (о тайных диверсиях). Иными словами, хотя Россия-2019 и охватила мир кознями, но они невидимы. И чтобы их вывести на свет — в западных странах действует целое сословие медиамракоборцев, извлекающих эти русские козни на свет.

Да, вам не показалось. Россия в западных медиа окончательно оформилась как старый добрый дьявол. И он именно таков, каким был в предыдущие тысячелетия: одновременно сам в аду и пытается затащить в ад всех добрых жителей планеты. Вроде бы там, в русской преисподней, все плохо и страшно (а значит, по определению не может быть и эффективно, ведь рынок несвободный и либерализма нет). Но при этом русская преисподняя незримо и тайно стоит за всякой рознью, и за обострившимися проблемами, и за победами неправильных политиков в самом свободном мире. Если кто забыл — то и нашествие мигрантов на Европу устроили мы.

А это уже интересный симптом. Мы уже писали, что цунами имени Греты Тунберг, смывшее передовые страны, имеет все черты архаичного истерического культа: тут и угроза скорого рагнарека, и разделение всех людей на сознательных агнцев и несознательных козлищ по простейшему критерию "отношения к Грете", и даже дева (в старинном, буквальном смысле) в центре явления.

Теперь прибавим к этому культу столь же иррациональный по сути образ Темной России, проникающей всюду со своими искушениями и инфицирующей добрых людей популизмом, нетерпимостью и гомофобией. Когда на днях в Миннеаполисе протестующие против президента США несли плакат "Трамп — русский!", они имели в виду всего лишь, что Трамп — чистое, беспримесное зло.

Получается, что в разгар информационного века передовыми информационными обществами нашей планеты движет отнюдь не рациональный анализ реальных фактов. Нет, вместо него успешно действуют простенькие архетипические образы: какие-то непорочные девственницы, какие-то гэндальфы и дамблдоры, разгадывающие тайные замыслы Врага, и, собственно, сам Враг (это мы).

Если называть вещи своими именами — то это говорит лишь об одном. "Картина мира" в странах, которые мы по привычке считаем передовыми, пишется сейчас по канонам тысячелетней давности. И если эти каноны не очень налезают на реальность — то это не проблема. Реальность, почти идентичную натуральной, сегодня можно просто сконструировать из полутора экспертных мнений и четырех докладов.

А практически это означает одно из двух. Либо элиты передовых западных стран сами живут в реальности, а своим народам скармливают старый добрый миф с орками и эльфами. В этом случае они строят для своих народов довольно мрачную антиутопию.