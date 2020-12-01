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Суд отказался выпустить Арашуковых из СИЗО
Суд отказался выпустить Арашуковых из СИЗО
Первый апелляционный суд признал законным решение продлить срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам дела об... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:55
2020-12-01T14:55
газпром газораспределение
рауль арашуков
дело клана арашуковых
рауф арашуков
северный кавказ
газпром
совет федерации рф
ессентуки
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным решение продлить срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.Таким образом, Арашуковы останутся в СИЗО до 24 января. Аналогичное решение принято в отношении бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.Арашуковы находятся в СИЗО с конца января 2019 года.Ранее по делу было завершено предварительное следствие, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в апреле 2020 года также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В январе 2019 года Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации, впоследствии его лишили статуса сенатора. В Санкт-Петербурге за хищение у "Газпрома" 30 миллиардов рублей был задержан его отец Рауль, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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газпром газораспределение, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, северный кавказ, газпром, совет федерации рф, ессентуки, санкт-петербург, происшествия

Суд отказался выпустить Арашуковых из СИЗО

14:55 01.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным решение продлить срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

"Суд оставил без изменения решение Мосгорсуда о продлении меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

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Таким образом, Арашуковы останутся в СИЗО до 24 января. Аналогичное решение принято в отношении бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Арашуковы находятся в СИЗО с конца января 2019 года.
Ранее по делу было завершено предварительное следствие, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в апреле 2020 года также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
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В январе 2019 года Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации, впоследствии его лишили статуса сенатора. В Санкт-Петербурге за хищение у "Газпрома" 30 миллиардов рублей был задержан его отец Рауль, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
 
Газпром газораспределениеРауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковСеверный КавказГазпромСовет Федерации РФЕссентукиСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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