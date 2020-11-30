https://ria.ru/20201130/kivi-1587005983.html

Экзотическая ягода против гипертонии и стресса: все о пользе и вреде киви

Экзотическая ягода против гипертонии и стресса: все о пользе и вреде киви

Киви — это овальные плоды растений рода Актинидия, имеющие зеленую мякоть и мелкие косточки внутри. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:20

2020-11-30T17:20

2020-11-30T17:20

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продукты

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Киви — это овальные плоды растений рода Актинидия, имеющие зеленую мякоть и мелкие косточки внутри. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина и история кивиЭта ягода является выходцем из Китая, где первое упоминание о ней датируется XII веком. Однако те плоды были горькими и весили всего 30 граммов, поэтому их именовали “китайским крыжовником”. В XX веке новозеландский селекционер по имени Александр Эллисон решил улучшить их вкусовые качества и вывел из дикорастущей китайской актинидии киви, известное сейчас. С тех пор его стали массово выращивать на территории Чили, Италии, Новой Зеландии, Греции и Китая, на который приходится 50% всего мирового объёма киви. В России его плантации располагаются в Краснодарском крае, Крыму и на юге Дагестана.Свое название ягода получила в честь одноименной птицы, проживающей в Новой Зеландии, из-за схожего цвета.Чем полезен кивиВ плодах киви содержится много важных для деятельности организма веществ: кальций, калий, цинк, магний, сера, хлор, марганец, фтор, фосфор, натрий, а также витамины группы В (В1, В2, В6, В9), А и РР. Они богаты витамином С, который укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусными инфекциями. Из-за высокого содержания клетчатки ягода улучшает пищеварение и устраняет чувство тяжести в желудке, калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, а органические кислоты выводят из организма лишнюю жидкость. Это способствует естественному похудению, к тому же калорийность киви составляется всего 48 ккал на 100 грамм продукта.Магний укрепляет нервную систему, помогая легче переживать стрессы. Пектиновые вещества в составе ягоды выводят шлаки и токсины. Считается, что плоды актинидии снижают риск развития онкологии и показаны при некоторых видах гипертонии. Кроме этого, польза киви заключается в понижении уровня сахара в крови, благотворном воздействии на зубы, волосы и ногти.Может ли киви быть опасенУ этой ягоды много полезных свойств, но ее чрезмерное употребление может нанести организму вред в виде сыпи, покраснений кожи, раздражения слизистой. Людям, которые склонны к аллергии и маленьким детям продукт противопоказан. Также он может спровоцировать диарею и обострение гастрита. Есть киви нельзя и тем, кто имеет камни в почках.Как применяют в медицинеЯгода способна восстанавливать организм после болезни, укреплять стенки сосудов и нормализовать давление. Продукт мягко очищает организм и разжижает кровь, что сокращает риск возникновения тромбов. Другие полезные свойства киви заключаются в улучшении состояния кожи и укреплении иммунитета. Считается, что при бронхите ягода может смягчить кашель, а еще помогает лучше переваривать тяжелую белковую пищу.В косметологии этим экзотическим плодам также нашлось применение. Их используют для приготовления различных средств по уходу за кожей, потому что вещества в составе ягоды способны убирать жирный блеск и даже бороться с прыщами. Из-за высокого содержания фруктовых кислот киви применяют в качестве эффективного пилинга, а маски из него могут не только очистить кожу, но и сделать ее упругой и сияющей.Применение в кулинарии"Китайский крыжовник" широко используется для приготовления блюд — от джемов и до салатов. Из него можно делать смузи, конфитюр, сиропы, компоты и алкогольные настойки. Иногда ягоду добавляют в роллы, овощные и фруктовые салаты, а в сочетании с мясом она может смягчить его жесткость. Подходит для приготовления соусов для морепродуктов, маринада для шашлыка и украшения или начинки для выпечки. При этом плохо сочетается с молочными продуктами, делая их горькими на вкус. Для сохранности на зиму киви можно законсервировать, высушить или заморозить.Как выбрать и хранитьКачественный киви будет не слишком твердым, но и не мягким, поэтому перед покупкой его нужно ощупать. Ягода должна быть без вмятин, темных пятен, механических повреждений и плесени. Хороший созревший плод имеет легкий фруктовый аромат, а неприятный запах - явный знак того, что от покупки лучше отказаться. Наличие белой пленки также указывает на плохую ягоду. При приобретении неспелого киви его следует положить в темное место для дозревания, периодически проверяя, не слишком ли плод мягкий.Хранить ягоды можно как при комнатной температуре, так и в холодильнике - они обладают свойством сохранять свои вкусовые качества независимо от места хранения. В целом, не имеют продолжительного срока годности, особенно в очищенном виде - так они могут пролежать не более дня. Для сохранности их можно завернуть в бумажное полотенце, но главное, чтобы температура воздуха не опускалась ниже нуля, иначе плоды быстрее испортятся.Как правильно употреблятьПеред употреблением ягоды нужно тщательно промыть, чтобы убрать все бактерии, тем более что можно есть киви с кожурой. Считается, что так в организм попадает намного больше полезным витаминов, минералов и антиоксидантов. Также плоды можно разрезать пополам и при помощи ложки доставать мякоть, либо очистить их с использованием ножа.

https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html

https://rsport.ria.ru/20201122/zhivot-1585778953.html

https://ria.ru/20201128/produkty-1586720841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), китай, краснодарский край, италия, ягоды, продукты