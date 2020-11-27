https://ria.ru/20201127/bakaleya-1586548747.html

Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице

Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице

Крупы, мука и сахар весной 2020 года в России были объектом активного спроса на фоне распространения коронавируса, к концу года отдельные бакалейные товары в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T08:30

2020-11-27T08:30

2020-11-27T08:30

руспродсоюз

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

москва

самарская область

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Крупы, мука и сахар весной 2020 года в России были объектом активного спроса на фоне распространения коронавируса, к концу года отдельные бакалейные товары в рознице подорожали до 50% - в основном в несетевых магазинах, тогда как крупные торговые сети смогли удержать цены, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.Согласно данным Росстата, гречневая крупа-ядрица к 23 ноября подорожала с начала года на 39,2%, а сахар-песок - на 66,7%. Потребительские цены на рис выросли на 12,9%, пшеничная мука и макаронные изделия из нее подорожали меньше - на 11,8%, и на 6,8%. Эта динамика нашла отражение в статистике по несетевой рознице, тогда как сетевой торговле удалось удержать рост цен."Больше всего за год подорожали гречка и сахар, а меньше всего - пшеничная мука и макароны", - сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор" по итогам анализа средних цен на ряд бакалейных товаров в несетевой рознице в октябре по сравнению с октябрем прошлого года. В частности, гречка (ядрица, вес 900 граммов) подорожала на 53%, средняя цена на сахар-песок весом 900 граммов выросла на 34%. Килограмм пшеничной муки за год стал стоить дороже на 9%, на столько же выросла средняя цена на макароны (спагетти, 500 граммов), подсчитали эксперты.Между тем, в сетевых магазинах крупных российских регионов, а также в Москве и Санкт-Петербурге цены на вышеперечисленные товары с октября прошлого года по октябрь текущего года иногда даже снижались, следует из данных Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").Так, гречневая крупа подорожала в среднем на 7 рублей, до 92 рублей за килограмм, но килограмм сахара упал в цене до 79 рублей с 85,1 рубля, а муки - до 48 рублей с 48,3 рубля, сообщил зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Он также добавил, что средняя цена одного килограмма макарон в рознице в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных регионах снизилась до 129,9 рубля со 131 рубля.Мелкой рознице никто не указПрезидент Российского союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Аркадий Гуревич полагает, что разницу в ценовой динамике сетевой и несетевой розничной торговли можно объяснить различной стратегией предприятий торговли. "У сетевых магазинов есть жесткая ценовая политика, а в каждом (несетевом - ред.) магазинчике - свой хозяин, который ее сам определяет, руководствуясь только спросом", - сказал он."Полагаю, сетевые магазины имеют возможность на социально значимые продукты, даже на массовые сорта хлеба максимально держать (цену - ред.), исходя из обязательств, например, перед властями. А мелкой рознице никто не указ: если спрос идет на какой-то продукт, то, наверное, прямо пропорционально росту цены закупки увеличиваются и розничные цены", - добавил Гуревич.Согласно мониторингу Минсельхоза РФ, среднероссийские цены на пшеницу 4-го класса по состоянию на 29 октября 2020 года составляли 12,559 тысячи рублей за тонну, а 31 октября год назад - 9,611 тысячи рублей; таким образом, рост за год составил 30,7%. По данным Института конъюнктуры аграрных рынков, средняя цена производителей риса (Краснодар) за год выросла на 17,7%, до 41,583 тысячи рублей (с НДС) на 31 октября 2020 года, тонна гречки (Алтай) выросла на 35,2%, до 41,455 тысячи рублей."Цены на гречку все время непомерно росли за счет того, что держатели гречихи повысили цены. Сейчас все стабилизировалось, но оптовые цены поставщиков очень высокие, поэтому несетевые магазины и ведут себя таким образом. У них, в отличие от крупных сетей, нет других источников для того, чтобы компенсировать разницу, если бы они не стали повышать цены и на эти социальные продукты", - сказал Гуревич.Почем бакалея в регионах"Эвотор" проанализировал динамику средних цен на ряд бакалейных товаров равного веса в регионах страны на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах. Согласно статистике, средняя цена гречки в России в октябре составила 93 рубля, но в Москве и Санкт-Петербурге она была выше средней - 108 рублей и 106 рублей соответственно.В несетевой рознице Красноярского края и Свердловской области килограмм ядрицы стоил 98 рублей, в Хабаровском крае - 99 рублей; ниже среднего уровня гречневая крупа стоила в Калининградской области (83 рубля) и Краснодарском крае (84 рубля), а самые низкие цены - в Алтайском крае, где базируются основные переработчики сырья (78 рублей).Средняя цена на сахар-песок весом 900 граммов в октябре составила 52 рубля; в Москве и Санкт-Петербурге - 58 и 57 рублей, в Краснодарском крае и Калининградской области - 57 и 60 рублей, а самый дешевый сахар - в Свердловской области (45 рублей) и Красноярском крае и Самарской области (46 рублей).Средняя цена килограмма пшеничной муки в октябре - 45 рублей, а самой низкой она была в несетевой рознице Псковской области (33 рубля). В Иркутской области пшеничная мука стоила 35 рублей, в Алтайском крае - 36 рублей, в Челябинской области - 44 рубля, в Калининградской области - 48 рублей, в Якутии - 55 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге средняя цена на муку в октябре - 60 и 56 рублей соответственно.Средняя цена на макароны-спагетти весом 500 граммов в октябре зафиксирована на уровне 53 рубля: в частности, в Москве и Санкт-Петербурге - 69 и 70 рублей, в Якутии — 59 рублей, в Краснодарском и Красноярском крае - 54 рубля, в Челябинской области - 44 рубля, а самая низкая - в Алтайском крае (36 рублей).

https://ria.ru/20201028/sugar-1581801375.html

https://ria.ru/20201027/magaziny-zakryvayutsya--1581578677.html

https://ria.ru/20201008/online-pokupki-1578657161.html

https://ria.ru/20201020/podsolnechnoe-1580579599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руспродсоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), москва, самарская область, краснодарский край, экономика