https://ria.ru/20201126/videonablyudenie-1586491830.html

Власти Ленобласти обновят систему видеонаблюдения за лесными массивами

Власти Ленобласти обновят систему видеонаблюдения за лесными массивами

Власти Ленинградской области планируют усилить меры по сохранению лесов региона и, помимо обновления системы видеонаблюдения, в 2021 году создадут сервисный... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:54

2020-11-26T17:54

2020-11-26T17:54

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют усилить меры по сохранению лесов региона и, помимо обновления системы видеонаблюдения, в 2021 году создадут сервисный центр во Всеволожском районе, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании областного правительства.По его словам, за период пожароопасного сезона 2020 года сотрудниками ЛОГКУ "Ленобллес" осуществлено более 300 выездов на задымления, ликвидированы 264 лесных пожара на землях лесного фонда на площади 90,4 гектара. Все лесные пожары ликвидированы в день обнаружения. Благодаря видеосистеме раннего обнаружения пожаров и профессионализму сотрудников лесничеств, средняя площадь одного лесного пожара составила всего 0,34 гектара."Мы - лидеры в России и Северо-Западном регионе по эффективности борьбы с лесными пожарами. Мы не будем останавливаться на достигнутом уровне технического оснащения и продолжим работу по обновлению и модернизации системы раннего обнаружения пожаров. Время не стоит на месте, те камеры, которые были установлены раньше, сегодня уже устаревают, поэтому надо продолжать модернизацию. Сегодня 53% информации по обнаружению лесных пожаров мы получаем через систему видеомониторинга, необходимо довести этот показатель до 75%" , — сказал Дрозденко.В 2020 году уже были заменены 34 из 154 камер системы видеонаблюдения за лесами. В 2021 году в Ленинградской области планируется обновить 57 беспроводных видеокамер системы раннего обнаружения пожаров и создать сервисный центр во Всеволожском районе, пояснил Дрозденко.Он также напомнил, что в рамках федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора с начала 2020 года сотрудники ЛОГКУ "Ленобллес" провели более 39 тысяч патрулирований земель лесного фонда, в том числе совместно с сотрудниками ГУ МВД и арендаторами лесных участков. Возбуждены более 240 дел об административных правонарушениях правил пожарной безопасности в лесах, наложены штрафов на сумму более 9,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20191111/1560814931.html

всеволожский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область