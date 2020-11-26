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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/stepanakert-1586466624.html
В Степанакерт вернулись около 30 тысяч человек
В Степанакерт вернулись около 30 тысяч человек
Около 30 тысяч человек вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики после деэскалации конфликта, заявил журналистам мэр Степанакерта Давид... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:03
2020-11-26T16:08
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноя – РИА Новости. Около 30 тысяч человек вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики после деэскалации конфликта, заявил журналистам мэр Степанакерта Давид Саркисян."В Степанакерте на сегодняшний день от 28 до 30 тысяч жителей. В самый тяжелый период в городе оставалось 200-300 человек. Я думаю, все вернутся, потому что миротворцы приехали защищать. В Армении и России им негде будет жить. С миротворцами мы нормально контактируем", - сказал Саркисян.Кроме того, он отметил, что почти 100% электросетей, поврежденных в ходе боевых действий в Степанакерте, уже восстановлены. "На 95-97% электросети восстановлены, так же и с газификацией. На 80% территории города не было света. Все структуры работают", - сказал Саркисян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерт вернулись около 30 тысяч человек

16:03 26.11.2020 (обновлено: 16:08 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Степанакерт
Возвращение беженцев в Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноя – РИА Новости. Около 30 тысяч человек вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики после деэскалации конфликта, заявил журналистам мэр Степанакерта Давид Саркисян.
"В Степанакерте на сегодняшний день от 28 до 30 тысяч жителей. В самый тяжелый период в городе оставалось 200-300 человек. Я думаю, все вернутся, потому что миротворцы приехали защищать. В Армении и России им негде будет жить. С миротворцами мы нормально контактируем", - сказал Саркисян.
Беженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Кроме того, он отметил, что почти 100% электросетей, поврежденных в ходе боевых действий в Степанакерте, уже восстановлены. "На 95-97% электросети восстановлены, так же и с газификацией. На 80% территории города не было света. Все структуры работают", - сказал Саркисян.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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