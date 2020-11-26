https://ria.ru/20201126/stepanakert-1586466624.html

В Степанакерт вернулись около 30 тысяч человек

В Степанакерт вернулись около 30 тысяч человек

Около 30 тысяч человек вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики после деэскалации конфликта, заявил журналистам мэр Степанакерта Давид... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:03

2020-11-26T16:03

2020-11-26T16:08

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноя – РИА Новости. Около 30 тысяч человек вернулись в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики после деэскалации конфликта, заявил журналистам мэр Степанакерта Давид Саркисян."В Степанакерте на сегодняшний день от 28 до 30 тысяч жителей. В самый тяжелый период в городе оставалось 200-300 человек. Я думаю, все вернутся, потому что миротворцы приехали защищать. В Армении и России им негде будет жить. С миротворцами мы нормально контактируем", - сказал Саркисян.Кроме того, он отметил, что почти 100% электросетей, поврежденных в ходе боевых действий в Степанакерте, уже восстановлены. "На 95-97% электросети восстановлены, так же и с газификацией. На 80% территории города не было света. Все структуры работают", - сказал Саркисян.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201124/karabakh-1586176529.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире